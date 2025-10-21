  1. Privatkunden
Emotionales Interview Klopp über Jotas Tod: «Ich kann immer noch nicht richtig darüber sprechen»

Redaktion blue Sport

21.10.2025 - 13:30

Jürgen Klopp kann sich eine Rückkehr als Trainer an die Anfield Road vorstellen. (Archivbild)
Jürgen Klopp kann sich eine Rückkehr als Trainer an die Anfield Road vorstellen. (Archivbild)
Bild: Jon Super/AP/dpa

Das werden die Liverpool-Fans gern hören: Jürgen Klopp kann sich eine Rückkehr an die Anfield Road zumindest theoretisch vorstellen. Er spricht auch über den Tod seines Ex-Spielers Diogo Jota.

DPA, Redaktion blue Sport

21.10.2025, 13:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem Podcast spricht Jürgen Klopp über eine mögliche Rückkehr an die Seitenlinie seines Ex-Klubs Liverpool: «Theoretisch ist es möglich.»
  • Aktuell kommt ein Comeback für Klopp aber nicht infrage. «Muss ich die Entscheidung heute treffen? Dann werde ich nicht mehr als Trainer arbeiten», sagt der 58-Jährige.
  • Klopp spricht auch über den tödlichen Unfall von Ex-Spieler Diogo Jota. «Wie ersetzt man jemanden wie Diogo?», fragt sich Klopp und erklärt: «Es geht nicht um den Spieler selbst, es geht um den Menschen, der er war.»
Mehr anzeigen

Jürgen Klopp schliesst eine Rückkehr als Trainer des FC Liverpool nicht komplett aus. «Ich habe gesagt, dass ich nie wieder eine andere Mannschaft in England trainieren werde. Das heisst also, wenn es dann Liverpool ist … ja. Theoretisch ist es möglich», sagte der 58 Jahre alte Fussballchef der Red-Bull-Gruppe in dem Podcast «The Diary Of A CEO». 

Klopp war im vergangenen Jahr bei den Reds zurückgetreten und hatte danach mehrfach betont, vorerst nicht mehr als Trainer arbeiten zu wollen. Seit Jahresbeginn amtiert er als sogenannter Global Head of Soccer für Red Bull und ist in dieser Funktion unter anderem für Bundesligist RB Leipzig mitverantwortlich. Unter Klopp-Nachfolger Arne Slot holte Liverpool in der vergangenen Saison auf Anhieb die 20. Meisterschaft.

«Was will denn der Penner hier?». Warum Klopp in Dortmund und Mainz nicht mehr ins Stadion geht

«Was will denn der Penner hier?»Warum Klopp in Dortmund und Mainz nicht mehr ins Stadion geht

Aktuell käme für Klopp ein Trainer-Comeback ohnehin nicht infrage: «Ich bin 58, das heisst, ich könnte die Entscheidung in ein paar Jahren treffen, ich weiss es nicht. Muss ich die Entscheidung heute treffen? Dann werde ich nicht mehr als Trainer arbeiten», sagte er. «Aber Gott sei Dank muss ich das nicht tun. Ich kann einfach abwarten, was die Zukunft bringt.»

Klopp: «Ich vermisse das Coaching nicht»

Ohne das tägliche Fussball-Geschäft kann Klopp offenbar gut leben. «Ich vermisse das Coaching nicht, ich vermisse es nicht, zweieinhalb oder drei Stunden im Regen zu stehen, ich vermisse es nicht, dreimal, viermal pro Woche zu Pressekonferenzen zu gehen oder zehn bis zwölf Interviews pro Woche zu geben», sagte der frühere Bundesliga-Trainer von Mainz 05 und Borussia Dortmund.

In dem Podcast sprach Klopp auch über den Tod seines Ex-Spielers Diogo Jota, den er 2020 von Ligarivale Wolverhampton verpflichtet hatte. «Ich habe eine Nachricht am Morgen bekommen. Sie kam von einem Freund aus Liverpool. Ich konnte es nicht glauben. Es war unmöglich. Ich habe es gehört und wusste, was es bedeutet, aber ich konnte es nicht glauben», erzählt Klopp.

«Wie ersetzt man jemanden wie Diogo? Es geht nicht um den Spieler selbst, es geht um den Menschen, der er war», sagte Klopp. «Ich kann mir die Umkleidekabine ohne ihn nicht vorstellen, das ist so schwer. Ich kann immer noch nicht richtig darüber sprechen. Es war auch für alle Jungs ein unglaublicher Schock.» Jota war bei einem Autounfall im Juli gestorben.

11 Tage nach der Hochzeit. Liverpool-Star Diogo Jota (28) stirbt bei Verkehrsunfall

11 Tage nach der HochzeitLiverpool-Star Diogo Jota (28) stirbt bei Verkehrsunfall

Meistermacher Arne Slot singt für Vorgänger Jürgen Klopp

Meistermacher Arne Slot singt für Vorgänger Jürgen Klopp

Bei seinem Abschied aus Liverpool vor einem Jahr warb Jürgen Klopp mit einer charmanten Geste um Unterstützung für seinen Nachfolger Arne Slot. Der revanchiert sich nach dem Gewinn der Meisterschaft.

28.04.2025

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

20.10.2025

