Die Schweiz trifft in den nächsten Nations-League-Spielen auf Serbien (12. Oktober) und Dänemark (15. Oktober). Trainer Murat Yakin gibt sein Aufgebot bekannt und sorgt für eine Überraschung.

Nationaltrainer Murat Yakin bietet für die nächsten beiden Spiele in der Nations League erstmals Mittelfeldspieler Christian Witzig auf. Der 23-jährige Witzig verdiente sich die Selektion mit starken Leistungen bei St. Gallen. In den ersten acht Meisterschaftspielen der Saison gelangen ihm zwei Tore und drei Assists. Zudem traf er im Schweizer Cup.

Im Vergleich zu den beiden Niederlagen im September gegen Dänemark (0:2) und Europameister Spanien (1:4) diesmal dabei sind Torhüter Philipp Köhn (Monaco), Ulisses Garcia (Marseille), Cédric Zesiger (Wolfsburg), Edimilson Fernandes (Stade Brest), Dan Ndoye (Bologna) und Andi Zeqiri (Standard Lüttich).

Von den Stammspielern verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht Ruben Vargas. Der Offensivspieler vom Bundesligisten Augsburg erlitt im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Erneut kein Aufgebot erhielt Noah Okafor von der AC Milan, der jedoch auf der Pikettliste steht.

Die Schweizer treffen am 12. Oktober in Leskovac auf Serbien. Drei Tage später empfangen sie in St. Gallen zur Revanche Dänemark.

Zur Nachlese: Die Medienkonferenz im Ticker

Die Medienkonferenz ist beendet Dann sind alle Fragen geklärt.

Die Torhüterfrage «Kobel ist bei uns die Nummer 1. Er wurde auch in den Mannschaftsrat aufgenommen. Mvogo ist Ersatztorhüter.»

Die Reaktion von Witzig auf das Aufgebot «Er hat zuerst nicht abgenommen, dann habe ich ihm eine Nachricht hinterlegt. Ich habe ihn dann aufgeboten. Dann war erstmal 10 Sekunden Ruhe am Telefon, wie üblich bei neuen Spielern. Er hat sich bedankt und gesagt, dass es eine grosse Ehre ist, dabei zu sein.»

Das Spielsystem «Das gespielte System und das System auf dem Papier sind immer zwei Sachen. Wir sind relativ eingespielt mit Akanji in der Verteidigung und Xhaka im Mittelfeld. Ich möchte diese Achse nur ungern auseinander reissen. Ich werde nur wenig am System ändern. Wir haben jetzt einige Tage Zeit, solche Dinge auszuprobieren.»

Mvogo wieder mit dabei Murat Yakin erklärt: «Uns ist egal ob ein Spieler in der zweiten Liga spielt. Wichtig ist, dass die Spieler auch Einsätze bekommen. Wir schätzen Yvon sehr, er verbreitet immer eine gute Laune.»

Die Rolle von Xhaka gegen Serbien «Wir haben das nie thematisiert. Ich denke, das ist eine alte Geschichte, das wollen wir nicht neu aufrollen. Wir konzentrieren uns darauf, was wir gut machen können. Wir möchten einfach Fussballspielen, alles andere können wir nicht beeinflussen.»

Wo wird Edimilson Fernandes spielen? «Wir haben mit dem System die nötige Flexibilität. Er hat ja schon alle möglichen Positionen gespielt. Ich denke mit diesen Leistungen hat er es sich verdient dabei zu sein. Wir werden seine Position mit ihm genau besprechen. Wir bevorzugen ihn auf der Seite, aber klar, er ist flexibel.»

Auch Steffen fehlt «Auch er war angeschlagen. Wir nehmen die Spieler mit, die im Rhythmus sind. Das war ausschlaggebend», sagt Yakin.

Vargas und Okafor nicht dabei Nicht im Aufgebot ist der verletzte Ruben Vargas. Auch Noah Okafor steht nicht im Kader. Yakin erklärt: «Die Türe ist nach wie vor offen, aber ich wollte anderen Spielen, die formstark sind, den Vorrang geben.»

Yakin zum Witzig-Aufgebot «Er hat seine Nominierung durch seine Leistungen verdient. Er ist sehr laufstark. Neue Spieler haben auch eine Chance verdient. Ich will formstarken Spielern eine Chance geben.»

Witzig zum ersten Mal bei der Nati dabei Premiere für Christian Witzig 👏 Ruben Vargas fällt hingegen verletzungsbedingt aus 🩹



Première pour Christian Witzig, Ruben Vargas est absent pour cause de blessure.



Prima per Christian Witzig, Ruben Vargas è fuori per infortunio. pic.twitter.com/Y0jB4BDmM8 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 3, 2024

Yakin gibt Kader bekannt Die Schweiz trifft in der Nations League bald auf Serbien (12. Oktober) und Dänemark (15. Oktober). Heute gibt Trainer Murat Yakin sein Aufgebot bekannt. Mehr anzeigen

