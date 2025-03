🚨🇧🇪 Tense moment in the Bruges derby! 😳



Ardon Jashari sticks a Club Brugge flag on Cercle Brugge's pitch after a 3-1 victory. pic.twitter.com/2UpbyTx4aF — EuroFoot (@eurofootcom) March 9, 2025

Ardon Jashari gewinnt mit Club Brügge das Derby gegen Cercle Brügge mit 3:1. Nach dem Spiel schnappt sich der Schweizer Nati-Spieler eine Brügge-Flagge und provoziert den Gegner damit bis aufs Blut – es kommt zu Tumulten.

Der Schweizer Nationalspieler sorgt nach dem Spiel für Aufsehen. Er schnappt sich eine blau-schwarze Fahne und markiert damit das Stadion als Revier von Club Brugge.

Als Jashari die Flagge in die Spielfeldmitte steckt, kommt es auf dem Feld zu Tumulten. Mehr anzeigen

In der belgischen Jupiler Pro League kam es am Wochenende zum Stadtderby in Brügge. Cercle, das gegen den Abstieg kämpft gegen Club Brügge, derzeit in der Liga auf Rang 2 und in der Champions League noch im Achtelfinale vertreten. Der Favorit setzte sich mit 3:1 durch, der Schweizer Mittelfeldspieler Ardon Jashari bereitete den Führungstreffer vor.

Seine auffälligste Aktion hatte der Nati-Spieler jedoch nach dem Spiel. Jashari schnappte sich eine blau-schwarze Flagge – die Vereinsfarben von Club Brügge – und rannte damit über den Platz. Die Heim-Fans pfiffen, schnell einmal stiessen Gegner hinzu, um Jasharis Aktion zu verhindern.

Doch Jashari bahnte sich seinen Weg bis zum Mittelkreis und steckte die Flagge in den Boden. Die Botschaft ist klar: «Hier sind wir zu Hause.» Denn das Jan-Breydel-Stadion in Brügge ist nicht nur die Heimstädte von Cercle Brügge, sondern auch von Club Brügge. Die beiden Vereine teilen sich das rund 30'000 Zuschauer fassende Stadion.

Jashari schon Publikumsliebling

Die Fahne steckte nicht lange im Rasen, als die Cercle-Spieler angerauscht kamen, die Fahne rausrissen und Jashari zur Rede stellten. Es kam in der Folge zu einem kleinen Handgemenge. Club Brügge selbst postete Videos und Bilder der Szene und schrieb dazu: «Brügge ist blau-schwarz.» Nach dem Spiel gingen zudem Videos umher, die Jashari zeigen, wie er beim Verlassen des Feldes demonstrativ das Klub-Wappen küsst.

Jashari ist mit seiner kämpferischen Spielweise ohnehin schon einer der Publikumslieblinge bei Club Brügge. Mit seinen Aktionen nach dem Spiel gegen Rivale Cercle hat er diesen Status definitiv nochmals zementiert.

Ardon Jashari, nu al een Brugse cultlegende.🔵⚫️ pic.twitter.com/dMo8iJUbVl — Yarno Degryse (@yarno_degryse) March 9, 2025

