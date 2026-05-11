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FIFA-WM 2026 Mit einem Sextett aus der Bundesliga

SDA

11.5.2026 - 20:11

Bosnien und Herzegowina steht vor der zweiten WM-Teilnahme
Bosnien und Herzegowina steht vor der zweiten WM-Teilnahme
Keystone

Als erstes der 48 Teams gibt Bosnien und Herzegowina, Gegner der Schweiz in der Gruppe B, das Aufgebot für die Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko bekannt.

Keystone-SDA

11.05.2026, 20:11

Nationaltrainer Sergej Barbarez (54), ein ehemaliger Bundesliga-Akteur, nominierte in seinem 26-Mann-Kader auch Armin Gigovic von den Young Boys, Ermin Demirovic (ex-St. Gallen) und den in der Schweiz aufgewachsenen Haris Tabakovic. Der 40-jährige Stürmer Edin Dzeko (Schalke 04) führt das Aufgebot an. Er gehört zum Sextett, das aktuell in Deutschland spielt (Dzeko, Katic, Burnic, Vasilj, Demirovic, Tabakovic).

Bosnien und Herzegowina bestreitet zum zweiten Mal eine Weltmeisterschaft. Sie greifen am 12. Juni gegen Gastgeber Kanada ins Turnier ein. Gegen die Schweiz bestreiten die Bosnier ihr zweites WM-Spiel am 18. Juni.

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