Jamal Musiala wird nach seiner schlimmen Verletzung im Klub-WM-Viertelfinal vom Platz getragen. Bild: Keystone Musialas Mit- und Gegenspieler reagieren geschockt. Bild: Keystone Mehrere Bayern-Betreuer kümmern sich um den verletzten Spielmacher. Bild: Keystone Mit der Bahre wird Musiala danach abtransportiert. Bild: Keystone Der deutsche Internationale dürfte mehrere Monate ausfallen. Bild: Keystone

Jamal Musiala fällt wegen eines Bruchs des linken Wadenbeins und einer Sprunggelenksverletzung lange aus. Das teilt Bayern München am Tag nach dem Viertelfinal-Aus bei der Klub-WM gegen PSG mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Viertelfinal der Klub-WM gegen PSG verletzt sich Bayern-Star Jamal Musiala nach einem Zweikampf mit Gianluigi Donnarumma schwer.

Am Tag danach gibt der FC Bayern bekannt: Musiala hat sich eine Sprunggelenksluxation und einen Wadenbeinbruch zugezogen und fällt lange aus.

«Jamal ist extrem traurig, extrem geknickt», berichtet Sportdirektor Max Eberl. Mehr anzeigen

Sprunggelenksluxation und Wadenbeinbruch: Bayerns Jamal Musiala fällt lange aus. Das teilt der deutsche Rekordmeister am Tag nach dem Viertelfinal-Aus an der Klub-WM mit. Der 22-Jährige flog am Sonntagvormittag von Orlando nach München und wird zeitnah operiert.

«Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle. Das trifft den FC Bayern. Jeder weiss, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat», wird Sportdirektor Max Eberl zitiert. «Zudem ist die menschliche Tragweite enorm bitter, wir fühlen alle mit ihm: Jamal kam gerade aus einer Verletzung und wird nun erneut eine lange Zeit fehlen. Er bekommt von uns alles, was er braucht. Wir werden ihn intensiv begleiten und an seiner Seite sein und freuen uns schon jetzt, wenn er wieder auf dem Platz steht.»

«Jamal ist extrem traurig»

Bei dem schweren Sportunfall war PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma mit der vollen Wucht seines Oberschenkels bei einer Abwehraktion auf Musialas linken Unterschenkel gekracht. Sowohl die Operation als auch die Nachbehandlung in Deutschland durchzuführen, hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl schon in den USA als Plan skizziert.

Der italienische Torhüter wandte sich derweil via Instagram an den verletzen Musiala. «Alle meine Gebete und guten Wünsche sind bei dir @jamalmusiala10», schrieb Donnarumma.

«Jamal ist extrem traurig, extrem geknickt», berichtete Eberl. Die WM-Spiele waren seine ersten nach einer mehr als zweimonatigen Verletzungspause wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel. Der Einsatz gegen PSG war der erste des Offensivstars in der Münchner Startelf seit drei Monaten.

