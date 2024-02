Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane konnte sich endlich wieder einmal über einen Sieg freuen Keystone

Gerardo Seoane gelingt mit Mönchengladbach nach einer schlechten Phase ein Befreiungsschlag. Die Fohlen kommen in der 23. Bundesliga-Runde mit dem 5:2 gegen Bochum zum zweiten Sieg des Jahres.

Nathan Ngoumou und Julian Weigl schossen Mönchengladbach in der ersten Halbzeit innerhalb von sechs Minuten mit 2:0 in Führung. Für die weiteren Gladbacher Treffer sorgten der bei den eigenen Junioren fussballerisch gross gewordene Rocco Reitz, der ehemalige YB-Stürmer Jordan Siebatcheu und der Franzose Franck Honorat in den letzten 20 Minuten.

Die Gladbacher, die zuletzt fünf Spiele sieglos geblieben waren, dürfen sich zudem über das baldige Comeback von Jonas Omlin freuen. Der an der Schulter verletzt gewesene Schweizer Keeper dürfte in der ersten März-Hälfte wieder für Bundesliga-Einsätze bereit sein.

Die Horror-Serie von Schlusslicht Darmstadt geht derweil weiter. Zum 16. Mal in Folge blieb der Aufsteiger sieglos. Beim 1:1 in Bremen hatten die Gäste gleich mehrfach Pech. Das 0:1 fiel mittels Eigentor, und in der zweiten Halbzeit wurden zwei Treffer Darmstadts durch den VAR annulliert.

Mit dem drittplatzierten Stuttgart (1:1 gegen Köln) und Heidenheim (2:2 bei Union Berlin) kamen zwei andere Überraschungsteams dieser Saison neben Bremen ebenfalls zu Unentschieden.

Telegramme und Tabelle:

Union Berlin – Heidenheim 2:2 (2:1). – Tore: 3. Dovedan 0:1. 43. Gosens 1:1. 45. Schäfer 2:1. 71. Beste 2:2.

Werder Bremen – Darmstadt 98 1:1 (1:1). – Tore: 8. Zimmermann (Eigentor) 1:0. 33. Justvan 1:1.

VfB Stuttgart – 1. FC Köln 1:1 (0:0). – Tore: 53. Millot 1:0. 62. Martel 1:1. – Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz).

Borussia Mönchengladbach – Bochum 5:2 (2:0). – 53'196 Zuschauer. – Tore: 28. Ngoumou 1:0. 35. Weigl (Penalty) 2:0. 72. Reitz 3:0. 75. Hofmann 3:1. 78. Siebatcheu 4:1. 87. Schlotterbeck 4:2. 96. Honorat 5:2. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach ohne Omlin (verletzt) und Elvedi (gesperrt). Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Die weiteren Spiele der 23. Runde. Freitag: Bayer Leverkusen – Mainz 05 2:1. – Samstag: Bayern München – RB Leipzig 18.30. – Sonntag: Eintracht Frankfurt – Wolfsburg 15.30. Borussia Dortmund – Hoffenheim 17.30. Augsburg – SC Freiburg 19.30.

1. Bayer Leverkusen 23/61 (59:16). 2. Bayern München 22/50 (61:25). 3. VfB Stuttgart 23/47 (52:29). 4. Borussia Dortmund 22/41 (44:27). 5. RB Leipzig 22/40 (48:28). 6. Eintracht Frankfurt 22/33 (34:28). 7. Werder Bremen 23/30 (32:35). 8. SC Freiburg 22/29 (29:40). 9. Heidenheim 23/28 (33:40). 10. Hoffenheim 22/27 (38:41). 11. Borussia Mönchengladbach 23/25 (41:45). 12. Union Berlin 23/25 (23:37). 13. Bochum 23/25 (28:46). 14. Wolfsburg 22/24 (26:34). 15. Augsburg 22/23 (31:40). 16. 1. FC Köln 23/17 (16:37). 17. Mainz 05 23/15 (18:37). 18. Darmstadt 98 23/13 (24:52).

sda