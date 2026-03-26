Deutschland-Coach Julian Nagelsmann an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Schweiz. Keystone

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt dem Duell gegen die Schweiz mit Vorfreude entgegen. «Sie werden uns fordern», sagt der Deutschland-Coach vor dem Spiel – und sorgt mit einer ganz kurzen Antwort für Lacher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für die Schweizer Nati beginnt das WM-Jahr am Freitagabend (20:45 Uhr in Basel) mit einem Testpiel gegen Deutschand.

Julian Nagelsmann beschreibt die Nati als «stabile Mannschaft mit einem guten Trainer.»

Inbesondere die Schweizer Defensive hebt der Bundestrainer hervor. Mehr anzeigen

Bevor Julian Nagelsmann an der Medienkonferenz vor dem Spiel gegen die Schweiz Fragen zu seinem Team und zum Gegner beantwortet, sorgt der Bundestrainer für Lacher im Presseraum im St. Jakob-Park.

Die allererste Frage eines deutschen Reporters lautet: «Herr Nagelsmann, ist Ihre Überschrift für das Spiel ‹Testen› oder ‹Einspielen›?» Nachdem der Reporter direkt noch eine weitere Frage an Serge Gnabry stellt, der ebenfalls anwesend ist, antwortet Nagelsmann kurz und knapp: «Ich mach’s kurz: Einspielen.»

Während Gnabry die zweite Frage beantwortet, verwirft der Journalist die Hände. Ein «Oooh» ist zu hören. Er hätte gerne eine etwas ausführlichere Antwort gehört, gibt er zu verstehen. «Die Frage war: Testen oder Einspielen. Dann sage ich halt ‹Einspielen›», rechtfertigt sich der Bundestrainer und sorgt so für die nächsten Lacher. «Die Frage war übrigens auch nicht länger.» Jetzt kann auch der zunächst verdutzte Reporter schmunzeln.

Lobende Worte für die Nati

Der Deutschland-Coach erklärt, dass er sich gegen die Schweiz einen Auftritt wie gegen die Slowakei wünsche. Mit einem 6:0-Kantersieg schlossen die Deutschen die WM-Qualifikation im November ab. «Das Slowakei-Spiel bleibt die Benchmark.»

Für die Nati hat Nagelsmann nur lobende Worte übrig. «Die Schweiz ist eine extrem gute Mannschaft, defensiv sehr stabil. Sie kriegen sehr wenige Gegentore und lassen kaum Chancen zu. Der Wert der erwarteten Gegentore ist extrem klein, weil sie sehr diszipliniert und gnadenlos verteidigen», sagt er. «Sie haben sehr gute Spieler, die sehr ballsicher sind und einen guten Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Hungrigen.»

Eine stabile Mannschaft mit einem guten Trainer – so beschreibt Nagelsmann die Nati. «Das hat man ja auch bei der EM gesehen. Sie sind sehr unglücklich ausgeschieden und haben auch gegen uns sehr gut gespielt. Sie werden uns sicher extrem fordern.»