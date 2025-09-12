  1. Privatkunden
«Ich habe geweint» So sehr litt Supertalent Moukoko unter den Zweifeln an seinem Alter

dpa

12.9.2025 - 19:00

Das einstige BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko spielt inzwischen bei Kopenhagen.
Das einstige BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko spielt inzwischen bei Kopenhagen.
Imago

Wie alt ist Youssoufa Moukoko wirklich? Dazu gab es in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen. Nun erzählt der ehemalige BVB-Profi und WM-Teilnehmer, wie es ihm damit ging.

DPA

12.09.2025, 19:00

12.09.2025, 19:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Youssoufa Moukoko schoss als BVB-Junior die Konkurrenz in Grund und Boden und wurde als Wunderkind gefeiert. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag, am 21. November 2020, gab er sein Profi-Debüt.
  • Immer wieder hatten Berichte für Wirbel gesorgt, der offiziell 20-Jährige sei älter als angegeben. Selbst auf Wikipedia wird ein alternatives Geburtsdatum aufgeführt.
  • Die Spekulationen um sein Alter haben Moukoko zugesetzt, wie er sagt. Vielleicht mache er irgendwann seinen eigenen Dokumentarfilm darüber.
Mehr anzeigen

Die hartnäckigen Spekulationen um sein Alter haben dem ehemaligen BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko stark zugesetzt. «Ich habe schon geweint und gedacht: ‹Wie komme ich hier raus?› und ‹Wann wird es besser?›», sagte der Stürmer des FC Kopenhagen dem dänischen Sender TV2. «Viele würden vielleicht einfach sagen: ‹Alles ist gut›, wenn sie schwere Zeiten durchgemacht haben. Aber ich möchte darüber sprechen.»

Immer wieder hatten Berichte für Wirbel gesorgt, der offiziell 20-Jährige sei älter als angegeben. Die Gerüchte tauchten bereits auf, als Moukoko mit vielen Toren im Juniorenfussball auf sich aufmerksam machte, und hielten sich auch in den folgenden Jahren bei Borussia Dortmund und als Nationalspieler von Deutschland.

«Pass auf, was du sagst». Mit dieser Frage will Kilchsperger Moukoko aus der Reserve locken

«Pass auf, was du sagst»Mit dieser Frage will Kilchsperger Moukoko aus der Reserve locken

In einer TV-Reportage, die im vergangenen Jahr erschien, wurde etwa eine angebliche Geburtsurkunde präsentiert, die das angeblich wahre Alter sowie den ursprünglichen Nachnamen Moukokos zeigen soll. Borussia Dortmund wies die Anschuldigungen mehrfach deutlich zurück und verwies unter anderem auf amtliche Dokumente von deutschen Behörden.

Oft als «Wunderkind» bezeichnet

Es habe ihn überrascht, wie manche Menschen «alles tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen», sagte Moukoko dazu. «Die Leute versuchen immer, etwas über mich herauszufinden und schreiben dann einfach eine Geschichte darüber. Letztendlich ist mir das egal. Die können ruhig weitermachen.» Vielleicht mache er irgendwann seinen eigenen Dokumentarfilm darüber, sagte er.

Vor allem im Nachwuchsbereich wurde Moukoko früher oft als «Wunderkind» bezeichnet. Ende Juni gingen der Stürmer und der BVB getrennte Wege und Moukoko wechselte nach Dänemark zum FC Kopenhagen, mit denen er auf dem Weg in die Champions League den FC Basel ausschaltete.

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

11.09.2025

Zum Abo

Xamax-Stürmer Demhasaj: «Deshalb sagen mir alle Mimi»

Shkelqim Demhasaj fühlt sich in Neuenburg pudelwohl. Mit blue Sport spricht der Xamax-Stürmer über den Saisonstart, seine Zeit in der Super League und seinen speziellen Spitznamen.

12.09.2025

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Der Mann der Stunde beim FC St.Gallen heisst Alessandro Vogt. Sein Jugendtrainer David Garcia erzählt, warum Vogt nie aufgehört hat, an sich zu glauben.

12.09.2025

GC-Coach Scheiblehner: «Will als Führungskraft und Freund wahrgenommen werden»

Seit Saisonstart ist der Österreicher Gerald Scheiblehner Trainer bei den Grasshoppers. Der 48-Jährige erklärt im Interview mit blue Sport, wie er GC wieder auf Vordermann bringen will.

11.09.2025

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

11.09.2025

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Der Abgang vom FC Zürich ist für Mirlind Kryeziu nicht wunschgemäss verlaufen. Der Verteidiger spricht offen über die grössten Schwierigkeiten seines ehemaligen Vereins und blickt in die Zukunft voraus.

10.09.2025

