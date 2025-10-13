  1. Privatkunden
Kurioses Szenario Muss San Marino möglichst hoch verlieren, um den WM-Traum zu retten?

Luca Betschart

13.10.2025

Nach dem Last-Minute-Sieg von Rumänien über Österreich ist in der WM-Quali-Gruppe H die Spannung zurück. Am abschliessenden Spieltag droht ein kurioses Szenario – mit Fussball-Zwerg San Marino in einer Hauptrolle.

Redaktion blue Sport

13.10.2025, 11:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rumänien hält sich dank des 1:0-Sieges über Österreich die Chancen offen, sich direkt für die WM-Endrunde oder die Playoffs zu qualifizieren. 
  • Zugleich lebt so auch der WM-Traum von San Marion weiter. Der Fussball-Zwerg könnte sich über den Nations-League-Weg für die Playoffs qualifizieren, sofern Rumänien in der Gruppe H auf Platz 2 landet.
  • Der Zufall will es, dass ausgerechnet San Marino den Rumänen bei diesem Unterfangen behilflich sein könnte.
Mehr anzeigen

In den bisherigen sieben Spielen der WM-Qualifikation kassiert San Marino sieben Pleiten und nicht weniger als 32 Gegentore. Gegen Österreich geht der Fussball-Zwerg vor wenigen Tagen gar mit 0:10 unter. Die Hoffnungen auf das WM-Ticket bleiben dennoch bestehen – und könnten am letzten Spieltag für eine kuriose Ausgangslage sorgen.

Denn die Regeln sehen vor: Die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations League 2024/25, die nicht bereits als Gruppenerster- oder zweiter für die WM-Endrunde oder die Play-offs qualifiziert sind, haben die Chance, sich über den Nations-League-Weg doch noch das WM-Ticket zu sichern.

Möglichst viele Gegentore für die Playoff-Qualifikation?

Dazu gehört auch San Marino, das sich in der abgelaufenen Kampagne in der Gruppe 1 der Liga D gegen Liechtenstein und Gibraltar durchsetzen konnte. Eine Voraussetzung dafür, dass die San-Marinesen tatsächlich zum Handkuss kommen, ist allerdings, dass Rumänien (Sieger der Nations-League-Gruppe C2) sich als Zweitplatzierter direkt für die WM-Playoffs qualifiziert.

Und der Zufall will es, dass San Marino den Rumänen dabei unter Umständen behilflich sein könnte. Denn holt Rumänien in seinem vorletzten Spiel gegen Bosnien mindestens einen Punkt, könnte das Torverhältnis schlussendlich über Platz 2 in der Quali-Gruppe H entscheiden.

Am letzten Spieltag empfängt Rumänien ausgerechnet San Marino. Und in diesem Szenario wäre es für den Fussball-Zwergen von bestem Interesse, die Partie zu verlieren und möglichst viele Gegentore zu kassieren – und den Traum des WM-Tickets so weiter am Leben zu halten.

