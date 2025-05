Nach UEFA-Boykott: Wie reagiert FIFA-Boss Infantino? - Gallery UEFA-Chef Ceferin (l.) und FIFA-Boss Infantino haben Gesprächsbedarf. Bild: dpa FIFA-Chef Gianni Infantino bei seiner Rede vor dem Kongress des Weltverbandes. Bild: dpa Gianni Infantino war mit US-Präsident Trump unterwegs. Bild: dpa In Paraguay trafen sich die Fußball-Funktionäre aus aller Welt. Bild: dpa FIFA-Chef Infantino (l.) braucht nun ein gutes Krisenmanagement. Bild: dpa Nach UEFA-Boykott: Wie reagiert FIFA-Boss Infantino? - Gallery UEFA-Chef Ceferin (l.) und FIFA-Boss Infantino haben Gesprächsbedarf. Bild: dpa FIFA-Chef Gianni Infantino bei seiner Rede vor dem Kongress des Weltverbandes. Bild: dpa Gianni Infantino war mit US-Präsident Trump unterwegs. Bild: dpa In Paraguay trafen sich die Fußball-Funktionäre aus aller Welt. Bild: dpa FIFA-Chef Infantino (l.) braucht nun ein gutes Krisenmanagement. Bild: dpa

Eklat, Affront oder wichtiges Statement? Geschlossen verlassen Europas führende Fussball-Funktionäre den Kongress des Weltverbandes. Jetzt muss FIFA-Boss Infantino zeigen, wie er mit der Kritik umgeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FIFA-Präsident Gianni Infantino ist drei Stunden nach dem Beginn des FIFA-Kongresses an der Veranstaltung erschienen.

Aus Protest gegen das Verhalten des Präsidenten haben die UEFA-Delegierten den Saal verlassen. Alle weiteren Funktionäre sind seit mehreren Tagen am Veranstaltungsort in Paraguay.

Reagiert der FIFA-Boss nun pikiert oder beleidigt, könnte es zu dauerhaften Auseinandersetzungen kommen. Mehr anzeigen

Nach der Kaffee-Pause blieben viele Plätze auf dem Podium leer. Doch Europas Fussball-Funktionäre hatten sich nicht etwa zu lange am Buffet bedient. Gemeinsam verliessen UEFA-Präsident Aleksander Čeferin und die weiteren von der UEFA entsandten Council-Mitglieder den FIFA-Kongress in Asunción vorzeitig. Die Aktion war geplant und hatte einen speziellen Grund. Das war passiert in der Hauptstadt Paraguays:

Warum haben die UEFA-Delegierten den FIFA-Kongress verlassen?

Mit ihrer Aktion wollten UEFA-Präsident Aleksander Čeferin und seine Kollegen offenkundig ein Zeichen setzen, dass ihre Geduld mit Weltverbandschef Gianni Infantino begrenzt ist. Schon die Nahost-Reise des FIFA-Chefs als Begleiter von US-Präsident Donald Trump war ihnen sauer aufgestossen. Die Council-Sitzung musste deshalb verschoben werden, im Vorfeld des Kongresses fehlte Infantino bei vielen Pflichtterminen.

Geltungssucht lautete ein unterschwellig geäusserter Vorwurf. Infantino habe den «inneren Kompass» verloren, zitierte die englische Zeitung «The Times» einen Kongress-Teilnehmer.

Bis zur akuten Verspätung am Kongresstag wurden das Präsidentenverhalten zähneknirschend toleriert. Die Panne mit dem Timing des Privatjets lag wohl nicht im unmittelbaren Verantwortungsbereich von Infantino. Aber das Verspätungsrisiko für einen Ego-Trip an den Golf überhaupt in Kauf genommen zu haben, verübeln ihm Europas Funktionäre.

Die Show des Schweizers im Trump-Tross können viele nicht ertragen. «Eine kurzfristige Änderung des Zeitplans, die scheinbar nur privaten politischen Interessen dient, tut dem Fussball keinen Gefallen und scheint seine Interessen hinten anzustellen», hiess es von der UEFA.

Warum ist diese Aktion überhaupt von Bedeutung?

Letztlich war die Absenz der Europäer für den FIFA-Kongress unbedeutend. Die Funktionäre sitzen eher zur Staffage auf dem Podium, ähnlich wie Politiker bei einem Parteitag. Infantino zog das Programm auch durch, als sei nichts passiert. Doch der Symbolcharakter ist entscheidend. Indirekt entzogen die Funktionäre dem FIFA-Boss das Vertrauen. Das signalisierte Motto: Wir machen bei Deinen Spielchen nicht länger mit. Wir haben unsere eigene Agenda.

«Wir alle stehen im Dienst des Fussballs – von der Strasse bis zum Podium. Die UEFA-Mitglieder des FIFA-Rates sahen es als notwendig an, bei dieser Gelegenheit zu betonen, dass der Fussball an erster Stelle steht, und vom Kongress wie ursprünglich geplant abzureisen», hiess es. Ceferin und Co. gingen um die Uhrzeit, zu der die Sitzung ohne die Infantino-Verspätung vorbei gewesen wäre.

Der Protest fällt in eine Zeit, in der die schlimmsten Grabenkämpfe zwischen Infantino und den Europäern eigentlich beendet schienen. Ob Mammut-WM mit 48 Teilnehmern oder neue Club-WM mit der Premiere in diesem Sommer in den USA. Alle Konfliktzonen schienen beseitigt. Wie brüchig der Burgfrieden sein kann, trat nun symbolkräftig zutage.

Wie geht es jetzt weiter zwischen den Fussball-Streithähnen?

Viel hängt von Infantinos Krisenmanagement ab. Reagiert der FIFA-Boss pikiert oder beleidigt, könnte es zu dauerhaften Auseinandersetzungen kommen. Sein schönes FIFA-Motto, «Vereine die Welt durch den Fussball», wurde jedenfalls ramponiert. Reagiert Infantino dennoch mit Nachsicht und Grösse, kann er die Geschehnisse womöglich herunterspielen.

Der Schweizer ist ein Machtmensch, er wird abwägen, was ihm in den kommenden Monaten mehr nützt. Bei der anstehenden Club-WM werden gerade Europas Top-Clubs wie der FC Bayern München in den USA die Werbemaschine ankurbeln.

