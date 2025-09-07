  1. Privatkunden
Nach Fehlstart Nagelsmann kämpft gegen historische Niederlagenserie – und um seinen Job?

dpa

7.9.2025 - 11:13

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

07.09.2025

Seit mehr als 100 Jahren hat die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr vier Spiele nacheinander verloren. Kann Bundestrainer Nagelsmann eine solche Negativserie gegen Nordirland verhindern? Plötzlich stellt sich gar die Job-Frage.

DPA

07.09.2025, 11:13

07.09.2025, 12:57

Mit einem Sieg gegen Nordirland will Bundestrainer Julian Nagelsmann die Zweifel nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation vertreiben. Eine erneute Enttäuschung am Sonntag (20.45 Uhr) in Köln hätte für die deutsche Nationalmannschaft sogar historische Dimensionen. 

DFB-Coach schlägt nach Slowakei-Pleite Alarm. Nagelsmann: «Gegner bei Emotionalität meilenweit überlegen»

DFB-Coach schlägt nach Slowakei-Pleite AlarmNagelsmann: «Gegner bei Emotionalität meilenweit überlegen»

Seit mehr als 100 Jahren hat eine DFB-Elf nicht mehr vier Spiele nacheinander verloren. Letztmals gab es eine solche Negativserie 1913, als sogar sieben Partien verloren gingen. 

Nagelsmann wäre sogar der erste DFB-Coach mit einer solchen Niederlagen-Bilanz. Bevor 1926 Otto Nerz zum Reichstrainer ernannt wurde, gab es keinen verantwortlichen Übungsleiter für die Nationalmannschaft im heutigen Sinne. 

Flick musste gehen – Nagelsmann ohne Angst um Job

Fünf Spiele ohne Sieg gab es häufiger in der Länderspiel-Geschichte, zuletzt zwischen März und September 2023 unter Hansi Flick als Bundestrainer. Nach den Partien gegen Belgien (2:3), die Ukraine (3:3), Polen (0:1), Kolumbien (0:2) und Japan (1:4) musste Nagelsmanns Vorgänger nach 25 Länderspielen gehen.

Gegen Nordirland feiert Nagelsmann dieses kleine silberne Dienst-Jubiläum als DFB-Chefcoach. Auch er hat zuvor vier Spiele nicht gewonnen. Dem dramatischen 3:3 gegen Italien im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League im März folgten das 1:2 gegen Portugal und ein 0:2 gegen Frankreich im Final Four des UEFA-Wettbewerbs im Juni und nun das 0:2 in der Slowakei zum Auftakt der Ausscheidungsrunde für die WM 2026. 

Nagelsmann hat nach dem Fehlstart auch im Falle einer weiteren Enttäuschung gegen Nordirland keine Sorge um seine Zukunft als Bundestrainer. «Besorgt zu sein, ist nie ein guter Ansatz. Ich bin noch mutig genug, ich will gewinnen. Die Mannschaft ist wichtig, nicht ich. Wir wollen einen besseren Job machen als am Donnerstag.»

Fan-Reaktionen nach Slowakei-Blamage. «Traurig zu sehen, wie tief der deutsche Fussball gefallen ist»

Fan-Reaktionen nach Slowakei-Blamage«Traurig zu sehen, wie tief der deutsche Fussball gefallen ist»

Nagelsmann hatte in diesem Jahr eine Erfolgsserie starten wollen, um seinem Team für den angestrebten WM-Titelgewinn 2026 das Selbstverständnis eines Siegerteams zu vermitteln – als Vorbilder galten dafür Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien. 

Mehr als drei Siege in Serie gab es unter dem 38-Jährigen noch nicht – zuletzt gelang dies im vergangenen Herbst in der Gruppenphase der Nations League mit Erfolgen gegen Bosnien-Herzegowina (2:1/7:0) und die Niederlande (1:0).

Videos aus dem Ressort

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

06.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Mehr Videos

