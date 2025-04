Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Bayer Leverkusen kommt gegen Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Xhaka und Co. verpassen es damit, Boden gut zu machen auf die Bayern, die später am Abend gegen Dortmund 2:2 spielten.

Dortmund Gregor Kobel

Nach der 0:4-Schmach in der Champions League gegen Barça, holt der BVB gegen Bayern einen Punkt. Kobel hält, was es zu halten gibt, bei den beiden Gegentoren ist er machtlos. Nun hoffen die Dortmunder auf ein Wunder am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel gegen Barça.

Gladbach Jonas Omlin

Er fällt mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich aus.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi wird in der 66. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Er muss mitansehen, wie sein Team in der 90. Minute noch das 1:2 kassiert und Freiburg in der Tabelle vorbeiziehen lassen muss. Ein herber Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Mainz 05 Silvan Widmer

Der 32-Jährige kommt bei der 0:2-Niederlage gegen Hoffenheim nicht zum Einsatz.

Stuttgart Luca Jaquez

Der 21-Jährige sitzt bei der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen auf der Bank.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder wird zur Pause beim Stand von 1:1 eingewechselt, kann dem Spiel aber nicht den Stempel aufdrücken.

Stuttgart Leonidas Stergiou

In der 19. Minute enteilt er seinem Gegenspieler, spitzelt den Ball am herauseilenden Goalie vorbei und schliesslich ins verwaiste Tor. Am Ende hilft der Treffer Stuttgart nicht weiter, da Stuttgart in der 90. Minute noch den Gegentreffer zum 1:2 kassiert.

Augsburg Cédric Zesiger

Ohne den gesperrten Zesiger, er flog in der Vorwoche gegen Bayern mit Rot vom Platz, gewinnt Augsburg 2:1 gegen Bochum.

Frankfurt Aurèle Amenda

Der 21-Jährige sitzt bei Frankfurt abermals auf der Bank. Am Donnerstag empfängt sein Team Tottenham zum Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals. Das Hinspiel endete 1:1, auch dort kam Amenda nicht zum Zug.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ein Achillessehnenriss setzt ihn derzeit ausser Gefecht.

Freiburg Johan Manzambi

Der 19-Jährige wird eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt und erzielt den Freiburger Siegtreffer. Freiburg ist dank des Sieges auf einen Europa-Cup-Platz vorgerückt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Akanji fällt noch immer verletzt aus. ManCity liegt gegen Crystal Palace nach 21 Minuten bereits 0:2 hinten, dreht dann aber auf und siegt klar mit 5:2.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle bodigt Manchester United mit 4:1. Schär spielt in der Viererkette durch.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter schlägt Cagliari 3:1, wobei Sommer zwei starke Paraden zeigt. Der Tabellenführer der Serie A ist bereit für das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinal. Das Hinspiel haben Sommer und Co. in München 2:1 gewonnen.

Napoli Noah Okafor

Napoli spielt am Montagabend gegen Empoli.

Bologna Michel Aebischer

In der Vorwoche gegen Napoli (1:1) endlich mal wieder 90 Minuten auf dem Platz, sitzt Aebischer gegen Atalanta wieder auf der Bank.

Bologna Dan Ndoye

Eine Woche nach seinem Traumtor gegen Napoli schnuppert Ndoye erneut an einem Treffer. Sein Schuss in der 35. Minute wird vom Torhüter gerade noch so an den Pfosten abgelenkt.

Bologna Remo Freuler

Bologna verliert 0:2 gegen Atalanta Bergamo und verpasst es auf Platz 3 vorzurücken. Schlimmer noch: Weil Juve gewinnt, rutscht Bologna auf Platz 5 ab. Freuler spielt durch, bereitet eine Chance von Ndoye vor und schafft es mit einem Volleyhammer in der 83. Minute – der Ball fliegt knapp über den Kasten – in den Highlight-Clip.

Empoli Nicolas Haas

Empoli spielt am Montagabend gegen Napoli.

Parma Simon Sohm

Parma spielt auswärts gegen Fiorentina 0:0, es ist das fünfte Remis in Folge. Sohm wird nach rund einer Stunde Gelb-verwarnt ausgewechselt.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Bei der 1:2-Niederlage gegen Villarreal sitzt Rodriguez auf der Bank. Am Donnerstag steht das Viertelfinal-Rückspiel in der Conference League auswärts gegen Jagiellonia auf dem Programm. Das Hinspiel gegen den polnischen Vertreter hat Betis 2:0 gewonnen.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla verliert gegen Valencia 0:1, es ist die vierte Liga-Pleite in Folge. Sow spielt im Mittelfeld über die volle Distanz.

Sevilla Ruben Vargas

Ruben Vargas hat sich in der Vorwoche im Spiel gegen Atlético Madrid verletzt und fällt derzeit aus.

Real Valladolid Eray Cömert

Valladolid spielt am Montagabend auswärts gegen Atlético Madrid. Ob der Nati-Verteidiger auch heute wieder eine Schlägerei seiner Teamkollegen verhindern muss?

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Philipp Köhn zeigt im Verfolgerduell gegen Olympique Marseille eine tadellose Leistung und hält in seinem 14. Liga-Einsatz zum sechsten Mal die Null. Monaco überholt Marseille dank des 3:0-Heimsieges und erobert Tabellenplatz 2.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria führt die Monegassen als Captain an und zeichnet sich zudem als Vorbereiter und Torschütze aus. In der 34. Minute liefert er den Pass auf Takumi Minamino, der das zwischenzeitliche 1:0 markiert. Gut 10 Minuten vor Schluss verwandelt Zakaria einen Penalty und macht mit dem 3:0 den Deckel drauf.

AS Monaco Breel Embolo

Auch der dritte Monaco-Schweizer überzeugt gegen Marseille auf ganzer Linie. Nach gut einer Stunde markiert Embolo das 2:0 selbst und holt dann auch den Penalty zum entscheidenden 3:0 heraus.

Marseille Ulisses Garcia

Erstmals seit Januar steht Garcia wieder in der Startelf von Marseille, kann die deutliche Niederlage und den Verlust des 2. Tabellenplatzes aber nicht verhindern.

Toulouse Vincent Sierro

Toulouse muss die vierte Pleite in Serie einstecken, gegen Lille setzt es eine 1:2-Heimniederlage ab. Sierro führt das Team als Captain aufs Feld und wird in der 87. Minute ausgewechselt.

Montpellier Becir Omeragic

Das Schlusslicht verliert auch gegen SCO Angers und bleibt im siebten Spiel in Folge ohne Torerfolg. Omeragic spielt in Montpelliers Abwehr durch.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Stade Brest liefert sich mit Saint-Étienne ein Torspektakel, das mit einem 3:3-Remis endet. Fernandes steht wegen einer Knieverletzung aber nicht im Kader.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica lässt gegen Arouca (2:2) Punkte liegen und fällt in der Tabelle hinter das nun punktgleiche Sporting Lissabon zurück. Amdouni sitzt auf der Bank.

Ferencvaros Stefan Gartenmann

Ferencvaros feiert einen 2:0-Sieg und führt die Tabelle nach 27 Runden an. Der Vorsprung auf Puskas beträgt allerdings nur einen Punkt, zwei sind es auf Paks. Gartenmann ist beim Leader in der Verteidigung gesetzt.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Jordan Lotomba fehlt weiterhin verletzt. Feyenoord gewinnt 2:0 gegen Sittard und bleibt Tabellendritter.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Der 22-Jährige spielt bei der Niederlage gegen Feyenoord durch. Über mangelnde Spielpraxis kann er sich nicht beklagen.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Am letzten Montag meldete sich Duah nach überstandener Verletzung zurück und erzielte prompt ein Tor. Unter der Woche doppelte er im Cup-Halbfinal nach: In der 59. Minute eingewechselt, erzielt der Stürmer in der 66. Minute das einzige Tor im Hinspiel. Am Montag geht es nun in der Liga weiter.

Brügge Ardon Jashari

Brügge gewinnt gegen Tabellenführer Genk 1:0 und rückt bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran. Jashari macht im Mittelfeld einen guten Job, bleibt aber ohne Skorerpunkt.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Zeqiri steht beim 1:1 gegen Dender nicht im Kader.

KAA Gent Franck Surdez

Gent verliert gegen Antwerpen 0:1. Surdez steht wie schon im Spiel davor nicht im Kader.

Midtjylland Kevin Mbabu

Nach zwei Pleiten in Folge holt Midtjylland gegen Aarhus (1:1) einen Punkt. Zu wenig, um an Tabellenführer Kopenhagen vorbeizuziehen, der gegen Brøndby 1:2 verliert. Der Rückstand beträgt nun allerdings nur noch einen Punkt.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich fliegt gegen RB Salzburg in der 63. Minute mit Rot vom Platz. Sieben Minuten später schiesst sein Team den 2:1-Siegtreffer und grüsst deshalb weiterhin von der Spitze.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Mvogo feiert mit Lorient den vierten Sieg in Folge und führt die Tabelle nach 30 Runden mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Paris an. Den 2:1-Sieg hält Mvogo mit einer starken Flugeinlage in der 74. Minute fest.

Greuther Fürth Noah Loosli

Beim 1:1 gegen Köln darf Loosli bis zu 79. Minute mittun.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Muheim fällt verletzt aus und prompt setzt es eine 2:4-Niederlage gegen Braunschweig ab. Der HSV führt die Tabelle nach 29 Runden aber noch immer mit einem Punkt Vorsprung auf Köln an.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti steht in der Startelf und trifft kurz vor der Pause ins eigene Tor. In der 64. Minute wird er beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Kaiserslautern kassiert gegen Nürnberg (1:2) die zweite Pleite in Folge und ist nun Tabellensechster. Der Rückstand auf Platz 3 (Elversberg) beträgt allerdings nur einen Punkt.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim 1:1 gegen Preussen Münster sitzt Hunziker auf der Bank.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Gantenbein muss gegen Regensburg eine Rotsperre absitzen. Schalke verliert 0:2.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Ulm feiert einen 1:0-Sieg gegen Magdeburg und rückt wieder näher an einen Nicht-Abstiegsplatz. Keller bereitet das einzige Tor der Partie vor.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Racioppi ist weiterhin nur Ersatz.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Schmied, der in Sion so sehr vermisst wird, ist bei Köln in der Verteidigung gesetzt. Beim 1:1 gegen Greuther Fürth spielt er durch. Köln bleibt erster Verfolger vom HSV und würde Stand jetzt in die Bundesliga aufsteigen.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Beim 1:1 gegen Bristol City sitzt Frey auf der Bank. Die beiden Spiele davor verpasste er verletzt.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Leeds feiert einen 2:1-Sieg gegen Preston und führt die Tabelle nach 42 Runden vor dem punktgleichen Burnley an. Schmidt wird in der 80. Minute eingewechselt, am Resultat ändert sich nichts mehr.

Boca Juniors Lucas Blondel

Beim 3:1-Sieg gegen Belgrano wird Blondel in der 68. Minute beim Stand von 2:1 ausgewechselt.