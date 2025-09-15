Sowohl der FC Thun wie auch der FC Zürich müssen für mehrere Partien auf Spieler verzichten.
Der FC Thun muss für die kommenden drei Spiele der Super League auf Genís Montolio verzichten. Der Innenverteidiger, der bisher in jeder Partie der laufenden Meisterschaft auf dem Platz stand, kassierte gegen Basel in der 78. Minute die Rote Karte. Die Tätlichkeit hat nun drei Spielsperren zur Folge.
Zürichs Mittelfeldspieler Mohamed Bangoura wird für zwei Partien gesperrt. Er wurde im Duell gegen Servette in der 84. Minute, knapp zehn Minuten nach seiner Einwechslung, nach einem groben Foulspiel des Feldes verwiesen.