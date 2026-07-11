Es ist ein Bild, das in Erinnerung bleibt: Ricardo Rodriguez nimmt im WM-Achtelfinal 2014 gegen Argentinien den Ball auf rund zwei Metern Höhe an – und Lionel Messi guckt staunend zu. blue Sport hat mit dem Fotografen über sein ikonisches Foto gesprochen.

Es ist der 1. Juli 2014. Die Schweiz und Argentinien liefern sich an der WM in Sao Paolo in Brasilien ein heisses Duell um den Einzug in den Viertelfinal. Die Nati ist dabei nicht nur auf Augenhöhe mit den Argentiniern. Ab und zu überflügeln sie Messi, Di Maria & Co. auch.

Am eindrücklichsten illustriert dies ein Foto von Keystone-Fotograf Peter Klaunzer. Ricardo Rodriguez mit seiner artistischen Ballannahme wäre an für sich schon ein Schnappschuss, doch Klaunzer ist derart gut positioniert, dass Rodriguez' ausgestrecktes linkes Bein über Lionel Messi hinausragt. Der Weltfussballer schaut dem Schweizer bewundernd bei der Ballannahme zu.

«Ich hatte einen fixen Sitzplatz. Das war nach einem Eckball, den Rici befreit hat. Ich habe erst bemerkt, dass Messi im Hintergrund gestanden ist, als ich die Bilder bearbeitet habe», sagt Klaunzer, der übrigens selbst einmal ein guter Fussballer war – und 17 Mal für Liechtensteins Nationalmannschaft auflief.

Das Spiel verliert die Schweiz dann in der Verlängerung. Angel Di Maria trifft in der 118. Minute. Ausgerechnet der damalige Real-Star, der bis dahin gegen Rodriguez kaum einen Ball gesehen hat. Rodriguez meint damals: «Messi kommt mit dem Ball am Fuss auf uns zu. Ich muss nach innen ziehen, um ihm den Raum zuzustellen, dann passt er zu Di Maria nach aussen. Den Rest kennen wir leider.»

Wiedersehen für Rodriguez und Klaunzer

Zeki Amdouni geht mit seinem Post viral. «Ich werde gegen Messi in einem WM-Viertelfinal spielen, jetzt kann ich zurücktreten», schreibt der Schweizer Stürmer nach dem Sieg im Penaltyschiessen über Kolumbien.

Natürlich ist's scherzhaft gemeint – und doch zeigt es seine grosse Bewunderung für den achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner. Für Amdouni ist es das erste Duell mit Messi, für Rodriguez und Fotograf Klaunzer quasi ein Wiedersehen mit dem Zauberfloh. «Ich sitze an einem ähnlichen Ort wie damals», sagt Klaunzer, der hofft, erneut ein ikonisches Foto schiessen zu können – nur diesmal bei der Neuauflage mit einen besseren Ausgang.