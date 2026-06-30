Brasiliens Nationalteam beklagt den nächsten verletzten Offensivstar. Lucas Paqueta zieht sich beim 2:1-Sieg im Sechzehntelfinal gegen Japan eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu.

Dies teilte der Verband mit. Der 28-Jährige werde ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, hiess es. Er war bei der Partie in Houston am Montag zur Pause ausgewechselt worden.

Ob Paqueta bis zum Achtelfinal der Brasilianer am Sonntag in East Rutherford schon wieder zur Verfügung steht, ist offen. Zur Verletzung von Raphinha hatte sich der Verband zuletzt ähnlich geäussert. Der 29-Jährige war im zweiten Gruppenspiel ebenfalls mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz gegangen und fällt seitdem aus. Zu Turnierbeginn hatte der Rekordweltmeister schon auf den mittlerweile wieder fitten Altstar Neymar verzichten müssen.