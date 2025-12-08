Muheim lässt den Volkspark beben ++ Jashari meldet sich zurück ++ Manzambi trifft erneut

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Dortmund gelingt nach dem Cup-Aus unter der Woche eine Reaktion. Gegen das formstarke Hoffenheim fährt der BVB einen 2:0-Heimsieg ein. Kobel ist auf der Linie kaum gefordert, weil Hoffenheim ohne gefährlichen Abschluss bleibt.
HSV
Miro Muheim
Muheim wird gegen Werder Bremen in der 59. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt – und avanciert in einem spektakulären Nordderby zum HSV-Helden. In der 84. Minute tankt sich der Nati-Verteidiger mit einem Energieanfall durch die Werder-Abwehr, lässt gleich mehrere Gegenspieler stehen und legt pfannenfertig auf für Yussuf Poulsen, der den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer markiert.
HSV
Silvan Hefti
Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Sieht die 2:3-Derbyniederlage von der Ersatzbank aus und bleibt ohne Einsatz.
Gladbach
Nico Elvedi
Gladbach besiegt Mainz auswärts mit 1:0, auch dank Elvedi halten die Fohlen ihren Kasten rein. Der 29-Jährige stellt seine Topform unter Beweis, überzeugt mit seinen Tacklings und bleibt ohne grobe Schnitzer.
Gladbach
Jonas Omlin
Wegen Adduktorenbeschwerden muss Gladbach derzeit auf Omlin verzichten.
Mainz 05
Silvan Widmer
Im ersten Spiel nach der Freistellung von Bo Henriksen steht Widmer in der Startelf, er kann die nächste Niederlage aber nicht verhindern und wird nach einem blassen Auftritt und 77 Minuten ausgewechselt. Höchste Zeit, dass Neo-Coach Urs Fischer Widmer und seinen Teamkollegen neuen Schwung verleiht.
Augsburg
Cédric Zesiger
Anders als Mainz fährt Augsburg im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Sandro Wagner einen überraschenden 2:0-Heimsieg gegen Leverkusen ein. Zesiger ist dabei aber nur Zuschauer und sitzt über 90 Minuten auf der Bank.
Augsburg
Fabian Rieder
Rieder steht in der Augsburg-Startelf und kann Leverkusens Defensive immer wieder beschäftigen. Der 23-Jährige leistet wertvolle Störarbeit gegen Bayers Spielaufbau. Nach 57 Minuten wird er ausgewechselt.
Stuttgart
Leonidas Stergiou
Nach einer Fussverletzung kommt Stergiou unter der Woche im DFB-Pokal zu einem Mini-Comeback und wird gegen Bochum kurz vor Abpfiff eingewechselt. Gegen die Bayern steht er am Wochenende nicht im Kader.
Stuttgart
Luca Jaquez
Auch Jaquez fehlt dem VfB derzeit. Wegen einer schweren Muskelverletzung fällt er für den Rest des Jahres aus. Ohne das Schweizer Duo geht Stuttgart gegen die Bayern gleich mit 0:5 unter.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Noch schlechter als Stuttgart läuft es Frankfurt. Gegen RB Leipzig setzt es eine deftige Pleite ab. Amenda wird in der 69. Minute beim Stand von 0:6 eingewechselt. Dabei bleibt es dann auch.
Freiburg
Johan Manzambi
Wie schon in der Vorwoche gegen Mainz reiht sich der aufstrebende Nati-Stürmer unter die Torschützen. Mit einem abgefälschten Schuss sorgt der 20-Jährige für die Führung gegen Heidenheim und markiert seinen dritten Saisontreffer. In der 67. Minute wird er nach guter Leistung beim Stand von 1:1 ausgewechselt, Freiburg verliert die Partie schlussendlich mit 1:2.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Der U21-Nati-Spieler steht gegen Heidenheim nicht im Kader und muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.
1. FC Köln
Joël Schmied
Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer gibt es im Heimspiel gegen St. Pauli ein 1:1-Remis.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Für einmal kann Sunderland nicht überraschen und verliert das Auswärtsspiel bei Manchester City gleich mit 0:3. Und für einmal spielt der Nati-Captain beim Aufsteiger nicht durch, sondern wird nach 72 Minuten ausgewechselt. Weil das Spiel schon gelaufen ist und der Nati-Captain in dieser Saison schon vier Gelbe Karten gesammelt hat – bei einer weiteren gibt es eine Sperre.
Newcastle
Fabian Schär
Nach zwei Spielen auf der Ersatzbank kehrt Schär gegen Burnley in die Newcastle-Startelf zurück – und hat mit seinen Teamkollegen bis tief in die Nachspielzeit alles im Griff. Nach dem späten Anschlusstreffer bringen Schär und Co. die 2:1-Führung in einer hektischen Schlussphase über die Zeit.
Leeds United
Noah Okafor
Steht im grossen Spiel gegen Liverpool in der Startelf, muss seinen Platz in der 65. Minute und beim Stand von 0:2 aber räumen. Von draussen sieht er, wie sein Team den Rückstand noch wettmacht und dem kriselnden Meister ein 3:3-Remis abknöpft.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Schwarzer Spieltag für Nottingham und Ndoye. Gegen Everton setzt es eine 0:3-Pleite ab – und der Schweizer wird bereits zur Pause beim Stand von 0:2 ausgewechselt.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter fährt gegen das formstarke Como einen souveränen 4:0-Kantersieg ein. Sommer wird insbesondere in der ersten Halbzeit kaum gefordert und hält seinen Kasten ohne grössere Probleme rein.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Zeigt gegen Como eine gute Leistung und organisiert gemeinsam mit Acerbi die Defensive. Akanji weiss aber auch mit seinen Zuspielen im Spielaufbau zu gefallen.
Bologna
Remo Freuler
Nach dem Schlüsselbeinbruch fehlt Freuler seinem Team auch beim 1:1-Remis gegen Lazio Rom.
Genua
Benjamin Siegrist
Siegrist darf unter der Woche in der Coppa Italia ran, kassiert bei der Niederlage gegen Atalanta aber vier Gegentore – und dürfte am Montag im Auswärtsspiel gegen Udinese wohl wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.
AC Milan
Ardon Jashari
Unter der Woche kommt Jashari zu seinem ersten Einsatz nach überstandenem Wadenbeinbruch, kann das Aus in der Coppa Italia gegen Lazio aber nicht verhindern. Nach 81 Minuten wird er durch Superstar Luka Modric ersetzt. Milan trifft am Montagabend auf den FC Turin und will wieder zu Leader Napoli aufschliessen. Kommt Jashari erneut zum Zug?
AC Milan
Zachary Athekame
Wadenprobleme setzen Athekame zuletzt ausser Gefecht. Kehrt er gegen Turin ins Aufgebot zurück?
Fiorentina
Simon Sohm
Erwischt im Auswärtsspiel gegen Sassuolo einen schwachen Tag und wird von Trainer Vanoli zur Halbzeit beim Stand von 1:2 ausgewechselt. Fiorentina verliert die Partie schlussendlich mit 1:3.
Pisa
Michel Aebischer
Pisa und Aebischer stehen erst am Montag im Einsatz und treffen ab 15 Uhr auf Parma.
Pisa
Daniel Denoon
Eine Knöchelverletzung setzt Denoon in jüngster Vergangenheit ausser Gefecht. Auch gegen Parma steht er nicht im Kader.
Parma
Sascha Britschgi
Ist nach wie vor unumstrittener Stammspieler und will im Schweizer Duell mit Aebischer am Montag nach zwei Niederlagen in Folge zum Siegen zurückkehren.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Rodriguez muss im Heimspiel gegen das grosse Barcelona auf der Ersatzbank Platz nehmen. Als er in der 89. Minute eingewechselt wird, ist die Partie bereits gelaufen. Betis unterliegt den Katalanen mit 3:5.
Sevilla
Djibril Sow
Sow spielt gegen Valencia durch und hat beim zwischenzeitlichen Führungstreffer seine Füsse im Spiel. Doch Sevilla gibt den Sieg in der 93. Minute aus der Hand und muss sich mit einem 1:1-Remis begnügen.
Valencia
Filip Ugrinic
Auch beim späten Valencia-Ausgleich ist ein Schweizer direkt beteiligt. Ugrinic, der nach 63 Minuten eingewechselt wird, liefert mit einer flachen Hereingabe mustergültig den Assist. Es ist der erste Skorerpunkt seit dem Wechsel nach Spanien für den 26-Jährigen.
Valencia
Eray Cömert
Nur Zuschauer sind dagegen zwei andere Schweizer. Auf Seiten von Valencia schmort Cömert über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank.
Sevilla
Ruben Vargas
Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Köhn muss gegen Stade Brest zum vierten Mal in Folge auf der Ersatzbank Platz nehmen.
AS Monaco
Denis Zakaria
Zakaria fehlt nach seiner Roten Karte gegen Stade Rennes auch gegen Brest gesperrt. Ohne das Schweizer Duo unterliegt Monaco mit 0:1.
Stade Rennes
Breel Embolo
Embolo und Teamkollegen müssen in der französischen Hauptstadt unten durch. Gegen PSG unterliegt man gleich mit 0:5 – Embolo bleibt blass und wird nach 82 Minuten vom Feld genommen.
Marseille
Ulisses Garcia
Steht gegen Lille nicht im Kader. Marseille muss im Meisterrennen einen Rückschlag hinnehmen und verliert mit 0:1.
Lorient
Yvon Mvogo
Lorient feiert den zweiten Sieg in Folge. Beim 1:0-Sieg gegen Lyon zeigt Mvogo einen tadellosen Auftritt und hält seinen Kasten sauber.
Le Havre
Felix Mambimbi
Der 24-Jährige ist bei der Nullnummer zwischen Le Havre und dem FC Paris nur Zuschauer.