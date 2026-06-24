Jamal Musiala und Florian Wirtz gelten seit langem als das deutsche Traum-Duo. Musiala erklärt, was ihm am Zusammenspiel so gefällt. Und was ihm im Gegensatz zu Deniz Undav nicht so schmeckt.

Nationalmannschaftsstar Jamal Musiala hat über das Zusammenspiel mit Florian Wirtz geschwärmt. «Das macht mir tatsächlich sehr viel Spass. Ich glaube, Flo und ich zocken richtig gut zusammen», sagte der 23-Jährige in einem Interview der «Sport Bild». Das gelte auch für Kai Havertz, Leroy Sané, Felix Nmecha oder Aleksandar Pavlovic.

«Lockerheit und Freiheit»

«Die gesamte Mannschaft ist super drauf. Egal, auf welcher Position ich spiele: Ich kann mit jedem kombinieren. Aber es stimmt schon: Flo und ich harmonieren auf dem Feld sehr gut, wir können auch mal Positionen rotieren. Es macht einfach Spass, diese Lockerheit und Freiheit auf dem Platz zu haben», sagte Musiala. Nach zwei Siegen bei der Fussball-Weltmeisterschaft gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) streben Bayern-Star Musiala und Liverpool-Profi Wirtz tragende Rollen im weiteren Turnierverlauf an.

Die beiden 23-Jährigen oder Spaniens Superstar Lamine Yamal (18) möchten das XXL-Turnier prägen. «Wir wollen bei diesem Turnier zeigen, was wir draufhaben», sagte Musiala. «Dafür pushe ich mich jeden Tag. Was ich mittlerweile aber gelernt habe, ist, geduldig zu bleiben. Ich weiss: Gerade nach meiner Verletzung muss ich Geduld haben. Genauso weiss ich aber, dass ich die Qualität dazu habe, die hohen Ziele, die ich mir gesetzt habe, eines Tages zu erreichen. Ich mache mir da aber wegen persönlicher Trophäen keinen Druck.» Musiala war wegen einer schweren Beinverletzung lange ausgefallen.

Basketball-Star Curry und scharfe Sossen

Als Basketball-Liebhaber ist Musiala in den USA im Land Nummer eins dieser Sportart. Wie der von ihm hoch geschätzte Superstar Stephen Curry will er «die gleiche Freude versprühen, die er auf dem Platz vermittelt. Er hat hart gearbeitet, um da hinzukommen, wo er heute ist», sagte Musiala.

Rund um den gefeierten DFB-Torjäger Deniz Undav verriet Musiala, was ihm im Gegensatz zum Stuttgarter nicht schmeckt. Er habe zwar eine der extrascharfen Sossen ausprobiert, sagte Musiala. «Aber die war nicht so scharf wie die von Deniz. Das ist nichts für mich, ich habe keine Lust auf Bauchprobleme.»