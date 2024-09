Julian Nagelsmann herzt Schlüsselspieler Jamal Musiala. IMAGO/ANP

Sie sind die «Zukunft». Sie sind etwas «Besonderes». Sie sind ein «Segen für Deutschland». Jamal Musiala und Florian Wirtz bekommen nach dem Sieg gegen Ungarn massig Komplimente.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jamal Musiala wurde nicht für den diesjährigen Ballon d'Or nominiert.

Im Nations-League-Spiel gegen Ungarn liefert der Deutsche eine regelrechte Fussball-Show ab und ist an vier der fünf Toren direkt beteiligt.

Nach der Partie stichelt DFB-Coach Julian Nagelsmann gegen die französische Fussball-Auszeichnung. Mehr anzeigen

Nachdem Jamal Musiala und Florian Wirtz Deutschland mit einer Fussball-Show gegen Ungarn zum Sieg führen, kann sich Julian Nagelsmann eine verbale Spitze gegen die Organisatoren des Ballon d'Or nicht verkneifen. «Wenn sie so bleiben, dann sind sie irgendwann beide für den Ballon d’Or nominiert. Und dann gibt es das Potenzial für beide, ihn mal zu gewinnen», so der 37-Jährige nach dem 5:0-Sieg der DFB-Elf zum Start in die Nations League.

Dass Hauptdarsteller Musiala von den französischen Machern der prestigeträchtigen Auszeichnung im Gegensatz zu Wirtz nicht unter die letzten 30 Kandidaten berufen wurde, wirkte am späten Samstagabend in Düsseldorf tatsächlich wie eine grosse Fussball-Farce. Als «Weltklasse» und «Segen für Fussball-Deutschland» bezeichnete Kollege Pascal Gross das Duo. Kapitän Joshua Kimmich konstatierte: «Die sind schon sehr entscheidend für uns. Die haben schon ein paar Scorer gesammelt.»

🔟 | PERFECTION



Jamal Musiala v Hungary:



👌 71 touches

⚽️ 1 goal

🎯 1 shot

🅰️ 3 assists

🎁 4 big chances created

🔑 7 key passes

👟 46/52 accurate passes

💨 2/4 successful dribbles

⚔️ 9/14 duels won

🦵 4 tackles

📈 10 Sofascore Rating



An outstanding display in a 5–0 win! 🇩🇪💎… pic.twitter.com/bVHd7mEAA9 — Sofascore Football (@SofascoreINT) September 7, 2024

Füllkrug fühlt sich als Nutzniesser

Gegen Ungarn waren «Wusiala» praktisch an jedem der fünf Treffer beteiligt, ob als Initiatoren, Passgeber oder Vollstrecker. Stossstürmer Niclas Füllkrug bezeichnete sich selbst als «Profiteur» des Duos, das einfach dort weitermachte, wo es bei der Heim-EM aufgehört hatte. «Die beiden sind schon was Besonderes», sagte der 31-Jährige.

Als zehn Jahre älterer Profi hatte der ehemalige Dortmunder eine mahnende Note: «Wir müssen als Deutschland auf die Jungs ein bisschen aufpassen, ein bisschen ruhig bleiben, dass sich die beiden weiter auf dem Niveau bewegen, nicht zu kritisch sein, wenn es mal nicht läuft. Das wird unsere Zukunft sein», sagte Füllkrug.

Mit der Leichtigkeit, die er auf dem Platz zeigte, marschierte Musiala auch durch die Interviewzone in Düsseldorf. Mit grossen Kopfhörern um den Hals hüpfte er und schwebte irgendwie auch. Fussball ist für ihn einfach leicht. Kollege Wirtz marschierte flugs mit seinem Designer-Badtäschchen hinterher. «Es macht immer Spass, mit Flo zu spielen, wir können nach ein, zwei Toren rumzocken den ganzen Abend», sagte der Münchner.

