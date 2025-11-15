Xhaka: «Wir müssen aufpassen, Kosovo spielt eine super Quali» 15.11.2025

Die Schweiz holt sich im zweitletzten WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden einen wichtigen Sieg und hat das WM-Ticket praktisch auf sicher. Die Stimmen bei SRF aus dem Nati-Lager.

Ricardo Rodriguez

«Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass wir uns qualifizieren. Aber wir sind überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Es war ein wichtiger Sieg. Jetzt müssen wir noch in den Kosovo und dort ein gutes Spiel machen, dann sind wir sicher weiter.»

Granit Xhaka

«Es muss viel passieren, damit wir die Qualifikation noch verpassen. Aber vor dem Kosovo muss man viel Respekt haben. Was die geleistet haben – Chapeau! Gegen uns müssen sie 6:0 gewinnen, man darf es nicht zu locker nehmen. Aber mit einem Bein sind wir an der WM.»

Breel Embolo

«Wir sind erleichtert. Kompliment an die Mannschaft, wie sie in der zweiten Halbzeit reagiert hat. In der ersten Halbzeit hatten wir ungewöhnlich viele technische Fehler, danach haben wir das eine oder andere verändert und sind auf unser Level gekommen. Nach dem 2:1 ist die Anspannung von uns gefallen.»

Murat Yakin

«Wir haben uns etwas geärgert, dass wir hier zu Hause bei dieser tollen Atmosphäre den Sack nicht zumachen konnten. Aber wir wussten, es liegt nicht an uns alleine, ob wir heute die Qualifikation schaffen. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Glück. Gregor (Kobel) hält uns im Spiel. Aber nachher haben wir solidarisch gekämpft und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Jetzt haben wir noch ein Spiel und auf das wollen wir uns gut vorbereiten.»

