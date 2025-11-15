  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stimmen zum Schweden-Spiel «Nach dem 2:1 ist die Anspannung von uns gefallen»

Syl Battistuzzi

15.11.2025

Xhaka: «Wir müssen aufpassen, Kosovo spielt eine super Quali»

Xhaka: «Wir müssen aufpassen, Kosovo spielt eine super Quali»

15.11.2025

Die Schweiz holt sich im zweitletzten WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden einen wichtigen Sieg und hat das WM-Ticket praktisch auf sicher. Die Stimmen bei SRF aus dem Nati-Lager.

Keystone-SDA

15.11.2025, 23:40

16.11.2025, 01:28

Ricardo Rodriguez

«Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass wir uns qualifizieren. Aber wir sind überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Es war ein wichtiger Sieg. Jetzt müssen wir noch in den Kosovo und dort ein gutes Spiel machen, dann sind wir sicher weiter.»

WM-Ticket fast sicher. Starke Schweizer fertigen Schweden ab

WM-Ticket fast sicherStarke Schweizer fertigen Schweden ab

Granit Xhaka

«Es muss viel passieren, damit wir die Qualifikation noch verpassen. Aber vor dem Kosovo muss man viel Respekt haben. Was die geleistet haben – Chapeau! Gegen uns müssen sie 6:0 gewinnen, man darf es nicht zu locker nehmen. Aber mit einem Bein sind wir an der WM.»

Breel Embolo

«Wir sind erleichtert. Kompliment an die Mannschaft, wie sie in der zweiten Halbzeit reagiert hat. In der ersten Halbzeit hatten wir ungewöhnlich viele technische Fehler, danach haben wir das eine oder andere verändert und sind auf unser Level gekommen. Nach dem 2:1 ist die Anspannung von uns gefallen.»

Murat Yakin

«Wir haben uns etwas geärgert, dass wir hier zu Hause bei dieser tollen Atmosphäre den Sack nicht zumachen konnten. Aber wir wussten, es liegt nicht an uns alleine, ob wir heute die Qualifikation schaffen. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Glück. Gregor (Kobel) hält uns im Spiel. Aber nachher haben wir solidarisch gekämpft und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Jetzt haben wir noch ein Spiel und auf das wollen wir uns gut vorbereiten.»

Die starke Nati-Serie reisst. Kobel nach 497 Minuten ohne Gegentor wieder bezwungen

Die starke Nati-Serie reisstKobel nach 497 Minuten ohne Gegentor wieder bezwungen

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

15.11.2025

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

15.11.2025

Meistgelesen

Starke Schweizer fertigen Schweden ab
Trump will schon wieder Krieg verhindert haben +++ Trump hat die Nase voll von Marjorie Taylor Greene
Ukraine meldet Zerstörung von vier russischen S-400-Systemen und zwei Radaranlagen
Epstein-Skandal: «Es gibt einen Unterschied zwischen einer 15-Jährigen und einer 5-Jährigen»
Dieser umstrittene Elfmeter brachte die Nati auf Siegeskurs

Mehr Fussball

WM-Qualifikation. Viel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket

WM-QualifikationViel Freude, aber noch kein Schweizer WM-Ticket

Kontakt oder Schwalbe?. Dieser umstrittene Elfmeter brachte die Nati auf Siegeskurs

Kontakt oder Schwalbe?Dieser umstrittene Elfmeter brachte die Nati auf Siegeskurs

Letzter Gegner der Schweiz. Kosovo mindestens in den Playoffs

Letzter Gegner der SchweizKosovo mindestens in den Playoffs

Fussball Videos

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

15.11.2025

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

15.11.2025

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

Die Schweiz schlägt Schweden 4:1 und steht mit anderthalb Beinen an der WM 2026. Die Einschätzung von blue Sport Reporter Jan Arnet vor Ort.

15.11.2025

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

Mehr Videos