«Er erinnert an Paul Pogba» Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

Sandro Zappella

23.9.2025

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

Nati-Youngster Johan Manzambi begeistert sowohl Nati-Trainer Murat Yakin, als auch seine Mitspieler und Fans in Freiburg. Dabei sind sich alle einig, was den 19-Jährigen besonders auszeichnet: Die Unbekümmertheit.

,

Sandro Zappella, Julian Barnard

23.09.2025, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Mittwoch trifft der FC Basel in der Europa League auswärts auf den SC Freiburg.
  • Beim Bundesligisten spielt mit Johan Manzambi auch ein Schweizer Shooting-Star. 
  • Der 19-Jährige begeistert mit seiner Leichtigkeit nicht nur Nati-Trainer Murat Yakin, sondern auch die Mitspieler und Fans in Freiburg.
Mehr anzeigen

Zu Jahresbeginn hatte Johan Manzambi gerade mal neun Minuten Bundesliga-Erfahrung. Doch 2025 wurde zum Jahr des grossen Durchbruchs für den flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler. Beim SC Freiburg erspielte sich der 19-Jährige einen Stammplatz, im Sommer wurde er sogar von Murat Yakin für die A-Nationalmannschaft aufgeboten.

Der Nati-Trainer sagt über Manzambi: «Er arbeitet in beide Richtungen enorm diszipliniert und hat einen unglaublichen Tordrang, was mich bei ihm extrem beeindruckt. Gegen den Kosovo wollte er unbedingt ein Tor schiessen, das hat man gemerkt. Er hat förmlich den Ball gesucht. Aber das ist ok, er soll seine Unbekümmertheit ausleben. Es macht Spass, ihm zuzusehen.» Als Typ sei Manzambi sehr bescheiden, so Yakin: «Einer, der arbeitet und ruhig ist. Aber extreme Qualitäten auf den Platz bringt.»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Yakin erinnert sich an die ersten Nati-Trainings von Manzambi im Sommer: «Er hat enorme Offensiv-Fähigkeiten gezeigt. Das hat man selten bei einem Spieler, den man vorher kaum kennt. Darum habe ich ihn offensiv auf dem Flügel eingesetzt. Es überrascht mich, dass er bei Freiburg noch etwas defensiver spielt.»

Captain Günter: «Er hat sich von Anfang an nichts gefallen lassen, in keinem Zweikampf»

Beim SC Freiburg schätzt man die Qualitäten des Schweizers aber ebenfalls. So sagt SCF-Captain Christian Günter: «Seine Unbekümmertheit zeichnet ihn aus, er hat grosses Potenzial mit dem Ball und sich zudem körperlich sehr gut entwickelt im letzten Jahr.»

Günter verrät, dass er schon vor dem Durchbruch Manzambis dessen Qualitäten gesehen habe: «Es geht dann einfach um die Adaption in den Profi-Fussball, das Körperliche, um Woche für Woche irgendwo am Limit zu sein. Da hat er sehr hart an sich gearbeitet und auch eine gewisse Geduld mitgebracht, die sich dann halt einfach auch auszahlt.» Wenn er so weiter mache und die Füsse am Boden halte, könne er ein sehr guter Spieler werden, so Günter. 

Christian Günter (mit Captain-Binde) schwärmt von Nati-Youngster Johan Manzambi (links).
Christian Günter (mit Captain-Binde) schwärmt von Nati-Youngster Johan Manzambi (links).
IMAGO/Sven Simon

Zur Persönlichkeit von Manzambi erklärt Günter: «Er ist ein Junge mit Selbstvertrauen. Er hat sich auch von Anfang nichts gefallen lassen, in keinem Zweikampf.  Er ist selbstbewusst und trotzdem bodenständig. Ich glaube, diese beiden Komponenten sind sehr wichtig für den Profifussball. Wenn er so weiter macht, hat er einen richtig guten Weg vor sich.»

Einen Spruch in Richtung seines 19-jährigen Teamkollegen kann sich Günter dann aber nicht verkneifen: «Manchmal lügt er bei Schiri-Entscheidungen im Training und sagt dann, er wär nicht am Ball gewesen, obwohl er es war», erzählt der Captain mit einem Lachen. 

Torhüter Atubolu: «Er sagt auch mal was in der Kabine, das ist das wichtigste»

Auch Freiburg-Torhüter Noah Atubolu kennt die Qualitäten von Manzambi bestens: «Er hat einen guten Abschluss und sein 1-gegen-1 ist brutal. Der Junge hat sehr viel Talent und kann es noch sehr weit schaffen, wenn er einen klaren Kopf behält. Diese Unbekümmertheit, dass er überhaupt nicht nachdenkt und einfach sein Ding durchzieht, das zeichnet ihn aus.»

Zudem sei Manzambi auch neben dem Platz sehr respektvoll und für sein Alter auch schon sehr reif, so Atubolu, der ergänzt: «Er sagt auch mal was in der Kabine, das ist das wichtigste. Er hat Respekt vor Älteren, er respektiert auch, wenn man ihm mal etwas sagt und nimmt das an. Das zeigt, dass er entwicklungsfähig ist und einen weiten Weg gehen kann.»

Fans ziehen Vergleich mit Pogba

In Freiburg ist Manzambi innert kürzester Zeit zum Fan-Lieblings aufgestiegen: «Ein junger Spieler mit Ambitionen, man sieht einfach die Unbekümmertheit. Diese Power gefällt mir, zudem ist er sehr leichtfüssig. Er muss einen Schritt nach dem anderen machen, aber wenn er die Qualitäten halten kann und fleissig ist, dann kann er das schon weit schaffen», sagt ein Fan, der sich nach dem Freiburg-Training beim Schweizer noch sein Manzambi-Trikot unterschreiben lässt.

Die Bezeichnungen «Leichtigkeit» und «Unbekümmertheit» fallen immer wieder, sowohl beim Nati-Trainer, bei Mitspielern als auch bei den Fans: «Seine Leichtigkeit ist unfassbar. Es sieht alles so leicht aus, ich denke, der wird mal ein richtig Grosser bei uns. Er hat sich in die Herzen gespielt, wir hoffen nur, dass er nicht zu schnell geht, aber dann wird es auch ordentlich Geld geben.» Manzambi erinnere mit seinem Bewegungsstil gar ein bisschen an den jungen Paul Pogba, sagt einer der Fans und ergänzt: «Das wird mal ein krasser Fussballer.»

Die nächste Partie spielt Manzambi am Mittwoch. Dann ist der FC Basel im Europa-Park-Stadion in Freiburg zu Gast. Es ist Manzambis erstes Spiel gegen eine Schweizer Profi-Mannschaft.

SC Freiburg - FC Basel 1893
SC Freiburg - FC Basel 1893

Mi 24.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ SC Freiburg - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

