  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Murat Yakin versprüht vor dem Duell mit Kosovo Zuversicht

SDA

4.9.2025 - 19:15

Murat Yakin im Abschlusstraining im Gespräch mit Granit Xhaka und Manuel Akanji
Murat Yakin im Abschlusstraining im Gespräch mit Granit Xhaka und Manuel Akanji
Keystone

Nach den Testspielen im März und im Juni wird es für das Schweizer Nationalteam erstmals in diesem Jahr ernst. Nationaltrainer Murat Yakin weiss, was sein Team im Auftaktspiel gegen Kosovo erwartet.

Keystone-SDA

04.09.2025, 19:15

In den bisher drei Duellen gegen Kosovo, die alle unentschieden endeten, war Murat Yakin der Schweizer Nationaltrainer. Das Testspiel sei von freundschaftlichen Begegnungen geprägt gewesen, die Spiele in der EM-Qualifikation waren dann mit mehr Emotionen verbunden. «Doch diese Thematiken haben wir hinter uns», sagte Yakin an der Pressekonferenz vor dem Matchtag. Inzwischen befindet sich im Kader der Schweiz mit Captain Granit Xhaka nur noch ein Spieler mit Wurzeln in Kosovo. Daher hielt Yakin fest: «Das 'Bruderduell', wie es damals betitelt wurde, gibt es nicht mehr.»

Ebenso klar ist für den Nationaltrainer, dass in der Qualifikation praktisch keine Fehler erlaubt sind. Man habe alles daran gesetzt, um bestmöglich zu starten und die hohen Erwartungen zu erfüllen. «Wir haben uns gut vorbereitet und hatten genug Zeit, jedes Detail zu analysieren», sagte der Nationaltrainer. Einen Fehlstart kann sich sein Team nicht erlauben, das ist dem 50-Jährigen bewusst. «Heimspiele sind zum Gewinnen da», sagte Yakin. Denn er weiss: Bei einem Punktverlustwird der Druck auf das Team noch grösser.

Foda kündigt offensive Spielweise an

Aber auch rund um das kosovarische Team sind die Erwartungen gewachsen. Das wurde bei der Pressekonferenz mit Nationaltrainer Franco Foda ersichtlich. Ein kosovarischer Reporter fragte den Deutschen, ob die Schweiz nach den jüngsten Resultaten – acht Siege aus den letzten zehn Spielen – sogar Angst haben müsse. Der ehemalige FCZ-Trainer antwortete: «Angst nicht, die Schweizer kennen ihre Qualitäten. Aber sie werden Respekt haben. Diesen haben wir uns in den letzten Monaten erarbeitet.»

Foda sagte zudem, er habe die letzten Duelle mit der Schweiz verfolgt. Die Unentschieden seien aus kosovarischer Sicht aber eher glücklich zustande gekommen, das Team habe fast nur verteidigt. «Meine Philosophie ist eine andere», erklärte der 59-Jährige, der das kosovarische Nationalteam seit Februar 2024 trainiert. «Wir wollen morgen mit mehr Ballbesitz unsere Qualitäten zeigen.»

Ohne Hadergjonaj und Zhegrova

Vom ursprünglichen Aufgebot des Kosovo fehlen zwei in der Schweiz bekannte Spieler: Der im Emmental aufgewachsene, ehemalige YB-Spieler Florent Hadergjonaj hat sich am vergangenen Wochenende verletzt und fällt deshalb aus.

Bei Edon Zhegrova, der zwischen 2019 und 2021 für den FC Basel auflief, machte der Trainer fehlende Spielpraxis für die nachträgliche Absage verantwortlich. Der Angreifer, der im Sommer von Lille zu Juventus Turin gewechselt ist, hat wegen einer Verletzung noch kein Spiel in diesem Jahr bestritten. «Ich hoffe, dass er uns in den nächsten Zusammenzügen wieder helfen kann», sagte Foda.

Die möglichen Aufstellungen

Schweiz – Kosovo

Freitag, 20.45 Uhr. – Basel. – SR Marciniak (POL).

Schweiz: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas.

Kosovo: Muric; Vojvoda, Rrahmani, Dellova, Paqarada; Rexhbecaj, Avdullahu; Korenica, Jashari, Muslija; Muriqi.

Meistgelesen

6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her
Blitz setzt Wohnhaus in Luzern in Brand +++ Verwüstung im Appenzellerland durch golfballgrosse Hagelkörner
«Temporäre Lebenskrise» führt zur Raserei – und einem Unfall

Videos aus dem Ressort

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu

04.09.2025

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

04.09.2025

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki, der Schwingerkönig von 2019, blickt mit blue Sport aufs ESAF in Mollis zurück und sagt, dass Armon Orlik für ihn der richtige König ist.

04.09.2025

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Letztes Heimspiel für die Albiceleste?. Messis Abend, «der für ganz Argentinien unvergesslich werden könnte»

Letztes Heimspiel für die Albiceleste?Messis Abend, «der für ganz Argentinien unvergesslich werden könnte»

YB-Spielerin im Pech. Stephanie Waeber reisst sich das Kreuzband

YB-Spielerin im PechStephanie Waeber reisst sich das Kreuzband

Murat Yakin vor Duell gegen Kosovo. «Ein freundschaftliches Bruderduell wird es morgen nicht geben»

Murat Yakin vor Duell gegen Kosovo«Ein freundschaftliches Bruderduell wird es morgen nicht geben»