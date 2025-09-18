  1. Privatkunden
Rückkehr in die Heimat ist offiziell Mourinho wird neuer Trainer bei Benfica Lissabon

SDA

18.9.2025 - 17:05

Nach langer Zeit wieder in der Heimat Portugal tätig: José Mourinho ist neuer Trainer von Benfica Lissabon
Keystone

José Mourinho ist wie erwartet neuer Coach von Benfica Lissabon. Der Starcoach kehrt damit nach über 20 Jahren wieder in seine portugiesische Heimat zurück.

Keystone-SDA

18.09.2025, 17:05

18.09.2025, 17:22

José Mourinho kehrt nach mehr als 20 Jahren im Ausland zurück nach Portugal und soll Benfica Lissabon zu neuen Titeln führen. Der «Special One» unterschrieb beim portugiesischen Rekordmeister einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag, wie Benfica mitteilte. Zuvor hatte sich der Klub nach dem peinlichen 2:3 in der Champions League gegen Karabach Agdam noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt.

In den Stunden danach soll Mourinho laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seine Zustimmung gegeben haben. Am frühen Mittwochabend schliesslich landete er zur Vertragsunterschrift in Lissabon. Für den 62-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits im Jahr 2000 hatte er Benfica für kurze Zeit trainiert.

«Ich habe einen grösseren Hunger, als ich ihn vor 25 Jahren hatte», sagte Mourinho bei seiner ersten Pressekonferenz in Lissabon. Zuletzt hatte Mourinho für Fenerbahce Istanbul gearbeitet. Nachdem er in den Playoffs zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn kürzlich freigestellt. Benfica soll der Titelsammler nun zur ersten Meisterschaft seit 2023 führen.

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

Abstieg, gescheiterte Experimente, Nati-Frust. Doch plötzlich ist die Schweiz so stark wie lange nicht. Sogar reif für eine WM-Sensation? Darüber diskutiert Stefan Eggli mit Murat Yakin, Georges Bregy und blue News Sport-Chef Michael Wegmann.

18.09.2025

18.09.2025

Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video.

18.09.2025

So half Nati-Coach Yakin Embolo beim Transfer-Entscheid

