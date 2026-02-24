  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das war wichtiger als der Sieg» Möwe wird von Ball getroffen – und von Spieler wiederbelebt

Sandro Zappella

24.2.2026

Ein wuchtiger Abschlag, ein unerwarteter Zusammenstoss – und plötzlich liegt eine Möwe regungslos auf dem Rasen. Im Finale einer türkischen Amateurliga wird ein Spieler zum Ersthelfer und rettet dem Tier wohl das Leben.

Sandro Zappella

24.02.2026, 11:04

24.02.2026, 11:07

Im Finale einer türkischen Fussball-Amateurliga kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Torhüter Muhammed Uyanik von Istanbul Yurdum Spor schlägt den Ball wuchtig ab – doch das Leder fliegt nicht sonderlich weit, weil es in der Luft zum Zusammenstoss mit einem anderen Flugobjekt kommt – einer Möwe.

Das Tier fällt nach dem Zusammenprall sofort zu Boden und bleibt dort regungslos liegen. Dann schaltet Istanbul-Captain Gani Catan blitzschnell und beginnt mit einer Herzdruckmassage. Bei der türkischen Nachrichtenagentur, «Anadolu Agency», zitiert via «Türkiye Today», erklärt er, dass die Möwe regungslos gewirkt und nicht geatmet habe. Deshalb sei sein erster Instinkt gewesen, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) durchzuführen. Catan betonte, dass er über keine formale Erste-Hilfe-Ausbildung verfüge, sondern es einfach ein Reflex gewesen sei, das Tier zu retten.

Er habe zwei Minuten lang Brustkompressionen gemacht und währenddessen Bewegungen in den Beinen und Augen der Möwe beobachtet. Das Tier habe nach und nach wieder reagiert und man habe ihr etwas Wasser gegeben. Anschliessend wurde der Vogel an den Spielfeldrand getragen und dort dem medizinischen Personal übergeben. 

Später wurde offenbar bekannt, dass der Vogel eine Verletzung am Flügel erlitten hatte und vorerst nicht fliegen konnte. Er werde weiter behandelt, heisst es. 

Sportlich endete das Spiel für Catan und Istanbul Yurdum Spor enttäuschend. Das Finalspiel wurde verloren, doch Catan sagte: «Wir haben den Meistertitel verpasst, aber einem Leben zu helfen ist eine gute Sache. Das war wichtiger als der Titel.»

Meistgelesen

«Gefährliches Signal!» – «Es reicht jetzt!» SRG-Initiative spaltet das Land
Heiratsstrafe vor dem Aus – wer zahlt künftig mehr Steuern?
Hund im Ziel, Kondom-Alarm und ein Fremdgeh-Geständnis

Mehr Fussball

Söldner-Check. Jashari ein- und ausgewechselt ++ Sow und Akanji in Torlaune ++ Zakaria und Co. stoppen Leader

Söldner-CheckJashari ein- und ausgewechselt ++ Sow und Akanji in Torlaune ++ Zakaria und Co. stoppen Leader

Bei Sensations-Team Curaçao. Dick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund

Bei Sensations-Team CuraçaoDick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund

Feuer-Eklat im Belgrad-Derby. Partizan-Fans zünden das Stadion von Roter Stern an

Feuer-Eklat im Belgrad-DerbyPartizan-Fans zünden das Stadion von Roter Stern an