Real Madrid will unter José Mourinho zurück zur alten Stärke. Auf dem Transfermarkt sind die Madrilenen tatkräftig unterwegs.

«The Special One» ist bei seinem neuen alten Arbeitgeber auf Einkaufstour. Statistiken belegen sein gutes Händchen.

So gut sind Mourinhos bisherige Sommer-Transfers «The Special One» ist bei seinem neuen alten Arbeitgeber auf Einkaufstour. Statistiken belegen sein gutes Händchen.

Mourinho mit Top-Kader Mit diesen neuen Stars will Real Madrid wieder voll angreifen

Darum geht’s Yan Diomande, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries und Ibrahima Konaté gehören zu den namhaften Sommertransfers Real Madrids.

José Mourinho hat nun die Aufgabe, die Stars im bereits stark besetzten Real-Kader zu integrieren. Zusammenfassung erstellt mit

Real Madrid muss zurzeit unten durch. Seit Dezember 2024 hat der erfolgsverwöhnte Klub keinen Titel mehr gewonnen. In der Champions League kam der Rekordsieger die vergangenen zwei Spielzeiten auf keinen grünen Zweig – auch in der Liga und im Cup nicht. Zuletzt stemmte man den Klubweltmeister-Titel in die Höhe, nachdem man 2024 die Champions League und die Meisterschaft gewann.

Seither herrscht zwischen den Trophäen und Real Funkstille. Nun soll es José Mourinho an der Seitenlinie richten. Seit der Portugiese das Traineramt bei den Spaniern innehat, haben die Galaktischen den ein oder anderen namhaften Spieler in die Hauptstadt gelotst.

Bernardo Silva

Der Edeltechniker liess sein Arbeitspapier bei Manchester City auslaufen. Die Gerüchteküche brodelte, die USA und Saudi-Arabien standen im Raum. Doch der Portugiese wollte es nach neun Jahren bei Manchester City mit insgesamt 19 Titeln sportlich nochmals wissen und heuerte bei Real Madrid an.

Silva galt als Wunschspieler Mourinhos und stellt Dinge mit dem Ball an wie kaum ein anderer. Das runde Leder klebt dem Mittelfeldspieler förmlich an den Füssen und aus dessen sprudelt Kreativität, die in jeder Abwehr eine Lücke findet. Mourinho hat nun die Aufgabe, den 31-Jährigen bei Real Madrid zu integrieren – ob als Edeljoker oder Stammspieler ist fraglich. Für beides gibt es Argumente. Die Personalien Arda Güler und Jude Bellingham sprechen für Ersteres, die taktische Flexibilität unter anderem für Zweiteres.

Bernardo Silva zählte bei Manchester City zu den Lieblingsspielern von Pep Guardiola. IMAGO/News Licensing

Marc Cucurella

Auf der linken Seite wieselt Marc Cucurella auf und ab. Der Aussenverteidiger wechselte für 50 Millionen Euro von Chelsea nach Spanien. «Für jemanden, der den Fussball liebt, ist es ein echter Selbstvertrauensschub, wenn ein Trainer wie Mourinho anruft», sagte Cucurella bei der spanischen Sportzeitung «AS» nach dem Wechsel. Bei Real wird der frischgebackene Weltmeister gesetzt sein.

Küsst Cucurella nach dem WM-Pokal auch mit Real Madrid wieder einen Pokal? Tom Weller/dpa

Denzel Dumfries

Nach fünf Jahren bei Inter Mailand und zwei Finals in der Champions League strebt Denzel Dumfries den ersten Henkelpott seiner Karriere an. Ob es für den 30-Jährigen gleich für einen Stammplatz reicht? Auf alle Fälle wird es einen spannenden Konkurrenzkampf zwischen ihm und Trent Alexander-Arnold geben.

Während Alexander-Arnold vor allem mit seiner Spielübersicht und seinen Pässen glänzt, bringt Dumfries mehr Tempo, Physis und Tiefenläufe mit. Zudem gilt der Niederländer als defensiv stabiler und ist dank seiner Kopfballstärke auch bei Standards eine zusätzliche Waffe.

Dumfries wird bei Real gegen Trent Alexander-Arnold um den Stammplatz kämpfen. sda

Ibrahima Konaté

Der französische Abwehrhüne wechselte ablösefrei vom FC Liverpool zu Real Madrid. Präsident Florentino Perez kündigte die Verpflichtung Konatés bereits im Zuge seines Wahlkampfs vor seiner Wiederwahl an. In der Innenverteidigung konkurriert er gleich mit vier weiteren Spielern: Eder Militão, Dean Huijsen, Raúl Asencio und Antonio Rüdiger.

Ibrahima Konaté wechselte ablösefrei zu Real. sda

Yan Diomande

Nach langem Hin und Her ist der Transfer von Yan Diomande zu Real Madrid in trockenen Tüchern. 125 Millionen Euro plus Bonus überweisen die Madrilenen für den Flügelspieler zu RB Leipzig.

Diomande gilt als explosiver Eins-gegen-eins-Spieler, der mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke Verteidiger regelmässig vor grosse Probleme stellt. Der Ivorer kann auf beiden Flügeln sowie im Zentrum eingesetzt werden und dürfte Mourinhos Offensive zusätzliche Unberechenbarkeit verleihen.