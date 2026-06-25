Nach dem Ausscheiden in der Vorrunde der WM schrieb der 30-Jährige auf Instagram: «Heute geht mein Kapitel in der Nationalmannschaft zu Ende. Ich trage diesen Gedanken schon länger mit mir herum und habe lange und intensiv darüber nachgedacht.» Der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehende Mittelstürmer bestritt 56 Länderspiele und erzielte dabei 26 Tore.

An der WM in Nordamerika blieb Schick jedoch ohne Torerfolg. Tschechien verpasste mit nur einem Punkt aus drei Partien die Qualifikation für die Sechzehntelfinals deutlich. Beim 0:3 gegen Mexiko im dritten Gruppenspiel wurde Schick erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt.