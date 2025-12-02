St.Pauli steht im Viertelfinal des DFB-Pokal. Keystone

Im ersten Bundesliga-Duell vom Dienstag im deutschen Cup scheiterte Borussia Mönchengladbach mit Nico Elvedi im Achtelfinal daheim an St. Pauli mit 1:2.

Keystone-SDA SDA

Für die Gladbacher glich der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Haris Tabakovic zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Louis Oppie traf in der 83. Minute zum Sieg der Hamburger.

Auch Nico Elvedis Bruder verpasste den Vorstoss in den Viertelfinal. Jan Elvedi scheiterte mit dem 1. FC Kaiserslautern bei Hertha Berlin, dem Konkurrenten in der 2. Bundesliga, brutal mit 1:6. Für die Berliner traf unter anderen der 16-jährige Kennet Eichhorn, der damit der jüngste Torschütze in der Nachkriegszeit im deutschen Cup ist.