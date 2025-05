Endlich wieder Bundesliga! HSV im Partyrausch nach oben - Gallery Hamburgs Davie Selke (M) jubelt über sein Tor zum 3:1. Bild: dpa Tor zum 2:1: Hamburgs Ransford Königsdörffer (r) jubelt mit seinen Teamkollegen. Bild: dpa Schon bei der Ankunft am Volksparkstadion von den Fans gefeiert: die HSV-Spieler im Mannschaftsbus. Bild: dpa HSV-Vorfreude pur. Bild: dpa Endlich wieder Bundesliga! HSV im Partyrausch nach oben - Gallery Hamburgs Davie Selke (M) jubelt über sein Tor zum 3:1. Bild: dpa Tor zum 2:1: Hamburgs Ransford Königsdörffer (r) jubelt mit seinen Teamkollegen. Bild: dpa Schon bei der Ankunft am Volksparkstadion von den Fans gefeiert: die HSV-Spieler im Mannschaftsbus. Bild: dpa HSV-Vorfreude pur. Bild: dpa

Der Hamburger SV kehrt nach sieben Jahren in die Bundesliga zurück. Der einstige Bundesliga-Dino mit den Schweizer Aussenverteidigern Miro Muheim und Silvan Hefti steht dank eines 6:1-Heimsieges gegen Ulm am vorletzten Spieltag der 2. Liga als erster Aufsteiger fest.

Ludovit Reis nach Vorlage von Muheim, Ransford Königsdorffer und Davie Selke verwandelten in der ersten Halbzeit ein 0:1 in ein 3:1 für die seit November von Merlin Polzin trainierten Hamburger, die den Aufstieg in den letzten Jahren jeweils knapp verpasst hatten. Der Rest war ein Schaulaufen.

In der Bundesliga wird der HSV einen der Plätze von Bochum und Holstein Kiel einnehmen, die seit Samstag die zwei direkten Absteiger sind. In der Pole-Position als zweiter direkter Aufsteiger befindet der 1. FC Köln. Die seit dieser Woche wieder von Friedhelm Funkel trainierten Kölner gehen mit drei Punkten Vorsprung auf Elversberg und Paderborn, aber dem schlechtesten Torverhältnis des Trios in die letzte Runde am Sonntag in einer Woche.