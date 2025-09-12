Das einstige BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko spielt inzwischen bei Kopenhagen. Imago

Wie alt ist Youssoufa Moukoko wirklich? Dazu gab es in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen. Nun erzählt der ehemalige BVB-Profi und WM-Teilnehmer, wie es ihm damit ging.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Youssoufa Moukoko schoss als BVB-Junior die Konkurrenz in Grund und Boden und wurde als Wunderkind gefeiert. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag, am 21. November 2020, gab er sein Profi-Debüt.

Immer wieder hatten Berichte für Wirbel gesorgt, der offiziell 20-Jährige sei älter als angegeben. Selbst auf Wikipedia wird ein alternatives Geburtsdatum aufgeführt.

Die Spekulationen um sein Alter haben Moukoko zugesetzt, wie er sagt. Vielleicht mache er irgendwann seinen eigenen Dokumentarfilm darüber. Mehr anzeigen

Die hartnäckigen Spekulationen um sein Alter haben dem ehemaligen BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko stark zugesetzt. «Ich habe schon geweint und gedacht: ‹Wie komme ich hier raus?› und ‹Wann wird es besser?›», sagte der Stürmer des FC Kopenhagen dem dänischen Sender TV2. «Viele würden vielleicht einfach sagen: ‹Alles ist gut›, wenn sie schwere Zeiten durchgemacht haben. Aber ich möchte darüber sprechen.»

Immer wieder hatten Berichte für Wirbel gesorgt, der offiziell 20-Jährige sei älter als angegeben. Die Gerüchte tauchten bereits auf, als Moukoko mit vielen Toren im Juniorenfussball auf sich aufmerksam machte, und hielten sich auch in den folgenden Jahren bei Borussia Dortmund und als Nationalspieler von Deutschland.

In einer TV-Reportage, die im vergangenen Jahr erschien, wurde etwa eine angebliche Geburtsurkunde präsentiert, die das angeblich wahre Alter sowie den ursprünglichen Nachnamen Moukokos zeigen soll. Borussia Dortmund wies die Anschuldigungen mehrfach deutlich zurück und verwies unter anderem auf amtliche Dokumente von deutschen Behörden.

Oft als «Wunderkind» bezeichnet

Es habe ihn überrascht, wie manche Menschen «alles tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen», sagte Moukoko dazu. «Die Leute versuchen immer, etwas über mich herauszufinden und schreiben dann einfach eine Geschichte darüber. Letztendlich ist mir das egal. Die können ruhig weitermachen.» Vielleicht mache er irgendwann seinen eigenen Dokumentarfilm darüber, sagte er.

Vor allem im Nachwuchsbereich wurde Moukoko früher oft als «Wunderkind» bezeichnet. Ende Juni gingen der Stürmer und der BVB getrennte Wege und Moukoko wechselte nach Dänemark zum FC Kopenhagen, mit denen er auf dem Weg in die Champions League den FC Basel ausschaltete.