Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit grosser Verärgerung auf den Fehlstart in der WM-Qualifikation reagiert. Nun steht das DFB-Team unter Druck.

Nach dem Fehlstart in der WM-Qualifikation hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Alarm geschlagen. «Bei der Emotionalität war uns der Gegner meilenweit von der ersten bis zur letzten Minute überlegen. Das ist Fakt. Erschreckenderweise kommt obendrauf, dass so ein Gegner mit mehr Emotionalität auch fussballerisch deutlich mehr Qualität auf den Platz bringt als wir», sagte Nagelsmann nach dem 0:2 (0:1) in der Slowakei bei der ARD und war sichtlich verärgert.

«Generell sollte bei jedem angekommen sein, dass wir zur WM wollen.» Er habe die besten Spieler aus Deutschland ausgewählt. «Vielleicht müssen wir auf weniger Qualität setzen, sondern auf Spieler, die alles reinwerfen. Das hätte heute zu einem besseren Ergebnis geführt», monierte Nagelsmann.

Nagelsmann hält an Ziel fest

An dem Ziel, im kommenden Sommer in Amerika Weltmeister werden zu wollen, hielt Nagelsmann allerdings fest. Alles andere wäre «ein fatales Zeichen nach innen und aussen», sagte der Bundestrainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ihm sei klar, dass er «nicht überragend gut» dastehe.

Mit Blick auf die Historie der letzten 10 Jahre sei es nicht so, dass Deutschland so ein Spiel mit 80 Prozent gewinnen könne. «Das war in Katar nicht anders gegen kleinere Nationen. Das war bei der EM gegen Ungarn nicht anders, gegen Dänemark nicht grossartig anders», haderte der 38-Jährige.

Die WM-Teilnahme sei so in Gefahr. Es gebe nicht mehr viele Möglichkeiten, dies zu korrigieren. «Wir müssen alle fünf Spiele gewinnen, auch gegen die (Slowaken) – und zwar deutlich. Sonst spielen wir im März Playoffs.» Die weiteren Gegner in der WM-Qualifikation sind Nordirland und Luxemburg.

Auch Kimmich und Baumann warnen

Auch Joshua Kimmich sieht die deutsche Nationalmannschaft bereits in einer alarmierenden Situation. «Wenn wir so weitermachen, wird es ganz schwierig, dass wir uns für die WM qualifizieren», meinte der Bayern-Profi.

Vor der Partie gegen Nordirland sei eine völlig unerwartete Drucksituation entstanden, bestätigte der Kapitän: «Absolut. Natürlich ist das eine Drucksituation. Und wir alle wissen, was auf dem Spiel steht. Und da erwarte ich, dass man das gegen Nordirland merkt und wir eine Reaktion zeigen.»

Kimmich sprach von einem Einstellungsproblem, das auch schon beim letzten Platz bei der Finalrunde der Nations League aufgetreten sei. «Es lag nicht an irgendeinem System, irgendeiner Taktik, Viererkette oder Dreierkette. Wir haben die Gier vermissen lassen. Wir waren nicht griffig. Wir waren nicht giftig in den Zweikämpfen. Wir haben uns nicht unterstützt. Wir haben die Haltung über 90 Minuten nicht auf den Platz gebracht. Das darf uns nicht passieren», kritisierte der ins zentrale Mittelfeld zurückgekehrte Führungsspieler.

Nach dem Tiefpunkt zum Quali-Auftakt mahnte er unbedingt Geschlossenheit an. «Es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass der eine auf den anderen guckt, dass wir uns gegenseitig beschuldigen. Wir alle sitzen in einem Boot. Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir uns jetzt selbst zerlegen und diesen Glauben und diese Überzeugung in unsere Qualität und diese Gruppe verlieren.»

Torwart Oliver Baumann sprach ebenfalls die Mängel deutlich an. Der 35-Jährige monierte fehlende «Emotionalität» und vermisste «die Gier» gegen die maximal motivierten Slowaken. «Es muss ein Warnschuss für uns sein.» Man dürfe sich jetzt aber intern «nicht zerfleischen und nieder reden», sondern müsse zusammenhalten: «Das Spiel gegen Nordirland wird extrem wichtig sein.»

