Söldner-Check Muheim lässt den Volkspark beben ++ Jashari meldet sich zurück ++ Manzambi trifft erneut

Patrick Lämmle

8.12.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Luca Betschart

08.12.2025, 16:00

08.12.2025, 16:12

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund gelingt nach dem Cup-Aus unter der Woche eine Reaktion. Gegen das formstarke Hoffenheim fährt der BVB einen 2:0-Heimsieg ein. Kobel ist auf der Linie kaum gefordert, weil Hoffenheim ohne gefährlichen Abschluss bleibt.

 

HSV

Miro Muheim

Muheim wird gegen Werder Bremen in der 59. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt – und avanciert in einem spektakulären Nordderby zum HSV-Helden. In der 84. Minute tankt sich der Nati-Verteidiger mit einem Energieanfall durch die Werder-Abwehr, lässt gleich mehrere Gegenspieler stehen und legt pfannenfertig auf für Yussuf Poulsen, der den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer markiert. 

Energieanfall im Derby: Muheim bereitet den HSV-Siegtreffer gegen Bremen vor

Energieanfall im Derby: Muheim bereitet den HSV-Siegtreffer gegen Bremen vor

08.12.2025

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Sieht die 2:3-Derbyniederlage von der Ersatzbank aus und bleibt ohne Einsatz.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Gladbach besiegt Mainz auswärts mit 1:0, auch dank Elvedi halten die Fohlen ihren Kasten rein. Der 29-Jährige stellt seine Topform unter Beweis, überzeugt mit seinen Tacklings und bleibt ohne grobe Schnitzer.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Wegen Adduktorenbeschwerden muss Gladbach derzeit auf Omlin verzichten.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Im ersten Spiel nach der Freistellung von Bo Henriksen steht Widmer in der Startelf, er kann die nächste Niederlage aber nicht verhindern und wird nach einem blassen Auftritt und 77 Minuten ausgewechselt. Höchste Zeit, dass Neo-Coach Urs Fischer Widmer und seinen Teamkollegen neuen Schwung verleiht.

«Weiss nicht, ob das passt». Urs Fischer neuer Mainz-Trainer – nicht alle Fans sind begeistert

«Weiss nicht, ob das passt»Urs Fischer neuer Mainz-Trainer – nicht alle Fans sind begeistert

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Anders als Mainz fährt Augsburg im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Sandro Wagner einen überraschenden 2:0-Heimsieg gegen Leverkusen ein. Zesiger ist dabei aber nur Zuschauer und sitzt über 90 Minuten auf der Bank.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder steht in der Augsburg-Startelf und kann Leverkusens Defensive immer wieder beschäftigen. Der 23-Jährige leistet wertvolle Störarbeit gegen Bayers Spielaufbau. Nach 57 Minuten wird er ausgewechselt.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Nach einer Fussverletzung kommt Stergiou unter der Woche im DFB-Pokal zu einem Mini-Comeback und wird gegen Bochum kurz vor Abpfiff eingewechselt. Gegen die Bayern steht er am Wochenende nicht im Kader.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Auch Jaquez fehlt dem VfB derzeit. Wegen einer schweren Muskelverletzung fällt er für den Rest des Jahres aus. Ohne das Schweizer Duo geht Stuttgart gegen die Bayern gleich mit 0:5 unter. 

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Noch schlechter als Stuttgart läuft es Frankfurt. Gegen RB Leipzig setzt es eine deftige Pleite ab. Amenda wird in der 69. Minute beim Stand von 0:6 eingewechselt. Dabei bleibt es dann auch. 

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Wie schon in der Vorwoche gegen Mainz reiht sich der aufstrebende Nati-Stürmer unter die Torschützen. Mit einem abgefälschten Schuss sorgt der 20-Jährige für die Führung gegen Heidenheim und markiert seinen dritten Saisontreffer. In der 67. Minute wird er nach guter Leistung beim Stand von 1:1 ausgewechselt, Freiburg verliert die Partie schlussendlich mit 1:2.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Spieler steht gegen Heidenheim nicht im Kader und muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer gibt es im Heimspiel gegen St. Pauli ein 1:1-Remis.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Für einmal kann Sunderland nicht überraschen und verliert das Auswärtsspiel bei Manchester City gleich mit 0:3. Und für einmal spielt der Nati-Captain beim Aufsteiger nicht durch, sondern wird nach 72 Minuten ausgewechselt. Weil das Spiel schon gelaufen ist und der Nati-Captain in dieser Saison schon vier Gelbe Karten gesammelt hat – bei einer weiteren gibt es eine Sperre.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Nach zwei Spielen auf der Ersatzbank kehrt Schär gegen Burnley in die Newcastle-Startelf zurück – und hat mit seinen Teamkollegen bis tief in die Nachspielzeit alles im Griff. Nach dem späten Anschlusstreffer bringen Schär und Co. die 2:1-Führung in einer hektischen Schlussphase über die Zeit. 

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Steht im grossen Spiel gegen Liverpool in der Startelf, muss seinen Platz in der 65. Minute und beim Stand von 0:2 aber räumen. Von draussen sieht er, wie sein Team den Rückstand noch wettmacht und dem kriselnden Meister ein 3:3-Remis abknöpft.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Schwarzer Spieltag für Nottingham und Ndoye. Gegen Everton setzt es eine 0:3-Pleite ab – und der Schweizer wird bereits zur Pause beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter fährt gegen das formstarke Como einen souveränen 4:0-Kantersieg ein. Sommer wird insbesondere in der ersten Halbzeit kaum gefordert und hält seinen Kasten ohne grössere Probleme rein.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Zeigt gegen Como eine gute Leistung und organisiert gemeinsam mit Acerbi die Defensive. Akanji weiss aber auch mit seinen Zuspielen im Spielaufbau zu gefallen.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Nach dem Schlüsselbeinbruch fehlt Freuler seinem Team auch beim 1:1-Remis gegen Lazio Rom.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Siegrist darf unter der Woche in der Coppa Italia ran, kassiert bei der Niederlage gegen Atalanta aber vier Gegentore – und dürfte am Montag im Auswärtsspiel gegen Udinese wohl wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen. 

 

AC Milan

Ardon Jashari

Unter der Woche kommt Jashari zu seinem ersten Einsatz nach überstandenem Wadenbeinbruch, kann das Aus in der Coppa Italia gegen Lazio aber nicht verhindern. Nach 81 Minuten wird er durch Superstar Luka Modric ersetzt. Milan trifft am Montagabend auf den FC Turin und will wieder zu Leader Napoli aufschliessen. Kommt Jashari erneut zum Zug?

 

AC Milan

Zachary Athekame

Wadenprobleme setzen Athekame zuletzt ausser Gefecht. Kehrt er gegen Turin ins Aufgebot zurück?

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Erwischt im Auswärtsspiel gegen Sassuolo einen schwachen Tag und wird von Trainer Vanoli zur Halbzeit beim Stand von 1:2 ausgewechselt. Fiorentina verliert die Partie schlussendlich mit 1:3.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa und Aebischer stehen erst am Montag im Einsatz und treffen ab 15 Uhr auf Parma.

 

Pisa

Daniel Denoon

Eine Knöchelverletzung setzt Denoon in jüngster Vergangenheit ausser Gefecht. Auch gegen Parma steht er nicht im Kader.

 

Parma

Sascha Britschgi

Ist nach wie vor unumstrittener Stammspieler und will im Schweizer Duell mit Aebischer am Montag nach zwei Niederlagen in Folge zum Siegen zurückkehren.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Rodriguez muss im Heimspiel gegen das grosse Barcelona auf der Ersatzbank Platz nehmen. Als er in der 89. Minute eingewechselt wird, ist die Partie bereits gelaufen. Betis unterliegt den Katalanen mit 3:5.

Betis - Barcelona 3:5

Betis - Barcelona 3:5

LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sow spielt gegen Valencia durch und hat beim zwischenzeitlichen Führungstreffer seine Füsse im Spiel. Doch Sevilla gibt den Sieg in der 93. Minute aus der Hand und muss sich mit einem 1:1-Remis begnügen.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Auch beim späten Valencia-Ausgleich ist ein Schweizer direkt beteiligt. Ugrinic, der nach 63 Minuten eingewechselt wird, liefert mit einer flachen Hereingabe mustergültig den Assist. Es ist der erste Skorerpunkt seit dem Wechsel nach Spanien für den 26-Jährigen.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Nur Zuschauer sind dagegen zwei andere Schweizer. Auf Seiten von Valencia schmort Cömert über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Köhn muss gegen Stade Brest zum vierten Mal in Folge auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria fehlt nach seiner Roten Karte gegen Stade Rennes auch gegen Brest gesperrt. Ohne das Schweizer Duo unterliegt Monaco mit 0:1.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo und Teamkollegen müssen in der französischen Hauptstadt unten durch. Gegen PSG unterliegt man gleich mit 0:5 – Embolo bleibt blass und wird nach 82 Minuten vom Feld genommen.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Steht gegen Lille nicht im Kader. Marseille muss im Meisterrennen einen Rückschlag hinnehmen und verliert mit 0:1.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient feiert den zweiten Sieg in Folge. Beim 1:0-Sieg gegen Lyon zeigt Mvogo einen tadellosen Auftritt und hält seinen Kasten sauber.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Der 24-Jährige ist bei der Nullnummer zwischen Le Havre und dem FC Paris nur Zuschauer.

