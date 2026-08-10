Während der Fussball-WM sollen gleich zwei konkrete Morddrohungen gegen Argentinien-Star Lionel Messi ausgesprochen worden sein. Das geht gemäss Medienberichten aus einem durchgesickerten US-Polizeibericht hervor.

Wie unter anderem das spanische Portal «Marca» berichtet, geht aus einem Bericht des FBI hervor, dass es während der Fussball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA Morddrohungen gegen Lionel Messi gegeben hat. Die Rede ist von zwei konkreten Fällen.

So soll vor Argentiniens Gruppenspiel gegen Jordanien am 27. Juni ein Anruf beim Flughafen in Dallas eingegangen sein. Gemäss «Marca» soll ein Mann mit zwei Komplizen gedroht haben, das Stadion mit selbstgebauten Bomben und einem AR-15-Gewehr stürmen zu wollen. Der Anrufer soll ausdrücklich erwähnt haben, Messi töten zu wollen.

Gut eine Woche später vor dem Achtelfinal gegen Ägypten soll ein Verdächtiger in den sozialen Medien gedroht haben, Messi «mit vier Bomben an meinen Körper» zu töten. Zudem gehe aus den Akten hervor, dass ein Anrufer während der Partie behauptet hatte, drei Bomben in Mülleimern auf der Tribüne versteckt zu haben. Die Suche der sofort eingesetzten Spürhunde blieb aber ohne Fund.