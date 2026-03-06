  1. Privatkunden
Favorit strauchelt erneut Monaco schlägt PSG erneut

SDA

6.3.2026 - 22:51

Monacos Denis Zakaria zeigt gegen PSG eine starke Leistung
Monacos Denis Zakaria zeigt gegen PSG eine starke Leistung
Keystone

Monaco mit den Schweizern Denis Zakaria und Philipp Köhn gewinnt auch das zweite Ligaduell gegen Paris Saint-Germain. Die Gäste setzen sich auswärts mit 3:1 durch.

Keystone-SDA

06.03.2026, 22:51

06.03.2026, 23:00

Im November hatte Monaco bereits das Heimspiel 1:0 gewonnen. Anders als im Herbst spielten dieses Mal die Schweizer eine zentrale Rolle: Goalie Köhn und Captain Zakaria, der im Zentrum der Dreierabwehr agierte, hielten den starken Offensivkräften von PSG stand.

Dank des Sieges hat Monaco trotz längerem Zwischentief in dieser Spielzeit die Europacup-Plätze wieder fest im Blick. Ausserdem revanchierte sich das Team des belgischen Trainers Sebastien Pocognoli für das Aus im Sechzehntelfinal der Champions League.

Für PSG ist es die vierte Niederlage in der Meisterschaft, aber die erste vor heimischem Publikum. Der Klub aus der Hauptstadt bleibt zwar an der Tabellenspitze, Verfolger Lens kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Metz jedoch bis auf einen Punkt an den Leader herankommen.

