Tätlichkeit gegen Basels Broschinski Thuns Montolio wird für drei Spiele gesperrt

SDA

15.9.2025 - 11:28

Vom VAR überführt: Thuns Montolio fliegt mit Rot vom Platz

Vom VAR überführt: Thuns Montolio fliegt mit Rot vom Platz

13.09.2025

Sowohl der FC Thun wie auch der FC Zürich müssen für mehrere Partien auf Spieler verzichten.

Keystone-SDA

15.09.2025, 11:28

15.09.2025, 11:56

Der FC Thun muss für die kommenden drei Spiele der Super League auf Genís Montolio verzichten. Der Innenverteidiger, der bisher in jeder Partie der laufenden Meisterschaft auf dem Platz stand, kassierte gegen Basel in der 78. Minute die Rote Karte. Die Tätlichkeit hat nun drei Spielsperren zur Folge.

Zürichs Mittelfeldspieler Mohamed Bangoura wird für zwei Partien gesperrt. Er wurde im Duell gegen Servette in der 84. Minute, knapp zehn Minuten nach seiner Einwechslung, nach einem groben Foulspiel des Feldes verwiesen.

