Andreas Böni: «Jetzt muss fertig sein mit Jekami» Die Nati verabschiedet sich mit einer 2:3-Niederlage gegen Europameister Spanien aus der Liga A der Nations League. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni. 18.11.2024

Die Schweiz beendet die Nations League sieglos. Die Nati verliert gegen Europameister Spanien in Teneriffa 2:3. Die Spieler in der Einzelkritik.

Andreas Böni Michael Wegmann

Note: 5.5 Tor Yvon Mvogo

Der Torhüter von Ligue-2-Klub Lorient hält Pedris Penalty erst toll, in der Folge ist er beim 0:1 von Pino dann machtlos (32.), wie auch bei den anderen Gegentreffern. Starke Partie.

Yvon Mvogo: «Ich rede nicht gerne über mich» 19.11.2024

Note: 4.0 Verteidigung Edimilson Fernandes

Hat immer wieder viel Arbeit über seine Seite. Spielt aber alles in allem ziemlich diszipliniert und hält seine Position konsequent.

Note: 4.5 Verteidigung Eray Cömert

Räumt immer wieder auf und steht seinen Mann. Eine gute Leistung des Innenverteidigers, der in der Nati nicht immer einen einfachen Stand hat.

Note: 3.5 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Spielt ungewohnt als Innenverteidiger in einer Viererkette und verursacht den Penalty gegen Morata, der am Ende zum 0:1 führt (32.). Sonst solide.

Rodriguez: «Schade, aber wir haben es gut gemacht» 19.11.2024

Note: 4.0 Verteidigung Miro Muheim

Länderspiel-Debüt und das gleich gegen den Europameister. Schöne Vorlage zur Sohm-Chance (44.), nach hinten auch ganz gut.

Nati-Debütant Muheim: «Fürs erste Spiel bin ich zufrieden» 19.11.2024

Note: 4.0 Mittelfeld Remo Freuler

Ein lange starker Auftritt des Xhaka-Gehilfen. Steht meist gut und lässt übers Zentrum wenig zu. Leider ein Fehler, der zum 1:2 führt.

Note: 3.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Bügelt einen brutalen Ballverlust (26.) als letzter Mann gerade so nochmals aus. Es ist nicht sein Spiel, vielleicht braucht selbst er mal ein wenig Erholung.

Note: 3.0 Mittelfeld Filip Ugrinic

Der YB-Mittelfeldspieler hat keinerlei Einfluss aufs Spiel. So sehr er beim Meister antreibt, so wenig kann er sich in der Nati einbringen. Zur Pause raus.

Note: 4.0 Mittelfeld Simon Sohm

Hat eine Chance, bei der er leider wegrutscht. Ansonsten läuft er viel für die Mannschaft, arbeitet auch für die Defensive mit.

Note: 4.0 Mittelfeld Dereck Kutesa

Schöner Abschluss mit links kurz vor der Pause, als der Ball knapp drüberfliegt. Deutet ein, zwei Mal seine Schnelligkeit an, kann sich aber selten durchsetzen.

Note: 3.0 Sturm Zeki Amdouni

Er hat nach den starken Auftritten zuletzt in der Nati als Sturmspitze Mühe, sich gegen die ballsicheren Spanier zu behaupten. Zur Pause ausgewechselt.

Eingewechselte Spieler

Note: 5.0 Sturm Joël Monteiro

Kommt in der 46. Minute für Ugrinic – und fügt sich stark ein. Toll, wie er sich die Top-Chance (49.) erarbeitet und wie er dann das 1:1 schiesst. Dann beim 1:2 ein Missverständnis mit Freuler.

Note: 4.0 Sturm Andi Zeqiri

Kommt in der 46. Minute für Amdouni. Der Stürmer hat kaum Bälle und kaum Einfluss auf die Partie. Aber den Penalty verwandelt er dann eiskalt.

Note: 4.5 Mittelfeld Vincent Sierro

Kommt in der 60. Minute für Xhaka. Was für ein Spiel für ihn. Erst toller Seitenwechsel zum 1:1. Dann Penalty rausgeholt zum 2:2. Dann auf der anderen Seite auch einen verursacht, der zur 2:3-Niederlage führt.

Note: 3.5 Mittelfeld Fabian Rieder

Kommt in der 60. Minute für Sohm. Ein, zwei Stockfehler, aber auch ein schöner Abschluss in der 83. Minute, den der Torwart hält.

Note: – Sturm Noah Okafor

Kommt in der 72. Minute für Kutesa. Zu kurz für eine Bewertung.