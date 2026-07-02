Luca Jaquez droht, den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien zu verpassen. Auch am Abschlusstraining in Vancouver absolviert der Schweizer Verteidiger ein individuelles Programm.

Der 23-jährige Luzerner, der bereits das letzte Training vor der Abreise aus San Diego ausgelassen hatte, klagt seit einigen Tagen über muskuläre Beschwerden. Gemäss Trainer Murat Yakin wird kurzfristig entschieden, ob es für einen Einsatz reicht.

Damit könnte es auf der Position des Rechtsverteidigers erneut zu einem Wechsel kommen. Nach Denis Zakaria und Silvan Widmer kam im letzten Gruppenspiel mit Jaquez bereits der dritte Spieler auf dieser Position zum Einsatz.

Wer gegen Algerien auf der rechten Abwehrseite beginnen wird oder ob Yakin gar auf eine Dreierabwehr umstellt, bleibt vorerst offen. Die Partie gegen die «Fennecs» (Wüstenfüchse) beginnt am Freitag um 5.00 Uhr Schweizer Zeit.