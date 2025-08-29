José Mourinhos Tage als Trainer von Fenerbahce Istanbul sind gezählt Keystone

José Mourinho ist nicht mehr Trainer von Fenerbahce Istanbul.

Der türkische Spitzenklub beendete zwei Tage nach der 0:1-Niederlage in den Playoffs zur Ligaphase der Champions League gegen Benfica Lissabon die Zusammenarbeit mit dem 62-jährigen Portugiesen. «Wir trennen uns von José Mourinho», teilte der Istanbuler Verein am Freitag mit.

Mourinho hatte den Posten im Juni 2024 übernommen. Seither verpasste es der zweimalige Champions-League-Sieger, Fenerbahce wieder näher an die nationale Spitze und den 20. Meistertitel heranzuführen. Auf diesen wartet der Klub nunmehr seit elf Jahren.

Daneben leistete sich Mourinho während seiner Zeit am Bosporus einige Entgleisungen. Im April griff der ehemalige Trainer von Chelsea, Real Madrid und Inter Mailand Galatasarays Trainer Okan Buruk nach einem verlorenen Derby im türkischen Cup ins Gesicht. Zwei Monate zuvor hatte er bereits eine Sperre von vier Spielen und eine Geldstrafe erhalten, weil er nach einem Ligaspiel gegen Galatasaray dem vierten Offiziellen und indirekt allen türkischen Schiedsrichtern unterstellte, Fenerbahces Stadtrivalen Galatasaray zu bevorzugen.

