Nagelsmann wettert: «Das ist ein Regelverstoss vom Schiedsrichter»

Wachtauf

Ich bin auch kein Fan von Deutschland aber die Leistung des Schiedsrichter Ivan Kruzliak halten sich in Grenzen. Vier klare Fouls mit auf den Fuss stehen oder In den Fersen hauen obwohl der Ball schon lange weg ist, ohne Pfiff oder gelbe Karten an die Franzosen war schon erstaunlich. Ich kann Nagelsmann schon verstehen.