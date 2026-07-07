Murat Yakin hat sein Profilbild auf Whatsapp geändert. Seit kurzem ist da ganz gross der WM-Pokal abgebildet. Im grossen Talk mit blue Sport verrät der Nati-Trainer, was es damit auf sich hat.

Ist das eine Ansage? Yakin hat jetzt den WM-Pokal im Whatsapp-Profilbild

Die Freiheitsstatue links, ein Sombrero unten, die Kanada-Flagge rechts und mittendrin und überdimensional gross der WM-Pokal. So sieht seit kurzem das Profilbild von Murat Yakin auf Whatsapp aus.

Er träume vom Viertelfinal, sagt der Nati-Trainer im WM-Talk auf blue Sport. Auf die Frage, ob dieser Pokal eventuell ein Hinweis sei, dass er noch grösser träumt, lacht Yakin erst und weicht dann geschickt aus. «Wie gesagt, ist es unser Ziel die beste WM aller Zeiten zu spielen und damit muss ich mich auch identifizieren.» Er sei total happy derzeit, so Yakin weiter. «Der Plan stimmt. Ich hoffe, dass es so weitergeht.»

Die beste WM aller Zeiten? Dafür müsste die Nati am Dienstagabend gegen Kolumbien gewinnen. Und spielen die Schweizer derart abgezockt wie zuletzt gegen Algerien, liegt dies durchaus drin.

Vielleicht ja auch noch mehr. Yakins Profilbild ist zwar keine Ansage, aber ein bisschen träumen darf man ja schon.

Der ganze Talk mit Yakin im Video