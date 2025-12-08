Muheim lässt den Volkspark beben ++ Jashari meldet sich zurück ++ Manzambi trifft erneut

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund gelingt nach dem Cup-Aus unter der Woche eine Reaktion. Gegen das formstarke Hoffenheim fährt der BVB einen 2:0-Heimsieg ein. Kobel ist auf der Linie kaum gefordert, weil Hoffenheim ohne gefährlichen Abschluss bleibt.

HSV Miro Muheim

Muheim wird gegen Werder Bremen in der 59. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt – und avanciert in einem spektakulären Nordderby zum HSV-Helden. In der 84. Minute tankt sich der Nati-Verteidiger mit einem Energieanfall durch die Werder-Abwehr, lässt gleich mehrere Gegenspieler stehen und legt pfannenfertig auf für Yussuf Poulsen, der den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer markiert.

Energieanfall im Derby: Muheim bereitet den HSV-Siegtreffer gegen Bremen vor 08.12.2025

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Sieht die 2:3-Derbyniederlage von der Ersatzbank aus und bleibt ohne Einsatz.

Gladbach Nico Elvedi

Gladbach besiegt Mainz auswärts mit 1:0, auch dank Elvedi halten die Fohlen ihren Kasten rein. Der 29-Jährige stellt seine Topform unter Beweis, überzeugt mit seinen Tacklings und bleibt ohne grobe Schnitzer.

Gladbach Jonas Omlin

Wegen Adduktorenbeschwerden muss Gladbach derzeit auf Omlin verzichten.

Mainz 05 Silvan Widmer

Im ersten Spiel nach der Freistellung von Bo Henriksen steht Widmer in der Startelf, er kann die nächste Niederlage aber nicht verhindern und wird nach einem blassen Auftritt und 77 Minuten ausgewechselt. Höchste Zeit, dass Neo-Coach Urs Fischer Widmer und seinen Teamkollegen neuen Schwung verleiht.

Augsburg Cédric Zesiger

Anders als Mainz fährt Augsburg im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Sandro Wagner einen überraschenden 2:0-Heimsieg gegen Leverkusen ein. Zesiger ist dabei aber nur Zuschauer und sitzt über 90 Minuten auf der Bank.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder steht in der Augsburg-Startelf und kann Leverkusens Defensive immer wieder beschäftigen. Der 23-Jährige leistet wertvolle Störarbeit gegen Bayers Spielaufbau. Nach 57 Minuten wird er ausgewechselt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach einer Fussverletzung kommt Stergiou unter der Woche im DFB-Pokal zu einem Mini-Comeback und wird gegen Bochum kurz vor Abpfiff eingewechselt. Gegen die Bayern steht er am Wochenende nicht im Kader.

Stuttgart Luca Jaquez

Auch Jaquez fehlt dem VfB derzeit. Wegen einer schweren Muskelverletzung fällt er für den Rest des Jahres aus. Ohne das Schweizer Duo geht Stuttgart gegen die Bayern gleich mit 0:5 unter.

Frankfurt Aurèle Amenda

Noch schlechter als Stuttgart läuft es Frankfurt. Gegen RB Leipzig setzt es eine deftige Pleite ab. Amenda wird in der 69. Minute beim Stand von 0:6 eingewechselt. Dabei bleibt es dann auch.

Freiburg Johan Manzambi

Wie schon in der Vorwoche gegen Mainz reiht sich der aufstrebende Nati-Stürmer unter die Torschützen. Mit einem abgefälschten Schuss sorgt der 20-Jährige für die Führung gegen Heidenheim und markiert seinen dritten Saisontreffer. In der 67. Minute wird er nach guter Leistung beim Stand von 1:1 ausgewechselt, Freiburg verliert die Partie schlussendlich mit 1:2.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Spieler steht gegen Heidenheim nicht im Kader und muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer gibt es im Heimspiel gegen St. Pauli ein 1:1-Remis.

England

Sunderland Granit Xhaka

Für einmal kann Sunderland nicht überraschen und verliert das Auswärtsspiel bei Manchester City gleich mit 0:3. Und für einmal spielt der Nati-Captain beim Aufsteiger nicht durch, sondern wird nach 72 Minuten ausgewechselt. Weil das Spiel schon gelaufen ist und der Nati-Captain in dieser Saison schon vier Gelbe Karten gesammelt hat – bei einer weiteren gibt es eine Sperre.

Newcastle Fabian Schär

Nach zwei Spielen auf der Ersatzbank kehrt Schär gegen Burnley in die Newcastle-Startelf zurück – und hat mit seinen Teamkollegen bis tief in die Nachspielzeit alles im Griff. Nach dem späten Anschlusstreffer bringen Schär und Co. die 2:1-Führung in einer hektischen Schlussphase über die Zeit.

Leeds United Noah Okafor

Steht im grossen Spiel gegen Liverpool in der Startelf, muss seinen Platz in der 65. Minute und beim Stand von 0:2 aber räumen. Von draussen sieht er, wie sein Team den Rückstand noch wettmacht und dem kriselnden Meister ein 3:3-Remis abknöpft.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Schwarzer Spieltag für Nottingham und Ndoye. Gegen Everton setzt es eine 0:3-Pleite ab – und der Schweizer wird bereits zur Pause beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter fährt gegen das formstarke Como einen souveränen 4:0-Kantersieg ein. Sommer wird insbesondere in der ersten Halbzeit kaum gefordert und hält seinen Kasten ohne grössere Probleme rein.

Inter Mailand Manuel Akanji

Zeigt gegen Como eine gute Leistung und organisiert gemeinsam mit Acerbi die Defensive. Akanji weiss aber auch mit seinen Zuspielen im Spielaufbau zu gefallen.

Bologna Remo Freuler

Nach dem Schlüsselbeinbruch fehlt Freuler seinem Team auch beim 1:1-Remis gegen Lazio Rom.

Genua Benjamin Siegrist

Siegrist darf unter der Woche in der Coppa Italia ran, kassiert bei der Niederlage gegen Atalanta aber vier Gegentore – und dürfte am Montag im Auswärtsspiel gegen Udinese wohl wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

AC Milan Ardon Jashari

Unter der Woche kommt Jashari zu seinem ersten Einsatz nach überstandenem Wadenbeinbruch, kann das Aus in der Coppa Italia gegen Lazio aber nicht verhindern. Nach 81 Minuten wird er durch Superstar Luka Modric ersetzt. Milan trifft am Montagabend auf den FC Turin und will wieder zu Leader Napoli aufschliessen. Kommt Jashari erneut zum Zug?

AC Milan Zachary Athekame

Wadenprobleme setzen Athekame zuletzt ausser Gefecht. Kehrt er gegen Turin ins Aufgebot zurück?

Fiorentina Simon Sohm

Erwischt im Auswärtsspiel gegen Sassuolo einen schwachen Tag und wird von Trainer Vanoli zur Halbzeit beim Stand von 1:2 ausgewechselt. Fiorentina verliert die Partie schlussendlich mit 1:3.

Pisa Michel Aebischer

Pisa und Aebischer stehen erst am Montag im Einsatz und treffen ab 15 Uhr auf Parma.

Pisa Daniel Denoon

Eine Knöchelverletzung setzt Denoon in jüngster Vergangenheit ausser Gefecht. Auch gegen Parma steht er nicht im Kader.

Parma Sascha Britschgi

Ist nach wie vor unumstrittener Stammspieler und will im Schweizer Duell mit Aebischer am Montag nach zwei Niederlagen in Folge zum Siegen zurückkehren.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez muss im Heimspiel gegen das grosse Barcelona auf der Ersatzbank Platz nehmen. Als er in der 89. Minute eingewechselt wird, ist die Partie bereits gelaufen. Betis unterliegt den Katalanen mit 3:5.

Betis - Barcelona 3:5 LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26 06.12.2025

Sevilla Djibril Sow

Sow spielt gegen Valencia durch und hat beim zwischenzeitlichen Führungstreffer seine Füsse im Spiel. Doch Sevilla gibt den Sieg in der 93. Minute aus der Hand und muss sich mit einem 1:1-Remis begnügen.

Valencia Filip Ugrinic

Auch beim späten Valencia-Ausgleich ist ein Schweizer direkt beteiligt. Ugrinic, der nach 63 Minuten eingewechselt wird, liefert mit einer flachen Hereingabe mustergültig den Assist. Es ist der erste Skorerpunkt seit dem Wechsel nach Spanien für den 26-Jährigen.

Valencia Eray Cömert

Nur Zuschauer sind dagegen zwei andere Schweizer. Auf Seiten von Valencia schmort Cömert über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn muss gegen Stade Brest zum vierten Mal in Folge auf der Ersatzbank Platz nehmen.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria fehlt nach seiner Roten Karte gegen Stade Rennes auch gegen Brest gesperrt. Ohne das Schweizer Duo unterliegt Monaco mit 0:1.

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo und Teamkollegen müssen in der französischen Hauptstadt unten durch. Gegen PSG unterliegt man gleich mit 0:5 – Embolo bleibt blass und wird nach 82 Minuten vom Feld genommen.

Marseille Ulisses Garcia

Steht gegen Lille nicht im Kader. Marseille muss im Meisterrennen einen Rückschlag hinnehmen und verliert mit 0:1.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient feiert den zweiten Sieg in Folge. Beim 1:0-Sieg gegen Lyon zeigt Mvogo einen tadellosen Auftritt und hält seinen Kasten sauber.

Le Havre Felix Mambimbi

Der 24-Jährige ist bei der Nullnummer zwischen Le Havre und dem FC Paris nur Zuschauer.