«Wir sind zwanzig Jahre zurück», «nationaler Notstand», «Albtraum», «schlichtweg peinlich»: Nach der 0:3-Pleite in der WM-Quali gegen Norwegen rechnet die italienische Presse gnadenlos mit ihrem Team ab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Italien verliert sein erstes Spiel in der WM-Quali gegen Norwegen 0:3. Für Norwegen war es bereits die dritte Partie (3 Siege).

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM, bei Punktegleichstand entscheidet die Tordifferenz.

«Die Mannschaft, die gestern in Oslo auf dem Platz stand, war schlichtweg peinlich. Es ist nur logisch, das Schlimmste zu befürchten», schreibt etwa die «Gazzetta dello Sport» und meint damit, dass Italien zum dritten Mal in Folge die WM verpassen könnte. Mehr anzeigen

Für Norwegen war es bereits das dritte Spiel in der WM-Quali, für Italien das erste. Während Norwegen die Gruppe nach dem 3:0-Sieg gegen die Squadra Azzurra mit 9 Punkten und einer Tordifferenz von +10 (12:2) anführt, ist Italien der Auftakt komplett missraten. Im Kampf um Platz 1 stehen die Italiener deshalb bereits mit dem Rücken zur Wand. «Der Albtraum, die dritte Weltmeisterschaft in Folge nur vor dem Fernseher zu erleben, wirft bereits seinen Schatten über Italien», schreibt die «La Gazzetta dello Sport». Als Gruppenzweiter müsste Italien in die Playoffs – und daran hat man schlechte Erinnerungen.

«Es besteht die Gefahr, dass unsere WM-Qualifikationsgruppe schon vorbei ist, bevor sie richtig begonnen hat. Wir müssen uns auf die nächste Qual der Playoffs einstellen – vorausgesetzt, wir schaffen überhaupt noch Platz zwei. Die Mannschaft, die gestern in Oslo auf dem Platz stand, war schlichtweg peinlich. Es ist nur logisch, das Schlimmste zu befürchten. So sind wir eben: schwach, ausgelaugt – oder einfach nur leer», heisst es weiter.

Trainer Spalletti wird harsch kritisiert

Auch Trainer Luciano Spalletti gerät arg in die Kritik: «Angesichts eines solchen Desasters wäre der logischste Schritt ein radikaler Wechsel an der Spitze. Der Nächste bitte – in der Hoffnung, dass er die Trümmer dieser zerbrochenen Nationalmannschaft irgendwie wieder zusammenflicken kann. Eine Mannschaft, die bei der EM 2024 verprügelt und gestern im Regen von Oslo gedemütigt wurde. Auf eine Weise, wie es selten vorgekommen ist.»

«Corriere dello Sport» titelt: «Italien war der grosse Abwesende.» Das Nationalteam sei «zwanzig Jahre zurück, wenn nicht sogar dreissig». Die Fehler aufzuzählen sei sinnlos. «Das Problem ist, dass es es für unser Problem keine schnelle Lösung gibt.» Und weiter: «Es gibt Hunderttausende Italiener unter 18, die die Azzurri noch nie bei einer WM gesehen haben. Und wenn doch, dann erinnern sie sich kaum daran. Es sind nämlich über 4000 Tage vergangen seit dem 24. Juni 2014 (Italien – Uruguay 0:1), unserem letzten Auftritt beim prestigeträchtigsten Turnier.»

