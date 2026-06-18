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Nationalteam Murat Yakin erwartet ein «robustes» Spiel

SDA

18.6.2026 - 05:06

Im Los-Angeles-Stadium trifft das Team von Murat Yakin auf Bosnien-Herzegowina
Im Los-Angeles-Stadium trifft das Team von Murat Yakin auf Bosnien-Herzegowina
Keystone

Murat Yakin und Remo Freuler blicken mit viel Respekt auf das Duell mit Bosnien-Herzegowina. Gleichzeitig betonen sie, dass die Stimmung in der Mannschaft weiterhin gut sei.

Keystone-SDA

18.06.2026, 05:06

Im Los-Angeles-Stadium in Inglewood steht eine wegweisende Partie an. Vor allem die Schweiz ist gefordert, eine Reaktion zu zeigen, nachdem das Team gegen Katar durch das späte Gegentor den angestrebten Sieg noch aus der Hand gegeben hat.

Entsprechend angespannt war die Stimmung an der Pressekonferenz vor dem zweiten Gruppenspiel. Wurden vor der Partie gegen Katar noch der eine oder andere lockere Spruch gemacht, bemühten sich Trainer und Spieler diesmal darum, die Ernsthaftigkeit der Situation zu unterstreichen.

«Wir haben uns den Start anders vorgestellt», sagte Remo Freuler, der gegen Bosnien-Herzegowina sein 90. Länderspiel bestreiten dürfte. Nun brauche es volle Konzentration, um wieder in die Spur zu finden.

Das Rezept dafür? «Der mentale Aspekt wird sehr wichtig sein», sagte der 34-jährige Mittelfeldspieler. Wenn jeder Spieler mit dem richtigen Fokus und voller Einsatzbereitschaft aufs Feld gehe, komme der Rest von allein.

Yakin erwartet ein «sehr robustes» Spiel mit vielen Pässen in die Tiefe. Der 51-Jährige weiss, worauf sein Team besonders achten muss: «Auf ihre Stärke bei Standardsituationen sind wir vorbereitet», sagte Yakin. Das bosnische Team überzeugte sowohl in der Qualifikation als auch zum WM-Auftakt mit seiner Kopfballstärke.

Zuletzt waren Berichte aufgetaucht, wonach im Nationalteam eine schlechte Stimmung herrsche. Hintergrund soll die deutliche Kritik von Captain Granit Xhaka an seinen Mitspielern gewesen sein.

Dem hielt Freuler entgegen: «Natürlich waren viele von uns enttäuscht. In einer Mannschaft muss man seine Meinung sagen und gleichzeitig die Ansichten der anderen respektieren können.» Das sei im Fussball normal. Insgesamt sei die Stimmung, so Freuler, weiterhin «sehr, sehr gut».

Den Beweis dafür kann das Schweizer Nationalteam am Donnerstag um 12.00 Uhr Ortszeit liefern (21.00 Uhr Schweizer Zeit).

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