Julian Nagelsmann ist nicht mehr deutscher Bundestrainer. Vier Tage nach dem überraschenden Ausscheiden im WM-Sechzehntelfinal gegen Paraguay verkündet der 38-Jährige seinen Rücktritt.

Nagelsmann war seit September 2023 im Amt. Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen, teilt der deutsche Verband mit. Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und Liverpool habe bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert.