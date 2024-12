Mvogo hechtet Lorient an die Tabellenspitze ++ Xhaka leitet Sieg mit Traumpass ein

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Linus Hämmerli Patrick Lämmle

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Ein gewohnt starker Autritt des Nati-Captains. Beim 2:0-Sieg seiner Leverkusener gegen Augsburg zieht er im Mittelfeld die Fäden, überzeugt mit Präzsision und Übersicht. In der 14. Minute leitet er mit einem wunderbaren Diagonalball vom Zentrum auf die Seite das 1:0 ein. Bei Leverkusen läuft es zurzeit rund. Die letzten sieben Spiele (wettbewerbsübergreifend) haben sie alle gewonnen.

Dortmund Gregor Kobel

Hält, was es zu halten gibt. Beim späten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand der Hoffenheimer ist der Nati-Keeper chancenlos.

Gladbach Jonas Omlin

Neue Woche, gewohntes Bild: Omlin nach wie vor Reservist bei der Borussia.

Gladbach Nico Elvedi

Ein starker Auftritt. In der 26. Minute bedient er mit einem Mega-Ball aus der eigenen Hälfte Kollege Robin Hack, der das zwischenzeitliche 2:0 macht. Borussia Mönchengladbach stellt einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis. Seit sechs Spielen (fünf Siege, ein Unentschieden) sind Elvedi und Co. zu Hause ungeschlagen. Beim 4:1-Sieg gegen Kiel steht der Innenverteidiger über die volle Spielzeit auf dem Platz. Der 28-Jährige wird auch vom «Kicker» ins «Team der Runde »gewählt.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmers Mainz macht das Meisterrennen wieder spannend. Die Mainzer fügen Rekordmeister Bayern München die erste Saisonniederlage zu. Beim 2:1-Erfolg seiner Mannschaft sitzt Widmer auf der Bank.

Augsburg Ruben Vargas

Der Flügelflitzer kommt in der 76. Minute auf den Platz, kann am 0:2 gegen Leverkusen aber nichts mehr ändern.

Stuttgart Fabian Rieder

Kam, sah und fiel. Holt zehn Minuten nach seiner Einwechslung einen Penalty heraus. Kollege Woltemade versenkt die Kugel in der 85. Minute zum Endstand. Stuttgart gewinnt das Würtemberg-Duell gegen Heidenheim mit 3:1.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Kommt zu einem Mini-Einsatz. Am Stand von 3:1 ändert sich nach seiner Einwechslung in der 89. Minute aber nichts mehr.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Bei der 2:3-Auswärtsniederlage in Freiburg über die volle Spieldauer nur Reservist – zum vierten Mal in Folge.

Frankfurt Aurèle Amenda

Er fällt mit einem Syndesmosebandanriss weiter aus.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Fehlt beim 3:2-Sieg gegen Wolfsburg im Kader.

Freiburg Johan Manzambi

Auch auf Manzambi verzichtet Coach Julian Schuster.

VfL Bochum Noah Loosli

So wie es Bochum zurzeit läuft, kann das 1:1 gegen Union Berlin als Erfolgserlebnis bezeichnet werden. Es ist der dritte Punktgewinn im 14. Spiel für den Tabellenletzten. Ein Erfolgserlebnis ist das Spiel wohl auch für Loosli: Er kommt zwar nicht zu Spielzeit, steht aber erstmals seit Ende Oktober wieder im Kader.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Die Citizens müssen unten durch. Das Manchester-Derby geben Akanji und Co. in den Schlussminuten her und verlieren mit 1:2. Der Nati-Verteidiger fehlt im Aufgebot. Warum, geht aus der Medienkonferenz vor dem Spiel nicht hervor.

Newcastle Fabian Schär

Spielt bei der 4:0-Machtdemonstration gegen Leicester durch. Hat Gegenspieler Jamie Vardy über 90 Minuten im Griff.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter spielt am Montagabend um 20.45 Uhr gegen Lazio Rom.

AC Milan Noah Okafor

Okafor kommt gegen Genoa zu einem Teileinsatz. 15 Minuten sind in der Endabrechnung zu wenig für den Offensivmann, um am 0:0 noch was zu ändern.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer fällt schon seit Wochen mit Adduktorenbeschwerden aus.

Bologna Dan Ndoye

Verletzt sich gegen die Fiorentina am linken Fuss und muss zur Halbzeit ausgewechselt werden. Über den Schweregrad der Verletzung ist bisher öffentlich noch nichts bekannt.

Bologna Remo Freuler

Bologna dreht in der 2. Halbzeit gegen die Fiorentina auf und gewinnt mit 1:0. Freuler bereitet in der 59. Minute den Siegtreffer vor und legt für Teamkollege Odgaard auf.

Empoli Nicolas Haas

Er fällt mit einer Kreuzbandverletzung monatelang aus.

Parma Simon Sohm

Glänzt trotz Niederlage. Der Mittelfeldstratege trifft beim 2:3 gegen Hellas Verona doppelt. Sohm ist in der 1. Halbzeit nach einem Abpraller vom gegnerischen Keeper hellwach und versenkt den Ball im Tor. Kurz vor dem Schlusspfiff packt er einen strammen, flachen Distanzschuss aus und trifft aus rund 20 Metern.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Spielte am vergangenen Donnerstag in der Conference League durch. In der spanischen Liga sitzt er beim 2:1-Sieg gegen Villareal über die volle Länge auf der Bank. Sein letzter Einsatz in LaLiga ist schon ein Weilchen her: 6. Oktober.

Sevilla Djibril Sow

Fehlt Sevilla beim 1:0-Sieg gegen Celta Vigo wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel. Er fällt zwei bis drei Wochen aus.

Real Valladolid Eray Cömert

Fehlt seinem Klub beim 1:0-Sieg im Kellerduell gegen Valencia aufgrund einer Gelbsperre. Valladolid gibt die Rote Laterne (mit zwei Spielen mehr auf dem Konto) an den Gegner ab.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn kommt gegen Stade Reims zum Handkuss und ersetzt den verletzten Radoslaw Majecki. Der Schweizer geniesst einen ruhigen Abend und hält die Null – auch aufgrund eines Lattenschusses des Gegners.

AS Monaco Denis Zakaria

Fehlt beim 0:0 gegen Stade Reims im Kader aufgrund einer leichten Verletzung im Oberschenkel.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo kommt ab der 67. Minute zum Einsatz – nicht mehr, nicht weniger.

Marseille Ulisses Garcia

Fehlt beim 1:1 gegen Lille im Kader.

Toulouse Vincent Sierro

Steht beim 2:1-Erfolg gegen Saint-Étienne 78 Minuten auf dem Platz. Sieht in der 19. Minute die Gelbe Karte. Fällt weder auf noch ab. Zieht im Mittelfeld wie gewohnt als Captain die Fäden.

Montpellier Becir Omeragic

Beim 2:2 gegen Nizza über 90 Minuten auf dem Feld. Erledigt seine Aufgabe.

Montpellier Gabriel Barès

Tut wie Omeragic 90 Minuten dasselbe, nur in einer anderen Funktion: Barès ist gegen Nizza Bankdrücker.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Spielt im Mittelfeld durch und gewinnt mit seinem Team gegen Nantes mit 4:1. Ist an den Toren nicht direkt beteiligt, kommt bei den französischen Medien aufgrund seiner Leistung aber gut weg.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Sichert Benfica beim 1:1 gegen AVS den einen Punkt. Er trifft in der 17. Minute zur zwischenzeitlichen Führung. Beim Ausgleich in der 94. Minute sitzt der Stürmer auf der Bank.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Jordan Lotomba fällt mehrere Monate aus. Der 26-jährige Schweizer Rechtsverteidiger zog sich anfangs Dezember im Training mit Feyenoord Rotterdam einen Bruch des Unterschenkels zu.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Steht beim 3:2-Sieg gegen Waalwijk nicht im Kader.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Spielt mit Ludogorets am Montagnachmittag im bulgarischen Cup gegen ZSKA Sofia um den Einzug in den Viertelfinal.

Brügge Ardon Jashari

Jashari und Brügge laufen heiss. Der Ex-Luzerner gewinnt mit seinem Team den Spitzenkampf gegen Genk mit 2:0 und rückt auf einen Punkt an den aktuellen Leader heran. Jashari ist bei den Belgiern mittlerweile zur festen Grösse gereift und spielt im Mittelfeld durch.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Spielt 82 Minuten – beim 0:0 gegen Beerschot selbstredend ohne Torbeteiligung.

KAA Gent Franck Surdez

Kommt in der 72. Minute auf den Platz und soll für seine Mannschaft die Führung zurückholen, nachdem sie diese zuvor verspielt hatte. Es bleibt aber beim 1:1 gegen Cercle Brügge.

Midtjylland Kevin Mbabu

Die dänische Liga schläft, beziehungsweise bereitet sich auf die Rückrunde vor, die Mitte Februar startet.

AEK Athen Steven Zuber

Steht bei den Griechen seit Längerem auf dem Abstellgleis, im Januar sollen wieder Einsätze folgen: Letzte Woche gab der FC Zürich die Verpflichtung des Flügelspielers bekannt.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Die österreichische Bundesliga hat Winterpause. Weiter geht's im Februar.

RB Salzburg Bryan Okoh

Auch Okoh bereitet sich mit seinen Farben auf die Rückrunde vor.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Beim 2:0-Sieg gegen Paris ist der Nati-Keeper eine Wand. Erst zu Schluss kriegt er was zu tun. In der 74. Minute pariert er einen Abschluss der Pariser bockstark mit seinem rechten Fuss, wenig später ist er erneut zur Stelle – diesmal mit dem anderen Fuss. Er hat massgeblichen Anteil daran, dass Lorient Paris vom Leaderthron stösst und neu Tabellenführer ist.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Wie gewohnt auf der linken Abwehrseite in Hamburg. Legt mit seiner Flanke auf Davie Selke den Ausgleichstreffer auf. Das 1:1 gegen Ulm ist ein Rückschlag für den HSV. Rang acht in der Tabelle klingt zwar schlimmer, als es effektiv ist: Auf Leader Elvsberg fehlen grade mal drei Punkte.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Steht in der Startaufstellung und ist nach dem Spiel «enttäuscht» über das Resultat. Der HSV muss jedoch ab der 68. Minute beim Stand vom 1:1 in Unterzahl ran und rettet den Punkt über die Zeit.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Bei der 5:1-Klatsche gegen Darmstadt nicht im Kader.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker fällt mit einer Hüftverletzung aus. Der Karlsruher SC gewinnt gegen Jahn Regensburg mit 4:2.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Kommt zu einem Mini-Einsatz. Wird in der 90. Minute noch eingewechselt.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Steht beim 1:1 gegen die Fortuna wenige Minuten auf dem Platz. Das Resultat steht schon vor seiner Einwechslung in der 82. Minute fest. Schalke belegt aktuell den 14 Platz und ist vier Punkte von einem Relegationsplatz entfernt.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Keller schiesst Ulm gegen den HSV vom direkten Abstiegsplatz auf einen Relegationsplatz. In der 34. Minute lässt er Landsmann Hefti stehen und zirkelt den Ball wunderbar in die rechte Torseite zum zwischenzeitlichen 1:0. Keller spielt beim 1:1 gegen Hamburg 89 Minuten.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Ist nach seiner Verletzung zurück auf der Bank, und bleibt vorerst mal dort. Die Queens Park Rangers spielen gegen Bristol 1:1.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Seit seinem Wechsel vom FCSG auf die Insel kam der polyvalente Aussenverteidiger in fünf Einsätzen bisher auf 11 Spielminuten. Beim 1:1 gegen Preston kommen keine weitere dazu. Schmidt sitzt auf der Bank.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Beim 1:2 gegen Burnley nicht im Kader.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Reist mit seiner Mannschaft zwar in die englische Industriestadt Coventry, verfolgt das Spiel aber einmal mehr von der Bank aus. Hull City verliert mit 1:2 und bleibt Tabellenletzter.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Ob das Trikot von Stojilkovic beim 1:0-Sieg gegen Cukaricki überhaupt gewaschen wird? Er wird in der 93. Minute wenige Momente vor dem Schlusspfiff eingewechselt.

NK Osijek Petar Pusic

Bei der Nullnummer gegen Varazdin steht er ab der 84. Minute auf dem Feld und verpasst es, von der Niederlage von Dinamo Zagreb zu profitieren und von Rang vier auf Rang drei vorzustossen.

NK Osijek Kemal Ademi

Gehört mittlerweile zum Stammpersonal auf der Bank. Seinen letzten Einsatz hatte der Stürmer Mitte Oktober.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Feiert mit Cluj einen 4:1-Erfolg und bleibt Tabellenführer in Rumänien. Spielt in der Innenverteidigung durch.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Die brasilianische Liga ist vorbei – seit einer Woche in der Sommerpause.

Al-Wasl Haris Seferovic

Spielt beim Super Cup gegen Shabab Al-Ahli 75 Minuten und bleibt ohne Torbeteiligung. Das Spiel wird erst im Penaltyschiessen entschieden. Al-Wasl verliert und scheidet aus.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Die Liga in Saudi-Arabien geht am 9. Januar weiter.