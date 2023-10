Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Lorient 🇫🇷 Ligue 1 Yvon Mvogo

Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen, in denen Mvogo 16 Gegentore kassiert hat, gibt's für Lorient endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis – einen 2:1-Sieg gegen Fabian Rieders Rennes. Mvogo glänzt dabei mit einigen starken Paraden. Traumhaft ist seine Flugeinlage in der 69. Minute: Spektakulär kratzt der Keeper den Ball aus dem Winkel.

Mvogo mit Glanztat gegen Rennes 23.10.2023

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Mit einem 4:0 gegen Crystal Palace arbeitet sich Newcastle in der Tabelle weiter hoch. Schär macht seine Sache in der Innenverteidigung sehr gut. Mit einem starken langen Ball leitet er das Führungstor ein (hier geht's zum Video). In der Defensive ist das Kopfball-Ungeheuer ohnehin ein sicherer Wert. In den letzten acht Pflichtspielen spielte Newcastle sechsmal zu Null – auch dank Schär. Am Mittwoch fordern die Magpies in der Champions League den BVB – blue Sport überträgt die Partie ab 21 Uhr live.

AEK Athen 🇬🇷 Super League 1 Steven Zuber

Zuber wird beim 3:0-Sieg von AEK gegen Asteras Tripolis zum Mann des Tages. Das 1:0 bereitet er vor, das 3:0 erzielt er selbst. Damit steht Zuber nun bei 3 Toren und 2 Assists in 6 Saisoneinsätzen. Wird der formstarke Flügelspieler damit wieder interessant für die Nati?

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Beim 3:0-Erfolg über Torino bleibt Yann Sommer zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentor und stellt damit einen Rekord in der Serie A ein. Eine solche Bilanz nach neun Spieltagen ist in Italien erst zwei Torhütern gelungen. Der Nati-Goalie kann sich mehrmals auszeichnen (Video weiter unten) und wird von den Medien gefeiert. Mehr dazu hier.

Kann Sommer auch in der Champions League überzeugen? Am Dienstag ist Salzburg zu Gast in Mailand (18.45 Uhr live auf blue Sport).

🙄 Das war wohl nichts

FC Turin 🇮🇹 Serie A Ricardo Rodriguez

Nach seinem schwachen Auftritt für die Nati in der Vorwoche erwischt Rodriguez auch im Spiel gegen Inter nicht seinen besten Tag. Beim ersten Gegentor lässt er den Assistgeber einfach gewähren. Torino verliert am Ende 0:3 und bliebt zum fünften Mal in Folge sieglos.

Torino – Inter 0:3 Serie A, 9. Spieltag, Saison 23/24 21.10.2023

Chicago Fire 🇺🇸 Major League Soccer Xherdan Shaqiri

Chicago Fire hätte gegen New York City einen klaren Sieg benötigt, um es im letzten Moment doch noch in die MLS-Playoffs zu schaffen. Das Spiel geht aber mit 0:1 verloren, damit ist die Saison für Xherdan Shaqiri, Maren Haile-Selassie und Co. bereits vorbei. Shaqiri hat gegen New York City die eine oder andere gute Aktion, das Glück aber nicht auf seiner Seite.

ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Manuel Akanji

«Job erledigt, aber enttäuscht über die Rote Karte», schreibt Akanji am Samstag nach dem 2:1-Sieg über Brighton auf Instagram. Der 28-Jährige spielt solid, kurz vor Schluss sieht er nach einem taktischen Foul aber die zweite Gelbe Karte und wird vom Platz gestellt. In über 350 Partien als Profi sah Akanji zuvor nur einmal Gelb-Rot: im Mai 2014, damals noch in Diensten von Winterthur.

Am Mittwoch ist Akanji aber spielberechtigt: Titelverteidiger ManCity ist in der Königsklasse zu Gast in Bern bei YB (21.00 Uhr live auf blue Sport).

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Philipp Köhn

Philipp Köhn kassiert gegen Metz ein spektakuläres Tor. Der 25-Jährige muss sich durch einen von hinter der Mittellinie abgefeuerten Schuss geschlagen geben. Später kann sich der Keeper aber auch auszeichnen und verhilft Monaco so doch noch zum 2:1-Sieg. Damit bleibt das Team von Köhn, Breel Embolo und Denis Zakaria an der Tabellenspitze der Ligue 1.

Köhn kassiert Tor aus fast 60 Metern Der Schweizer Keeper Philipp Köhn kassiert mit Monaco in der 9. Ligue-1-Runde ein spektakuläres Tor. Der 25-Jährige muss sich beim 2:1 gegen Metz durch einen Schuss aus 55 Metern geschlagen geben. 22.10.2023

Nizza 🇫🇷 Ligue 1 Jordan Lotomba

Mit einem 1:0-Sieg im Derby gegen Marseille bleibt Nizza Leader Monaco auf den Fersen und in dieser Saison weiter ungeschlagen. Bitter ist der Samstagabend für Jordan Lotomba dennoch: Bei einem Zweikampf knickt er um und muss noch vor der Pause ausgewechselt werden.

Nizza – Marseille 1:0 Ligue 1, 9. Spieltag, Saison 23/24 21.10.2023

Sevilla 🇪🇸 LaLiga Djibril Sow

Achtungserfolg für Sevilla: Gegen Leader Real Madrid holen Djibril Sow und seine Kollegen ein 1:1. Der Schweizer in Diensten der Andalusier hat beim Stand von 0:0 die Riesenchance aufs Führungstor, sein Schuss geht aber knapp am Tor vorbei.

Sevilla – Real Madrid 1:1 LaLiga, 10. Spieltag, Saison 23/24 21.10.2023

Sevilla kann mit einem guten Gefühl in die englische Woche gehen. Die bevorstehende Aufgabe ist aber schwierig: Arsenal London ist am Dienstag in der Champions League zu Gast.

Gladbach 🇩🇪 Bundesliga Nico Elvedi

Für Gladbach gibt's im Derby gegen Köln eine bittere 1:3-Pleite, womit das Team von Gerardo Seoane in der zweiten Tabellenhälfte feststeckt. Elvedi erzielt nach einer Ecke per Kopf das Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich, bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld.

Sturm Graz 🇦🇹 Bundesliga Gregory Wüthrich

Sturm Graz reitet auf einer Erfolgswelle – und das auch dank Abwehrboss Wüthrich. Nach dem 2:1-Sieg über Hartberg baut Graz die Tabellenführung auf vier Punkte aus. Ex-YB-Profi Wüthrich ist in der Innenverteidigung absolut gesetzt und hat in dieser Saison auch schon zwei Tore erzielt.