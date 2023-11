Sensation im DFB-Pokal: Bayern blamiert sich gegen Saarbrücken in der Nachspielzeit Der FC Bayern München ist sensationell in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Drittligist Saarbrücken gelang tief in der Nachspielzeit den Siegestreffer. 02.11.2023

Bayern München scheitert im Pokal an Drittligist Saarbrücken. Thomas Müller und Trainer Thomas Tuchel suchen nach dem Aus nach Erklärungen. Bayern-Boss Freund findet klare Worte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Wenn Saarbrücken als Drittligist den FC Bayern rauswirft, dann haben wir natürlich viel falsch gemacht», sagt Thomas Müller nach dem Bayern-Aus im Pokal.

Müller übt zudem Kritik an seinen Mitspielern, weil sich nach dem Spiel nur einige Spieler bei den angereisten Fans für den Support bedankt hatten.

Thomas Tuchel sucht nach der Niederlage um Erklärungen, die er nach eigener Aussage indes nicht findet. So hält der 50-Jährige fest: «Wir sind auf der falschen Seite der Pokal-Sensationen.» Mehr anzeigen

Bayern München fliegt im Deutschen Pokal raus – und das bereits in der 2. Runde. «Wenn Saarbrücken als Drittligist den FC Bayern rauswirft, dann haben wir natürlich viel falsch gemacht», hält Bayern-Routinier Thomas Müller bei «ARD» nach dem Spiel fest.

Den Todesstoss versetze Saarbrücken den Bayern in der sechsten Minute der Nachspielzeit. «Saarbrücken hat gekämpft, der Platz war nicht perfekt - aber das gehört dazu. Und dann kann es vielleicht auch mal in die Verlängerung gehen. Aber wenn du in der letzten Minute oder kurz vor Schluss das Gegentor kriegst, (...) dann ist das schon ein brutaler Schlag für uns.» Da helfe es laut Müller sicherlich, «dass wir in drei Tagen schon wieder spielen – da gibt es nicht viel nachzudenken».

Zu denken gibt Thomas Müller aber etwas anderes: Nach der Partie waren neben Müller nur einige Spieler zu den mitgereisten Fans gegangen und hatten sich für die Unterstützung bedankt.

Folglich übt der 34-jährige Offensivspieler Kritik an seinen Mitspielern: «Das werden wir auch intern besprechen, warum auch unsere Fans zu Recht sauer sind, unabhängig vom Spiel. Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, dass wir unseren Fans auch den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die hier auswärts den Block vollmachen», so Müller.

Tuchel: «Wir können es nicht wiedergutmachen»

Nach dem Aus im Pokal bleibt den Bayern noch die Champions League und die Meisterschaft. «Wir wollten mit aller Macht nach Berlin», gab Trainer Thomas Tuchel bei «ARD» zu und fügt an: «Es ist bitter, wir können es nicht wiedergutmachen.»

Seiner Mannschaft will Tuchel keinen Vorwurf machen. «Es ist nicht so, dass wir überheblich waren oder es auf die leichte Schulter genommen haben», sagt Tuchel. «Wir haben uns reingebissen, alles versucht und mit dem letzten Torschuss eine ganz bittere Pille gekriegt.» Eine «schlaue Erklärung» für die Niederlage habe der 50-jährige Bayern-Coach indes nicht. «Wir sind auf der falschen Seite der Pokal-Sensationen.»

Bayern-Boss Freund mit deutlichen Worten

Bayern-Boss Christoph Freund findet klare Worte: «Wir haben eine richtig, richtig schlechte erste Halbzeit gespielt. Das darf nicht passieren.» Zwar hätten die Bayern in Halbzeit zwei alles versucht, doch der Ball wollte nicht rein. «Die Niederlage müssen wir uns selber zuschreiben. Es ist richtig, richtig bitter und eine riesengrosse Enttäuschung.»

Am Samstag treffen die Bayern auf Borussia Dortmund. Das Kracher-Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenvierten der Bundesliga startet um 18:30 Uhr. Sowohl die Münchner als auch die Dortmunder sind in dieser Saison im Ligabetrieb noch ungeschlagen.