Vincent Cavin (links) war zwei Jahre lang Co-Trainer von Murat Yakin. Keystone

Vincent Cavin verlässt den SFV Ende Jahr. Der Assistenzcoach des Schweizer Nationaltrainers gehört nach Informationen von blue Sport zu den Top-Kandidaten für den Posten als Sportchef bei Lausanne-Sport.

«Der Schweizerische Fussballverband und Vincent Cavin haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, ihr Arbeitsverhältnis nach 13 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit per 31. Dezember 2023 zu beenden», teilt der SFV am Donnerstagvormittag in einer Medienmitteilung mit.

Überraschend kommt die Trennung nicht. Vincent Cavin hatte den Verband bereits vor den letzten Qualifikationsspielen über ein Angebot von Lausanne-Sport informiert. Wie blue Sport weiss, ist der Romand ein heisser Kandidat auf den vakanten Posten als Sportchef in Lausanne. Aktuell übernimmt Trainer Ludovic Magnin in einer Doppelrolle auch die Aufgaben des Sportchefs.

Cavin war seit 2014 Videoanalyst der Nationalmannschaft und seit 2018 auch Sportkoordinator. Zunächst arbeitete er bei der U21-Nati. «Der SFV bedankt sich herzlich bei Vincent Cavin, der unter der Leitung der drei Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld, Vladimir Petkovic und Murat Yakin mit seinen umfassenden Kompetenzen und seinem intensiven Einsatz dazu beigetragen hat, dass sich unser Nationalteam regelmässig für die UEFA- und FIFA-Endrunden qualifiziert hat», wird SFV-Präsident Dominique Blanc in der Mitteilung zitiert.