Deutschland Mönchengladbach immer näher an den Abstiegsrängen

SDA

22.2.2026 - 19:36

Trainer Eugen Polanski, der Nachfolger von Gerardo Seoane, stürzt mit Mönchengladbach immer weiter ab
Trainer Eugen Polanski, der Nachfolger von Gerardo Seoane, stürzt mit Mönchengladbach immer weiter ab
Keystone

Borussia Mönchengladbach gerät immer mehr in den Bundesliga-Abstiegskampf. Beim 1:2 in Freiburg bleiben die Borussen zum siebten Mal in Folge sieglos.

Keystone-SDA

22.02.2026, 19:36

Die heimstarken Freiburger, die alle fünf Partien dieses Jahres im Europa-Park-Stadion gewonnen haben, gingen durch Matthias Ginter und Igor Matanovic mit 2:0 in Führung, ehe dem früheren Schweizer Junioren-Nationalspieler Haris Tabakovic in der 85. Minute noch der späte Anschlusstreffer gelang.

Bei Freiburg spielte Bruno Ogbus durch, während Johan Manzambi seine Rotsperre absass. Bei Mönchengladbach stand Nico Elvedi als Captain über 90 Minuten im Einsatz.

Noch zwei Punkte beträgt die Reserve von Mönchengladbach auf St. Pauli, das sich mit dem 2:1 gegen Bremen auf Kosten des Gegners auf den Relegationsplatz vorgearbeitet hat. Der Schweizer Isaac Schmidt kam erstmals überhaupt für Bremen über die kompletten 90 Minuten zum Einsatz.

