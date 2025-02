Brecher: «Die Frage ist, ob der VAR intervenieren muss wegen einer Kleinigkeit» Yanick Brecher, Loris Benito und Cedric Itten über die umstrittene Rote Karte gegen den FC Zürich. 27.02.2025

Der FC Zürich unterliegt in einem packenden Cup-Viertelfinal den Young Boys mit 2:3. Zu reden gibt dabei vor allem eine strittige Szene mit VAR-Eingriff, die zum Platzverweis von FCZ-Verteidiger Conceição führt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich unterliegt den Young Boys im Cup-Viertelfinal mit 2:3.

Nach einem Genie-Streich von Steven Zuber geht der FCZ in Führung, danach müssen die Zürcher jedoch in Unterzahl agieren, weil Rodrigo Conceição des Feldes verwiesen wird.

Für FCZ-Trainer Ricardo Moniz ist das ein Fehlentscheid: «Ich sehe keine Rote Karte. Er rutscht aus und fällt über seine eigenen Beine. Es ist kein Foul.» Mehr anzeigen

Laut war es in der Kabine des FCZ. Die Zürcher haben soeben das Cup-Viertelfinale gegen YB zuhause mit 2:3 verloren. Die Enttäuschung nach der Niederlage ist nicht nur auf dem Platz spürbar, sondern auch in den Katakomben des Letzigrund hörbar.

FCZ-Trainer Ricardo Moniz sagt darauf angesprochen: «Es war extremer Frust, das gehört dazu zum Fussball.» Der Frust war nicht nur wegen der Niederlage gross, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist.

Der FCZ führte dank eines Geniestreichs von Steven Zuber mit 1:0. Doch noch vor der Pause kam es zu einer strittigen Szene. FCZ-Verteidiger Rodrigo Conceição geht in den Zweikampf mit YB-Angreifer Filip Ugrinic. Dieser fällt, Schiedsrichter Schnyder gibt Freistoss und Gelb. Nach Intervention des VAR entscheidet sich Schnyder um und zückt die Rote Karte.

Rodrigo Conceição sieht die Rote Karte Beim Cup-Viertelfinal zwischen dem FCZ und YB sieht Rodrigo Conceição erst die Gelbe Karte, dann nimmt Schiedsrichter Urs Schnyder seinen Entscheid nach Intervention des VARs zurück und zeigt Rot. 27.02.2025

Für Moniz ist der Platzverweis ein klarer Fehlentscheid: «Ich sehe keine Rote Karte. Er rutscht aus und fällt über seine eigenen Beine. Es ist kein Foul.» YB-Trainer Giorgio Contini sieht es etwas anders, hält die Rote Karte aber ebenfalls für umstritten: «Es war eine unglückliche Situation. Ich würde mich auf der anderen Seite auch ärgern.» Contini hält fest, dass es am Ende eine fifty-fifty Entscheidung war: «Leibchenzupfen gehört zum Zweikampf dazu, es gibt so viele Situationen im Match, in denen du zupfst.»

FCZ-Torhüter Brecher sagt nach dem Spiel, dass es für ihn ebenfalls nicht nach einem Foul ausgesehen habe: «Ich glaube eher, dass der Spieler wegrutscht, weil er nicht das richtige Schuhwerk anhat.» Die Frage sei, ob der VAR bei solch einer Kleinigkeit überhaupt intervenieren müsse. «Das war sicher spielentscheidend heute», so Brecher.

Loris Benito: «Die Rote Karte war definitiv ein Gamechanger» Loris Benito und Yanick Brecher über den Einfluss der Roten Karte auf den Cup-Knüller zwischen dem FCZ und YB. 28.02.2025

Mendy verliert den entscheidenden Zweikampf

Trotz des grossen Frusts zeigt sich Moniz an der Pressekonferenz nach der Partie aber auch stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. «Viel Respekt für meine Mannschaft», so der Holländer, der das Spiel als Werbung für den Schweizer Fussball betitelt.

Neben der Roten Karte war eine zweite Situation matchentscheidend: Der verlorene Zweikampf des eingewechselten Benjamin Mendy gegen Cedric Itten. Der YB-Stürmer luchste dem Neuzugang aus Frankreich den Ball ab und bereitete das 3:2 durch Ebrima Colley vor: «Ich hatte das Gefühl, dass ich den Zweikampf gewinnen kann», so Itten nach der Partie.

Noch an der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte Moniz, dass Mendy physisch erst etwa bei 70 Prozent sei. Ausgerechnet dieser Mendy verliert dann den spielentscheidenden Zweikampf. Moniz erklärt seine Überlegungen: «Ich wollte ihn eigentlich starten lassen, aber dafür war er leider nicht fit genug.» Eingewechselt habe er den französischen Weltmeister, um das Spiel noch zu gewinnen.

Generell sieht Moniz in der Defensive das grösste Verbesserungspotential. «Wir müssen uns stabilisieren, das muss in zwei Tagen passieren», so Moniz. Am Sonntag trifft der FC Zürich in der Super League auswärts auf den FC Lugano, der im Cup-Viertelfinal an Biel scheiterte.

