Yakin über Sanches: «Schön, dass er zurück ist» 19.03.2026

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr gab Alvyn Sanches sein Nati-Debüt – und verletzte sich schwer. Jetzt steht der 23-Jährige erstmals wieder im Aufgebot. Murat Yakin freut sich riesig auf den nächsten Sanches-Einsatz.

Es ist der 21. März 2025, die Schweiz spielt in Belfast gegen Nordirland. Alvyn Sanches, damals noch das hochgelobte Talent von Lausanne-Sport, kommt in der Schlussphase beim Stand von 1:1 ins Spiel. Und zeigt in seinen ersten Nati-Minuten gleich, was für ein guter Fussballer er ist. Sanches wirbelt über die rechte Seite und bereitet beinahe noch das Siegtor vor.

Doch dann kommt in der Nachspielzeit der Schock: Bei einem Zweikampf an der Seitenlinie rutscht der Filigrantechniker aus, geht sofort zu Boden und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Während er von den Ärzten noch betreut wird, wird das Spiel abgepfiffen. Ein paar Tage später gibt's die niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss.

Ein Nati-Debüt zum Vergessen: Alvyn Sanches riss sich im März 2025 in Belfast das Kreuzband. Keystone

Sanches ist wieder fit – und wieder sackstark

Trotz der Gewissheit, dass Sanches lange ausfallen wird, schlagen die Young Boys im Sommer zu und sichern sich die Dienste des Top-Talents für kolportierte 5 Millionen Euro. Sein Startelf-Debüt gibt der Offensivmann erst im November, doch seither sorgt der 23-Jährige in der Super League wieder für Furore. 9 Tore und 5 Assists in 21 Einsätzen, zuletzt ein Doppelpack gegen Ex-Klub Lausanne und ein Treffer am Sonntag gegen Lugano – Sanches hat seine Top-Form wiedergefunden.

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Nur logisch, dass Murat Yakin das Mega-Talent wieder für die Nati aufbietet. «Wir sind happy, dass er zurück ist», sagt der Nationaltrainer am Donnerstag bei der Kaderbekanntgabe für die Testspiele gegen Deutschland (27. März) und Norwegen (31. März). «Wir kennen seine Qualitäten in der Liga. Jetzt kriegt er die Chance, sich auf internationalem Parkett zu zeigen.»

Mit seiner Kreativität, seiner Cleverness und seinem Tordrang könne Sanches der Nati viel bringen, ist Yakin überzeugt. «Wir hoffen, dass er seinen Spielwitz wieder zeigen kann. Schon im Spiel gegen Nordirland, bei dem er sich verletzt hat, haben wir gesehen, was er draufhat.» Es habe auch einen Austausch mit Sanches gegeben, so Yakin. «Er ist hundertprozentig bereit, hat keine Ängste. Das braucht es auch, wenn er sich bei uns präsentieren möchte.»

Am Sonntag schwärmt auch Ex-Nati-Spieler Timm Klose im blue Sport Studio über Sanches. Er hofft, dass der 23-Jährige im Sommer den Schritt ins Ausland macht.

Klose rät Sanches zum Schritt ins Ausland blue Sport-Experte Timm Klose schwärmt von Alvyn Sanches und wünscht sich, dass er im Sommer den Schritt ins Ausland macht. 23.03.2026

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