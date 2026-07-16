Bei Jude Bellingham kochen nach der Halbfinal-Niederlage die Emotionen hoch. Der englische Nationalspieler verteilt eine Schelle an den Argentinier Valentín Barco. Was war der Auslöser?

Englands Nationalspieler Jude Bellingham hat dem WM-Aus im Halbfinale kurzzeitig die Nerven verloren und seinem Frust freien Lauf gelassen. Auf Videos ist zu sehen, wie der Offensivspieler der Three Lions dem argentinischen Ersatzspieler Valentín Barco nach Schlusspfiff einen leichten Schlag auf den Hinterkopf verpasste. In diesem Moment feierte der Argentinier gerade mit seinen Teamkollegen den Finaleinzug.

Barco drehte sich um und revanchierte sich mit einem Schubser. Mitspieler mussten die Situation schliesslich beruhigen und die aufgebrachten Spieler voneinander trennen. Möglicherweise fühlte sich Bellingham provoziert, weil Barco den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Enzo Fernández demonstrativ vor der englischen Ersatzbank gefeiert hatte.

Bellingham: «Es tut mir leid»

Später sprach Bellingham nicht über den Vorfall nach Schlusspfiff, sondern machte stattdessen seine riesige Enttäuschung deutlich. «Das ist so niederschmetternd. Ich wollte Teil des englischen Kaders sein, der es endlich geschafft hat, der es endlich über die Ziellinie gebracht hat. Hier zu stehen und den Fans dieselben Dinge zu sagen, die sie wahrscheinlich schon seit Jahren und Jahren hören, das ist wirklich niederschmetternd. Es tut mir leid», sagte der 23 Jahre alte Profi von Real Madrid.

Schon während der Partie, die Titelverteidiger Argentinien schliesslich mit 2:1 gewann, kam es immer wieder zu hitzigen Duellen. Vor allem die erste Halbzeit war von zahlreichen Fouls, Wortgefechten und einigen Rudelbildungen geprägt.

Is Jude Bellingham okay in the head? pic.twitter.com/ToRu0Hh5gd — Mod (@CFCMods) July 15, 2026

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