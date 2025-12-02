  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

DFB-Pokal St.Pauli räumt Gladbach aus dem Weg ++ Hertha Berlin demontiert Kaiserslautern

SDA

2.12.2025 - 20:09

St.Pauli steht im Viertelfinal des DFB-Pokal.
St.Pauli steht im Viertelfinal des DFB-Pokal.
Keystone

Im ersten Bundesliga-Duell vom Dienstag im deutschen Cup scheiterte Borussia Mönchengladbach mit Nico Elvedi im Achtelfinal daheim an St. Pauli mit 1:2.

Keystone-SDA

02.12.2025, 20:09

02.12.2025, 20:26

Für die Gladbacher glich der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Haris Tabakovic zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Louis Oppie traf in der 83. Minute zum Sieg der Hamburger.

Auch Nico Elvedis Bruder verpasste den Vorstoss in den Viertelfinal. Jan Elvedi scheiterte mit dem 1. FC Kaiserslautern bei Hertha Berlin, dem Konkurrenten in der 2. Bundesliga, brutal mit 1:6. Für die Berliner traf unter anderen der 16-jährige Kennet Eichhorn, der damit der jüngste Torschütze in der Nachkriegszeit im deutschen Cup ist.

Meistgelesen

Armeechef Süssli warnt eindringlich vor Putin und wird unbequem
FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach Sieg im Heimrennen
«Wir sind bereit, wenn ihr Krieg wollt» – Putin droht Europa offen

Videos aus dem Ressort

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

02.12.2025

Simeone: «Barcelona ist ein Team mit einem unglaublichen Angriff»

Simeone: «Barcelona ist ein Team mit einem unglaublichen Angriff»

02.12.2025

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Frauen-Nati-Boss Johan Djourou gibt ein Update zum neuen Trainer und erklärt, wie kompliziert die Suche für eine Assistenztrainerin ist.

01.12.2025

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Simeone: «Barcelona ist ein Team mit einem unglaublichen Angriff»

Simeone: «Barcelona ist ein Team mit einem unglaublichen Angriff»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Women's Nations League. Spanien schlägt Deutschland und verteidigt den Titel

Women's Nations LeagueSpanien schlägt Deutschland und verteidigt den Titel

Lohn unter eigentlichem Wert. Deshalb müsste Yann Sommer viermal mehr verdienen

Lohn unter eigentlichem WertDeshalb müsste Yann Sommer viermal mehr verdienen

Spieler wird von Gegenstand getroffen. Eklat beim Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe

Spieler wird von Gegenstand getroffenEklat beim Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe