  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fußball Mvogo verlängert und rückt nicht ins Nationalteam ein

SDA

1.9.2025 - 10:35

Yvon Mvogo bleibt beim FC Lorient, setzt im Nationalteam aber aus
Yvon Mvogo bleibt beim FC Lorient, setzt im Nationalteam aber aus
Keystone

Der zuletzt vereinslose Yvon Mvogo bleibt nun doch bei Lorient. Dafür rückt der Goalie nicht ins Schweizer Nationalteam ein, ersetzt wird er durch Pascal Loretz.

Keystone-SDA

01.09.2025, 10:35

Mvogo wechselte 2022 von RB Leipzig zum FC Lorient, mit dem er im letzten Jahr in die Ligue 2 abstieg. Nachdem sein Vertrag im Sommer ausgelaufen war, stand der 31-Jährige zuletzt ohne Klub da. Nun aber vermeldete der Verein aus dem Nordwesten Frankreichs, dass Mvogo einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben habe.

Gleichzeitig teilte der Schweizer Fussballverband mit, dass Mvogo aufgrund der Vertragsverhandlungen nicht am aktuellen Zusammenzug teilnehme. Stattdessen wird der 22-jährige Pascal Loretz (Luzern) hinter Gregor Kobel (Borussia Dortmund) und Marvin Keller (Young Boys) die Nummer 3 in der Goalie-Hierarchie einnehmen.

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation. Am Freitag, 5. September, trifft die Mannschaft von Trainer Murat Yakin auf Kosovo und am Montag, 8. September, auf Slowenien. Beide Partien finden in Basel statt.

Meistgelesen

Diese 7 Änderungen im September musst du kennen
«Die wandern im BH» – jetzt rechnet ein Alpinist mit Turnschuh-Touristen ab
Wenn du nicht mindestens 15 Minuten stehen bleibst, kassierst du hier ab heute eine Busse

Videos aus dem Ressort

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transferticker zum Deadline Day. Isak für 150 Millionen zu Liverpool? ++ Rennes will Embolo ++ Nati-Youngster vor Wechsel zu YB

Transferticker zum Deadline DayIsak für 150 Millionen zu Liverpool? ++ Rennes will Embolo ++ Nati-Youngster vor Wechsel zu YB

Gewürgt und gespuckt. Suarez löst nach Final-Pleite von Miami Schlägerei aus

Gewürgt und gespucktSuarez löst nach Final-Pleite von Miami Schlägerei aus

Kontinentaler Cup. Komplizierte Affiche für die GC-Frauen im Europa Cup

Kontinentaler CupKomplizierte Affiche für die GC-Frauen im Europa Cup