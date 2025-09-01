Yvon Mvogo bleibt beim FC Lorient, setzt im Nationalteam aber aus Keystone

Der zuletzt vereinslose Yvon Mvogo bleibt nun doch bei Lorient. Dafür rückt der Goalie nicht ins Schweizer Nationalteam ein, ersetzt wird er durch Pascal Loretz.

Keystone-SDA SDA

Mvogo wechselte 2022 von RB Leipzig zum FC Lorient, mit dem er im letzten Jahr in die Ligue 2 abstieg. Nachdem sein Vertrag im Sommer ausgelaufen war, stand der 31-Jährige zuletzt ohne Klub da. Nun aber vermeldete der Verein aus dem Nordwesten Frankreichs, dass Mvogo einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben habe.

Gleichzeitig teilte der Schweizer Fussballverband mit, dass Mvogo aufgrund der Vertragsverhandlungen nicht am aktuellen Zusammenzug teilnehme. Stattdessen wird der 22-jährige Pascal Loretz (Luzern) hinter Gregor Kobel (Borussia Dortmund) und Marvin Keller (Young Boys) die Nummer 3 in der Goalie-Hierarchie einnehmen.

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation. Am Freitag, 5. September, trifft die Mannschaft von Trainer Murat Yakin auf Kosovo und am Montag, 8. September, auf Slowenien. Beide Partien finden in Basel statt.