José Mourinho ist wie erwartet neuer Coach von Benfica Lissabon. Der Starcoach kehrt damit nach über 20 Jahren wieder in seine portugiesische Heimat zurück.

José Mourinho kehrt nach mehr als 20 Jahren im Ausland zurück nach Portugal und soll Benfica Lissabon zu neuen Titeln führen. Der «Special One» unterschrieb beim portugiesischen Rekordmeister einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag, wie Benfica mitteilte. Zuvor hatte sich der Klub nach dem peinlichen 2:3 in der Champions League gegen Karabach Agdam noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt.

In den Stunden danach soll Mourinho laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seine Zustimmung gegeben haben. Am frühen Mittwochabend schliesslich landete er zur Vertragsunterschrift in Lissabon. Für den 62-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits im Jahr 2000 hatte er Benfica für kurze Zeit trainiert.

«Ich habe einen grösseren Hunger, als ich ihn vor 25 Jahren hatte», sagte Mourinho bei seiner ersten Pressekonferenz in Lissabon. Zuletzt hatte Mourinho für Fenerbahce Istanbul gearbeitet. Nachdem er in den Playoffs zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn kürzlich freigestellt. Benfica soll der Titelsammler nun zur ersten Meisterschaft seit 2023 führen.