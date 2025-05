Nati-Coach Murat Yakin: «Die Türe für Shaqiri bleibt offen» Trainer Murat Yakin verrät, dass er versucht hat, FCB-Meistermacher Xherdan Shaqiri vor dem anstehenden Nati-Zusammenzug zu erreichen. 22.05.2025

Grosses Thema bei der Kaderbekanntgabe von Murat Yakin für den Trip in die USA ist Xherdan Shaqiri. Yakin: «Akzeptiert Shaq seine Rolle, wird er aufgeboten.» Der FCB-Star wenig später: «Für mich ist die Nati-Türe zu.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Murat Yakin hat seinen Kader für die Amerika-Reise bekanntgegeben. Mit Johan Manzambi vom SC Freiburg (20) kommt ein junges Talent zu seinem Debüt.

Am meisten zu reden gibt aber ein zurückgetretener Routinier. Xherdan Shaqiri (33). Die grosse Frage: Wollte Yakin den FCB-Captain, der die Super League nach Belieben dominiert hat, zur Nati-Rückkehr bewegen? Yakin: «Er müsste seine Rolle akzeptieren.»

Shaqiri sagt wenige Minuten später an einer FCB-Medienkonferenz: «Ich verstehe, dass Murat Yakin auf mich zurückgreifen will. Aber ich bin sehr froh, wie es ist. Im Moment ist die Türe zur Nati für mich noch zu.» Mehr anzeigen

Aus der heimischen Super League schafft es nur YB-Goalie Marvin Keller ins Kader für die kommenden beiden Testspiele gegen Mexiko und die USA. Einer hätte sich mit seinen Glanzleistungen aber mehr als aufgedrängt: Basels Meistermacher Xherdan Shaqiri. Allerdings ist der 33-Jährige nach der EM 2024 zurückgetreten. Hat Murat Yakin mit dem Gedanken gespielt, Shaqiri zu einem Rücktritt vom Rücktritt zu bewegen?

«Ich habe ihn gestern angerufen, ihn aber nicht erreicht», sagt Yakin. Deshalb schickt er dem FCB-Captain eine Sprachnachricht. «Ich habe ihm zum Gewinn der Meisterschaft und seinen Leistungen gratuliert.» Auf dem Weg zum Meistertitel hat Shaqiri in 33 Spielen 18 Tore erzielt und 20 vorbereitet. Und mit dem Cup-Final gegen Biel steht noch ein weiteres Highlight bevor.

Yakin: «Akzeptiert Shaq seine Rolle, wird er aufgeboten»

Wollte Yakin nur gratulieren oder hätte er Shaqiri auch aufgeboten? «Wir haben seinen Rücktritt akzeptiert», so Yakin, «akzeptiert er seine Rolle in der Nati, sind die Türen für ihn offen.» Shaqs Rolle an der EM in Deutschland war die Joker-Rolle mit wenig Einsatzzeit. Es scheint, als müsste er dieselbe Rolle auch jetzt akzeptieren, falls er seinen Rücktritt vom Nati-Rücktritt geben würde. Auch jetzt, nachdem er die Super League kurz und klein geschossen hat. Yakin betont noch einmal: «Wir kennen seine Qualitäten, wir alle kennen seinen Zauberfuss. Wenn Shaq seine Rolle akzeptiert, ist er jederzeit wieder dabei.»

Yakin: «Müssen das Niveau der Super League heben»

Sein Fokus liege auf den aufgebotenen Spielern, so Yakin weiter. «Shaq hat wohl einen anderen Termin gehabt. Vielleicht steigt er jetzt ja in die Politik ein.» Der Grund: Shaqiri hat am Mittwoch Vjosa Osmani Sadriu, die Präsidentin der Republik Kosovo und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter getroffen.

Yakin betont zwar, dass die Türe für Shaqiri weiterhin offen sei. Aber er sagt auch relativ deutlich, was er vom Niveau der Super League hält. YB-Keeper Keller kommt als 3. Goalie mit in die USA, sonst kein Super-Ligist. Yakin: «Ich habe genug Auswahl an Spielern, die im Ausland spielen. Nichts gegen die Super League, aber wir sollten uns schon Gedanken machen, wie wir das Niveau unseres Fussballs wieder heben können.»

Als Beispiel nennt er die Young Boys, welche diese Saison in der Champions League null Punkte geholt hätten. Und Schweiz-Rückkehrer wie Shaqiri, Steven Zuber, Christian Fassnacht und davor Renato Steffen. «Sie machen in der Super League den Unterschied aus, spielten davor aber in ihren Klubs im Ausland keine entscheidende Rolle.»

Shaqiri: «Im Moment ist die Nati-Türe zu»

Wenige Minuten später nimmt Xherdan Shaqiri an einer FCB-Medienkonferenz Stellung. «Ich habe gehört, dass Murat Yakin mich versucht hat, zu erreichen. Wie viele andere auch, die mir gratuliert haben. Auch ganz viele prominente Namen. Noch habe ich mich bei niemandem gemeldet, das werde in den nächsten Tagen tun.»

Auf die Nati und einen möglichen Rücktritt vom Rücktritt angesprochen, sagt Shaq: «Ich verstehe, dass der Trainer an mich denkt. Er muss auch liefern, sie haben in den letzten Monaten nicht die besten Leistungen gezeigt. Da verstehe ich, dass er auf mich zurückgreifen will. Aber ich bin sehr froh, wie es ist. Im Moment ist die Türe zur Nati für mich noch zu.»