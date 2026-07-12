«Absolut unverständlich!» Murat Yakin ist nach dem Ausscheiden der Nati sauer auf den Schiri Joao Pinheiro. «Wir haben es nicht verdient, so auszuscheiden.»

Die WM-Reise der Schweizer Nati findet im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verliert gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort in Kansas City.

Böni: «Auf diese Mannschaft kann man nur stolz sein» Die WM-Reise der Schweizer Nati findet im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verliert gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort in Kansas City.

Ein 1:3 nach Verlängerung gegen Argentinien – die Schweizer Nati hat dem Weltmeister alles abverlangt. Lionel Messi fast komplett aus dem Spiel genommen, heroisch gekämpft, solidarisch miteinander alles reingeworfen.

Murat Yakin ist dementsprechend enttäuscht, als er nach der Partie vor die Medien tritt. Aber vor allem ist er stolz – und sauer.

Erst sagt er: «Ich möchte meiner Mannschaft ein grosses Kompliment aussprechen, wie wir ein Viertelfinale gegen den Weltmeister gespielt haben. Nach dem Ausgleich hatten wir das Momentum, ich wollte offensiv wechseln und offensiv spielen.»

Yakin will zum Hydration Break Zeki Amdouni und Ruben Vargas bringen für Djibril Sow und Fabian Rieder. Doch dann kriegt Breel Embolo aus heiterem Himmel Gelb-Rot wegen einer angeblichen Schwalbe. «Das hat meinen ganzen Plan auf den Kopf gestellt», sagt Yakin.

«Embolo ist am Boden zerstört»

Und dann wird nur noch über eines geredet: Dass der Schiedsrichter aus Gelb für Paredes plötzlich Gelb-Rot für Embolo macht – eine neue Regel, die eingeführt wurde, um eine falsche Verwarnung zu korrigieren. Und so wird aus Foul Schwalbe und die Schweiz ist zu zehnt.

Yakin: «Es ist eine Regel, die mit Fussball nichts zu tun hat. Wir wurden heute bestraft dafür. Es ist für mich absolut unverständlich, die Regel hat unser Spiel zerstört. So auszuscheiden, tut weh.»

Er präzisiert: «Für mich gab es keinen Grund, dem argentinischen Spieler Gelb zu geben. Das war eine harmlose Situation. Vorher gab es Situationen mit gestreckten Beinen und Ellbogen, da passierte nichts.»

Wie es Embolo gehe, wird Yakin gefragt. «Ihr könnt euch vorstellen, wie es Breel geht. Dabei wurde er vorher mehrfach attackiert. Ihm eine Schuld zu geben, wäre absolut absurd. Breel ist am Boden zerstört. Es tut ihm weh, es tut uns weh.»

Es tue weh, «von einem Fehler des Schiedsrichters so bestraft zu werden.» Und weiter: «Wir haben den Weltmeister in Bedrängnis gebracht. Aber am Ende können wir uns nichts davon kaufen.»