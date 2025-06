Leon Avdullahu entwickelte sich beim FC Basel vom Nachwuchstalent zum Stammspieler. imago

Droht dem Schweizer Fussball-Verband der Verlust eines Top-Talents? U21-Nati-Spieler Leon Avdullahu hat sich mit dem Verbandsboss des Kosovo getroffen. Ein Nationenwechsel wäre möglich, steht aber offenbar nicht unmittelbar bevor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leon Avdullahu hat sich mit starken Leistungen beim FC Basel vom Nachwuchsspieler zum Stammspieler entwickelt und wechselte nun in die Bundesliga zu Hoffenheim.

Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger wartet noch auf einen Einsatz in der A-Nati – und könnte sich noch für einen Nationenwechsel entscheiden.

Kürzlich hat sich der 21-Jährige mit dem Verbandspräsidenten des Kosovo getroffen. Der Austausch der beiden sollte aber nicht zwingend als konkreter Abwerbungsversuch verstanden werden. Mehr anzeigen

Leon Avdullahu ist im Hoch – und das seit Monaten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist einer der wenigen, der es in den letzten Jahren vom Nachwuchs des FC Basel in die 1. Mannschaft geschafft hat. Und konnte sich unter Fabio Celestini zum unumstrittenen Stammspieler entwickeln.

Avdullahu hat Klublegende Taulant Xhaka auf die Bank verdrängt und war in der Meistersaison der FCB-Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten. Das bleibt selbstverständlich nicht unbemerkt – Bundesligist Hoffenheim hat nun zugeschlagen und den Youngster für 8 Millionen Euro verpflichtet.

Nur in der A-Nationalmannschaft spielte Avdullahu bislang noch überhaupt keine Rolle. Was in erster Linie mit der grossen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld begründet werden kann: Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ardon Jashari, Djibril Sow, Michel Aebischer, Vincent Sierro – da muss Avdullahu noch auf seine Chance warten. Mit seinen 21 Jahren kann er aber auch noch in der U21-Nati eingesetzt werden und da wichtige Erfahrungen sammeln.

Treffen mit Kosovos Verbandspräsidenten

Das bedeutet aber auch, dass der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger, der seit der U15 für die Nachwuchsauswahlen des SFV aufläuft, theoretisch noch einen Nationenwechsel vollziehen könnte. Und nun hat er sich mit Agim Ademi, dem Verbandspräsidenten des Kosovo getroffen. Ademi postet ein gemeinsames Foto mit Avdullahu auf seiner Facebook-Seite.

Agim Ademi mit Leon Avdullahu. Facebook/Agim Ademi

Laut «20 Minuten» sollte der Austausch der beiden aber nicht als konkreter Abwerbungsversuch verstanden werden. Ademi habe Avdullahu im Rahmen eines Fussballevents in Basel besucht. Von einem konkreten Angebot oder Überzeugungsversuchen des Kosovo könne keine Rede sein.

Auch mit Demir Xhemalija, ebenfalls FCB-Nachwuchsspieler und U-Nati-Spieler, hat sich Ademi in Basel getroffen. Auch er wartet noch auf einen Pflichtspiel-Einsatz in der A-Nati und könnte sich noch für den Kosovo entscheiden.

Videos aus dem Ressort

Zubi schwärmt für FCB-Talent Avdullahu: «Er hat mir sehr imponiert» 30.01.2024