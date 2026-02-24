Ein wuchtiger Abschlag, ein unerwarteter Zusammenstoss – und plötzlich liegt eine Möwe regungslos auf dem Rasen. Im Finale einer türkischen Amateurliga wird ein Spieler zum Ersthelfer und rettet dem Tier wohl das Leben.

Im Finale einer türkischen Fussball-Amateurliga kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Torhüter Muhammed Uyanik von Istanbul Yurdum Spor schlägt den Ball wuchtig ab – doch das Leder fliegt nicht sonderlich weit, weil es in der Luft zum Zusammenstoss mit einem anderen Flugobjekt kommt – einer Möwe.

Das Tier fällt nach dem Zusammenprall sofort zu Boden und bleibt dort regungslos liegen. Dann schaltet Istanbul-Captain Gani Catan blitzschnell und beginnt mit einer Herzdruckmassage. Bei der türkischen Nachrichtenagentur, «Anadolu Agency», zitiert via «Türkiye Today», erklärt er, dass die Möwe regungslos gewirkt und nicht geatmet habe. Deshalb sei sein erster Instinkt gewesen, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) durchzuführen. Catan betonte, dass er über keine formale Erste-Hilfe-Ausbildung verfüge, sondern es einfach ein Reflex gewesen sei, das Tier zu retten.

Er habe zwei Minuten lang Brustkompressionen gemacht und währenddessen Bewegungen in den Beinen und Augen der Möwe beobachtet. Das Tier habe nach und nach wieder reagiert und man habe ihr etwas Wasser gegeben. Anschliessend wurde der Vogel an den Spielfeldrand getragen und dort dem medizinischen Personal übergeben.

Später wurde offenbar bekannt, dass der Vogel eine Verletzung am Flügel erlitten hatte und vorerst nicht fliegen konnte. Er werde weiter behandelt, heisst es.

Sportlich endete das Spiel für Catan und Istanbul Yurdum Spor enttäuschend. Das Finalspiel wurde verloren, doch Catan sagte: «Wir haben den Meistertitel verpasst, aber einem Leben zu helfen ist eine gute Sache. Das war wichtiger als der Titel.»